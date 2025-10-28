Trent Alexander-Arnold podría volver a Liverpool mientras el Real Madrid confirma lesión prolongada de Dani Carvajal

El martes, el Real Madrid emitió un comunicado oficial confirmando que Dani Carvajal se sometió a una cirugía de rodilla. El lateral había sido previamente diagnosticado con una articulación suelta en la rodilla derecha tras los exámenes realizados el lunes. No pudo participar en el Clásico contra el Barcelona y sufrió molestias al intentar ingresar al campo.

"Nuestro capitán, Dani Carvajal, se sometió hoy con éxito a una cirugía artroscópica en su rodilla derecha", indicó el comunicado. "La operación fue realizada por el Dr. Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Carvajal comenzará el proceso de recuperación en los próximos días".

Aunque el club no ha especificado un tiempo estimado de regreso, se espera que el lateral derecho permanezca fuera durante gran parte del calendario restante mientras se recupera. Las proyecciones iniciales sugieren que podría volver a jugar en diciembre o, posiblemente, después del parón invernal a principios de enero.

