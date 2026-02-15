Getty/GOAL
«Todo es posible»: la superestrella del Bayern de Múnich, Harry Kane, piensa en el récord goleador de Robert Lewandowski
Kane ha ganado dos veces la Bota de Oro de la Bundesliga.
El internacional inglés Kane tenía en su punto de mira a otro número 9 durante su productiva temporada de debut en el fútbol alemán. Tras dejar el Tottenham de la Premier League en 2023, el capitán de los Tres Leones anotó 36 goles en la Bundesliga y se alzó con la Bota de Oro.
Los honores colectivos siguieron siendo esquivos ese año, pero el título de la máxima categoría en 2024-25 puso fin a la larga espera de Kane por un gran trofeo, ya que volvió a terminar como máximo goleador de la división.
¿Podrá Kane batir el récord goleador de Lewandowski?
Kane ya ha igualado su rendimiento en la Bundesliga de la temporada pasada, con 26 goles. Ha marcado seis veces en sus últimas cuatro apariciones, y con un doblete contra el Werder Bremen alcanzó los 500 goles en su carrera, convirtiéndose en el primer inglés en alcanzar ese hito.
Sobre este logro, ha declarado: «Por supuesto que estoy orgulloso de haber marcado 500 goles. ¡Pero ha sido muy duro! Por eso estoy tan contento de haberlo conseguido».
Al Bayern le quedan 12 partidos de Bundesliga por disputar esta temporada. Kane necesita 15 goles para empatar con Lewandowski y 16 para superarlo. Su actual promedio goleador sugiere que ese objetivo está a su alcance.
El jugador de 32 años ha declarado a Sky Sports Deutschland que lo va a intentar: «¡Todo es posible! Por supuesto, aún queda mucho camino por recorrer y es un récord increíble. Estoy en buena forma y feliz de haber marcado hoy de nuevo y de haber ayudado al equipo».
Kane podría ser rotado durante los desafíos por el trofeo.
Aunque es bueno tener récords individuales, Kane es un jugador de equipo y siempre dará prioridad a los premios colectivos. Teniendo esto en cuenta, el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, no cree que el récord de Lewandowski vaya a pesar mucho en la mente de Kane.
El técnico belga ha declarado: «Supongo que el título de liga es mucho más importante para él que el récord. Pero quizá me equivoque, porque yo era defensa, no delantero. Es Harry Kane, ha marcado goles y siempre los marcará».
No todo el mundo está convencido de que Kane pueda acercarse a Lewandowski, a pesar de que el tiempo está de su parte. Con el Bayern en la lucha por los trofeos nacionales y continentales, es posible que Kompany lo rote en su equipo en algunas ocasiones.
El excentrocampista del Bayern Dietmar Hamann ha declarado: «Probablemente el Bayern conseguirá algunos penaltis más, y no parece que vaya a fallar otro. Pero me imagino que cuando vuelva a empezar la Champions League, se tomará un descanso durante uno o dos partidos. Creo que eso será difícil».
Contrato de Kane: Últimas noticias sobre las negociaciones para su renovación
Si Kane no hace historia esta temporada, el Bayern espera que haya más oportunidades para que lo haga en el futuro. Actualmente tienen un contrato con él hasta el verano de 2027.
Sin embargo, se han desatado los rumores sobre un posible traspaso, ya que se ha revelado que existen cláusulas de rescisión que pueden activarse en sus condiciones actuales. Una oferta de 57 millones de libras (78 millones de dólares) sería suficiente para iniciar las negociaciones.
Sin embargo, el Bayern tiene previsto mantener sus propias conversaciones. Está decidido a mantener a Kane en el Allianz Arena y no ha recibido ningún indicio de que su emblemático delantero quiera marcharse.
En otra actualización sobre este proceso, el director deportivo Christoph Freund ha declarado: «Aún le queda un año y medio de contrato. Se siente muy a gusto aquí. No nos preocupa. Debería seguir como hasta ahora y seguir sintiéndose tan a gusto con su familia en Múnich. Así podrá quedarse en Múnich durante mucho tiempo».
Kane está centrado en conseguir medallas con el Bayern, antes de centrar su atención en los asuntos internacionales con Inglaterra. Liderará a los Tres Leones en la Copa del Mundo este verano como capitán de su país y máximo goleador de todos los tiempos, con 78 goles a su nombre.
