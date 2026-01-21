Era comprensible que el City fuera el favorito en su enfrentamiento con Bodo/Glimt el martes por la noche, con muchos aficionados esperando que jugadores como Haaland, Phil Foden y Rayan Cherki tuvieran demasiada calidad en el tercio final. Sin embargo, los visitantes quedaron pasmados durante los primeros 45 minutos, ya que su defensa debilitada fue abierta dos veces en rápida sucesión, permitiendo que Kasper Hogh anotara dos veces.

Jens Petter Hauge hizo el 3-0 antes de la hora, pero el esfuerzo desviado de Cherki redujo la diferencia solo momentos después. Sin embargo, Rodri, estrella del City, fue expulsado por dos tarjetas amarillas poco después y cualquier esperanza de una remontada dramática pareció morir con la expulsión del español.

Es la segunda derrota consecutiva para el City después de la derrota del sábado en el derbi de Manchester y ahora enfrentan una lucha masiva para reducir la diferencia con el líder Arsenal en la carrera por el título de la Premier League y asegurar un acabado entre los ocho primeros en la Liga de Campeones para evitar jugar otro conjunto de partidos de eliminación directa en una temporada ya congestionada.