Trent Alexander-Arnold revela exactamente cuándo comenzó a aprender español antes de su gran movimiento de verano al Real Madrid
Alexander-Arnold sorprendió a los aficionados al hablar en español durante su presentación en el Real
Dirigiéndose a una audiencia que incluía al presidente del club Real Madrid, Florentino Pérez, Alexander-Arnold sorprendió a los aficionados al fútbol de todo el mundo cuando -en español- dijo que era un "sueño hecho realidad" cambiar al Santiago Bernabéu.
"Muchas gracias al presidente Florentino Pérez y al Real Madrid por esta oportunidad," dijo. "Firmar por un club como el Real Madrid no pasa todos los días. Es un sueño hecho realidad. Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Estoy ansioso por mostrarle al club y a los aficionados lo que puedo hacer.
"Quiero mostrarles lo que puedo hacer, quiero ganar muchos títulos, ser campeones y seguir creciendo y disfrutando del fútbol con los mejores del mundo."
El internacional de Inglaterra anunció que dejaría el Liverpool en mayo
Habiendo mostrado un dominio ejemplar del idioma, muchos se quedaron preguntándose cuánto tiempo había estado Alexander-Arnold planeando mudarse al Real, antes de que se confirmara el acuerdo. El joven de 27 años anunció que dejaría el Liverpool al expirar su contrato en mayo, pero Real pagó una tarifa a los Reds para liberarlo antes, para que pudiera representarlos en el Mundial de Clubes.
Confirmando su decisión de dejar el Liverpool, Alexander-Arnold dijo en un video en las redes sociales: "Después de 20 años en el Liverpool Football Club, ahora es el momento de confirmar que me iré al final de la temporada. Esta es fácilmente la decisión más difícil que he tomado en mi vida.
"He tenido la suerte de vivir mis sueños aquí y nunca, nunca daré por sentado los momentos especiales que he tenido la fortuna de vivir con todos ustedes. Mi amor por este club nunca morirá."
El profesor de español confirma exactamente cuándo Trent comenzó a aprender el idioma
En un video en Instagram, la profesora de español de Alexander-Arnold, Sara Duque, ha revelado que el defensor ha estado estudiando el idioma durante cinco meses, lo que significa que, si es correcto, solo comenzó a aprender el 30 de mayo y no antes de anunciar su salida del Liverpool.
Escribiendo en las redes sociales, Duque dijo: "5 meses. Eso es todo lo que tomó, pero no fue fácil.
"Trent no solo aprendió español. Eligió comenzar desde cero, sonar imperfecto, seguir asistiendo, día tras día.
"Cuando se paró en ese escenario en Madrid y habló con calma, claridad y corazón, no se trataba de fluidez. Se trataba de respeto, coraje y un deseo genuino de pertenecer.
"Como su coach de idioma, ese momento significó todo. Porque lo que vi no fue solo un jugador hablando otro idioma, fue una persona creciendo más allá de sí mismo.
"En el fútbol, las palabras pueden construir confianza, conexión, identidad. Y esto es lo que realmente parece el verdadero profesionalismo."
El exdefensor del Liverpool explica por qué decidió estudiar español
Demostrando su fluidez en español una vez más, Alexander-Arnold reveló su experiencia aprendiendo el idioma, diciendo en el video adjunto en Instagram: "Hola, soy Trent. Comencé a aprender español con Sara hace cinco meses.
"No hablaba nada de español antes. Quería aprender español para comunicarme mejor con mis compañeros de equipo, mi entrenador y los aficionados de Madrid, y adaptarme mejor a la cultura.
"Me gustaron mucho las lecciones porque estaban muy basadas en el fútbol. La terminología que estábamos aprendiendo se refería a conferencias de prensa, entrevistas y vocabulario que necesitaría para hablar con mis compañeros de equipo diariamente dentro del club.
"Esto me ayudó muchísimo y disfruté mucho cada lección."
- Getty Images Sport
Trent podría recibir una fría recepción al regresar a Anfield el martes
La noticia de que Alexander-Arnold ha estado aprendiendo español durante cinco meses llega antes de su regreso a Liverpool en la Liga de Campeones el próximo martes. El graduado de la academia de los Reds podría recibir una fría recepción por parte de la multitud de Anfield, ya que su entrenador, Xabi Alonso, también se prepara para un regreso emocional a Merseyside. El jefe de Real, Alonso, representó a Liverpool entre 2004 y 2009.