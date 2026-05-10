Ederson llegó a Europa procedente del FC São Paulo. El Benfica lo fichó y, tras jugar en varios equipos portugueses, en 2017 pasó al Manchester City por 40 millones de euros, donde se convirtió en pieza clave de Pep Guardiola. Con los ‘Citizens’ ganó seis ligas. Tras el triplete de 2023, fue nombrado mejor portero del mundo.

Esta temporada, con el Fener, peleó por alcanzar al Galatasaray, pero no pudo. Desde el sábado el Gala es otra vez campeón y el Fener ya tiene la segunda plaza.