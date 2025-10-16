El internacional belga Courtois no tiene dudas de que Bellingham formará parte de los planes de Inglaterra cuando el evento insignia de la FIFA se dirija a Estados Unidos, Canadá y México. Se espera que regrese a ese grupo cuando se alcance otra pausa en la acción doméstica en noviembre.

Para entonces, Bellingham debería estar completamente al tanto, ya que el joven de 22 años está recuperándose de una cirugía de hombro realizada en verano. Ha jugado solo cinco partidos para el Real esta temporada, con solo un inicio, en un derbi con los vecinos del Atlético de Madrid, bajo la dirección del nuevo jefe de los Blancos, Xabi Alonso.

Courtois está convencido de que Jude Bellingham será llamado mucho antes de que se haga otro intento de alcanzar la gloria mundial, y dijo a los periodistas cuando se le preguntó si espera que un compañero de club se una a él en un gran torneo en Norteamérica: “Sí, por supuesto. No creo que podamos imaginar a Inglaterra sin Jude. Debería estar en el equipo de Inglaterra, definitivamente.”