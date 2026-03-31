Thomas Tuchel se equivoca: Harry Maguire debe formar parte de la selección inglesa para el Mundial

Así que cuando le preguntaron a Tuchel qué opinaba sobre Harry Maguire tras la primera aparición del defensa central con Inglaterra en 18 meses, su respuesta fue, como era de esperar, contundente. Sir Gareth Southgate siempre ha salido en defensa de Maguire cada vez que este se ha enfrentado a críticas en la selección, mientras que todos los entrenadores del Manchester United, incluso el franco Rubén Amorim, han alabado a Maguire, destacando normalmente su profesionalidad y su experiencia.

Hubo mucho que destacar de la actuación de Maguire contra Uruguay el viernes, como su regate seguro, sus precisos pases hacia el ataque y sus dos bloqueos in extremis en el tiempo añadido para evitar que los sudamericanos se llevaran la victoria. Pero Tuchel, por supuesto, decidió ofrecer una visión completa.

En declaraciones a los periodistas tras el partido, el seleccionador de Inglaterra destacó las conocidas cualidades de Maguire. «Harry es muy bueno con el balón, muy tranquilo, fuerte en el juego aéreo y un arma en las jugadas a balón parado», afirmó. A continuación vino la inevitable salvedad.

«No he cambiado de opinión, pero veo a otros jugadores que me gustaría que fueran titulares, veo a otros jugadores por delante con un perfil diferente», dijo. «Veo a Ezri Konsa por delante, veo a Marc Guehi por delante. No es ningún secreto. Veo a Trevoh Chalobah, que en cuanto a movilidad estaba ligeramente por delante de él. También a John Stones, pero tenía lesiones, así que [Maguire] tenía que venir a la concentración. Necesitaba conocerlo en persona para ver cómo se comporta dentro del grupo».

No fue precisamente un respaldo rotundo. Pero Tuchel se equivoca al menospreciar a uno de los grandes jugadores renacidos de la era moderna, que sería un auténtico activo para su plantilla en el Mundial.