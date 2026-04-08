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Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Tras sus declaraciones incendiarias... ¿Se enfrentará Iván Tony a una sanción?

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
1ª División
I. Toney
Arabia Saudita
Inglaterra

El jugador inglés se enfrenta a una posible sanción

Crecieron las especulaciones sobre una posible sanción contra el delantero inglés Ivan Toney, del Al-Ahli, tras sus declaraciones incendiarias contra el arbitraje en el partido contra el Al-Fayha en la Liga Roshen de Profesionales.

Sus palabras, que cuestionaban las decisiones arbitrales, han generado un amplio debate y podrían derivar en una investigación que, de confirmarse, podría acarrearle sanciones.

  • ¿Qué pasó en el partido entre el Al-Ahli y el Al-Fayha?

    El partido entre Al-Ahli y Al-Fayha tuvo varias decisiones arbitrales polémicas, como la anulación de un penalti en la primera parte.

    La mayor polémica llegó en el último minuto, cuando no se pitó un penalti a favor del Al-Fayha, lo que provocó gran agitación dentro y fuera del campo.

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  • Declaraciones de Iván Tony

    Tony declaró a la cadena saudí «Thamania» tras el partido: «El árbitro ignoró dos penaltis claros pese a revisar el VAR y privó al Al-Ahli de lo que le correspondía».

    Y añadió: «El árbitro nos dijo que nos centráramos en la Liga de Campeones de Asia, ¿es eso normal? Espero que sus auriculares hayan grabado este incidente, ya que lo dijo en voz alta delante de todos».

    Además, afirmó: «El árbitro no estaba concentrado en nosotros, favoreció al rival con decisiones extrañas y perjudiciales. Sé que puedo ser sancionado por decir esto, pero es la verdad».

    Y concluyó: «Esas jugadas se pitaron con normalidad durante la temporada, pero en las fases decisivas los criterios cambiaron».

  • Al Ahli v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Tony corre el riesgo de ser suspendido

    Varios medios han difundido las declaraciones de Ivan Toni tras el partido, que han generado gran reacción en el mundo del deporte.

    Varios periodistas exigieron a la comisión de árbitros de la Federación Saudí de Fútbol que transcribiera las conversaciones entre el árbitro y los jugadores para verificar las acusaciones.

    El periodista Wael Al-Najjar afirmó que las declaraciones de Iván Tony exigen una actuación rápida de las autoridades y pidió una investigación urgente.

    Lea también... El Al Ahly, en un comunicado contundente: exigimos escuchar las grabaciones y las conversaciones del árbitro.

    Insistió en la necesidad de un comunicado oficial y una decisión clara para esclarecer los hechos y calmar la polémica.

    El periodista deportivo Eid Al-Thaqil añadió que, de confirmarse, las palabras de Tony sobre el arbitraje del partido contra Al-Fayha serían una catástrofe para la imparcialidad de la liga.

    Insistió en la necesidad de una investigación urgente para, de confirmarse, anular cualquier efecto del incidente y aplicar las medidas pertinentes. si se comprueba que son falsas, la Comisión de Disciplina deberá sancionarlo para proteger la integridad de la competencia.

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