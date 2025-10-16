'¡Tiene que jugar!' - Thibaut Courtois insiste en que Jude Bellingham DEBE ir al Mundial con Inglaterra después de quedarse fuera de la última convocatoria de Thomas Tuchel
Lesión y falta de tiempo de juego: Por qué Inglaterra dejó fuera a Bellingham
El internacional belga Courtois no tiene dudas de que Bellingham formará parte de los planes de Inglaterra cuando el evento insignia de la FIFA se dirija a Estados Unidos, Canadá y México. Se espera que regrese a ese grupo cuando se alcance otra pausa en la acción doméstica en noviembre.
Para entonces, Bellingham debería estar completamente al tanto, ya que el joven de 22 años está recuperándose de una cirugía de hombro realizada en verano. Ha jugado solo cinco partidos para el Real esta temporada, con solo un inicio, en un derbi con los vecinos del Atlético de Madrid, bajo la dirección del nuevo jefe de los Blancos, Xabi Alonso.
Courtois está convencido de que Jude Bellingham será llamado mucho antes de que se haga otro intento de alcanzar la gloria mundial, y dijo a los periodistas cuando se le preguntó si espera que un compañero de club se una a él en un gran torneo en Norteamérica: “Sí, por supuesto. No creo que podamos imaginar a Inglaterra sin Jude. Debería estar en el equipo de Inglaterra, definitivamente.”
- Getty
Courtois explica por qué Bellingham debe estar en el Mundial
El portero belga añadió sobre la confirmación de los Tres Leones de su clasificación para el Mundial sin Bellingham - con la estrella del Blancos también ausente de los partidos en septiembre: “No creo que sea un problema. Jude está regresando de una lesión, una cirugía y tiene que recuperar su forma física.
“Tiene que jugar. No ha tenido tantos minutos, así que para Inglaterra y el Real Madrid es mejor que esté entrenando y haciendo ese trabajo físico extra. Ahora tenemos un par de partidos difíciles y ojalá pueda ayudar porque es un jugador increíble. Es uno de nuestros mejores jugadores. No sé si Tuchel lo ha llamado o no. Pero estoy seguro de que incluso en noviembre estará de regreso en la selección de Inglaterra. Quieres a un jugador como Jude en el equipo.”
Courtois continuó comentando sobre el manejo cuidadoso de Bellingham por parte del Real y de Inglaterra: “Ha tenido una lesión larga de cuatro meses, por lo que no puedes forzarlos a ir demasiado rápido. Si lo haces, puedes tener lesiones musculares y estar fuera unas semanas y luego, si vuelve a ocurrir, puedes estar fuera otras semanas. Necesitas tener una forma física óptima y entonces estará bien.”
Por qué las preguntas sobre el carácter de Bellingham son 'tonterías'
El ex internacional inglés Danny Murphy dijo a GOAL recientemente cuando le preguntaron sobre los supuestos defectos de Bellingham, que podrían considerarse positivos a los ojos de muchos: “Jugué con [Wayne] Rooney en sus primeros días con Inglaterra, jugué con [Steven] Gerrard en el Liverpool - ambos tenían ese fuego, ese extra que los ponía por encima de todos los demás, esa confianza en sí mismos. Puedes interpretarlo de la manera que quieras. Creo que el único factor relevante cuando hablas de personas así, jóvenes que han llegado a la escena y han hecho lo que él ha hecho, es ¿qué producen en el campo? ¿Cómo afecta eso al juego y cómo lo afecta a él?
“Algunas personas sugieren que el equipo sería más cohesionado sin él. Es simplemente absurdo. Tenemos muchos buenos jugadores, por supuesto. Me encanta Morgan Rogers, lo ha hecho bien, el chico de Villa, ha llegado y puede jugar. Cole Palmer, soy uno de sus mayores admiradores, pero Bellingham, no entras al Real Madrid en tu primera temporada y haces lo que hizo sin tener esa confianza en ti mismo. Espero, realmente espero, que continúe con esa misma actitud y enfoque porque lo convierte en uno de los mejores jugadores del mundo.”
- Getty Images
Inglaterra desafía a Bellingham, Palmer y Foden
Inglaterra aseguró su lugar en la Copa del Mundo 2026 con una aplastante victoria por 5-0 como visitante en Letonia. Tuchel ha prometido seguir siendo leal a aquellos que han impresionado en los campamentos recientes, con jugadores como Bellingham, el talismán del Chelsea Cole Palmer y el creador de juego del Manchester City Phil Foden necesitando demostrar su valía a nivel de club si quieren ser reincorporados al equipo.