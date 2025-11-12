'Tiene un don': Kylian Mbappé alaba a Rayan Cherki como un 'talento espectacular' después de ver a su compañero de Francia 'integrarse muy bien' en el equipo del Manchester City
¿Cómo le está yendo a Cherki en el City?
Cherki tuvo problemas con una lesión en el muslo al comienzo de la campaña 2025-26, pero ahora que se ha recuperado, el francés ha comenzado a aparecer regularmente en el equipo de Pep Guardiola. Ha aparecido en nueve partidos en todas las competiciones para los Cityzens, registrando tres goles y tres asistencias. Cherki se está estableciendo lentamente como un miembro clave del equipo de City y está construyendo una comprensión con Erling Haaland, habiendo asistido ambos goles del noruego contra Bournemouth en la Premier League a principios de este mes.
'Es un talento especial'
Cherki se ha unido ahora a sus compañeros de equipo de Francia para los próximos partidos de clasificación para el Mundial. Después de ver al astro del City entrenando con la escuadra, el capitán Mbappé habló muy bien del joven, diciendo a los periodistas: "Es un talento especial. Creo que tiene un don, del cual está sacando el máximo provecho. Es un talento innato, espectacular. Se ha integrado muy bien en el grupo y en el Manchester City, lo cual no es fácil. Espero que continúe así. Ha comenzado bien con nosotros. Ahora tiene la oportunidad de regresar y espero que sea tan bueno como lo fue en el Manchester City."
Guardiola impresionado por Cherki
Guardiola ha entrenado a algunos de los mejores jugadores del mundo, incluidos Xavi, Andrés Iniesta y Lionel Messi en Barcelona, y considera a Cherki en un nivel de talento similar. Declaró en octubre: "Rayan es uno de los jugadores más talentosos que he visto en mi carrera. Su talento... él es top. La pregunta es cómo se adapta y cómo necesita leer las acciones. Comenzó bien en el Mundial de Clubes pero luego tuvo unas semanas de descanso. Tengo la sensación de que la mayoría de las veces cuando el balón llega a él, la situación mejora. Pero no todo el tiempo tienes que hacer cosas excepcionales, solo jugar al fútbol. Tiene algo. Es un jugador que no siente presión. Es como un jugador de la calle. Quiere el balón cuando no lo tiene. Pero lleva aquí poco tiempo, necesita un poco de tiempo porque en el fútbol aprendes a jugar con tus compañeros. Pero este tipo de jugadores son inteligentes. Ven todo."
Cherki podría alcanzar el nivel de De Bruyne
El ex lateral del City, Arsenal y Francia, Gael Clichy, también ha elogiado a su compatriota, apoyando a Cherki para alcanzar el nivel de la leyenda del Etihad Stadium, Kevin De Bruyne. Clichy dijo a GOAL, a través de BetMGM: "Si hablamos de la calidad del jugador, no he visto a nadie tan bueno. Es una gran afirmación, pero siento que si puede llevar su juego sin balón a un cierto nivel, creo que podríamos estar hablando de un jugador que puede alcanzar los números de Kevin De Bruyne, porque en espacios reducidos, en áreas clave del campo, puede crear peligro. Y esto es lo que quieres en el City. Cuando juegas contra un equipo con un bloque bajo y una defensa de cinco, no hay mucho espacio. Así que necesitas tener calidad en la banda, que creo que al City le falta un poco. Sabes, pasas de Raheem Sterling, Riyad Mahrez y Leroy Sane, que para mí, como lateral, eran una pesadilla contra la que jugar. Creo que han perdido eso."