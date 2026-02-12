Getty
Thomas Tuchel prolonga su estancia en Inglaterra y firma un nuevo contrato hasta 2028
Tuchel firma un nuevo contrato con Inglaterra hasta 2028
El exentrenador del Chelsea, el Bayern de Múnich y el París Saint-Germain, Tuchel, se hizo cargo de la selección inglesa en enero de 2025, tras haber aceptado el cargo unos meses antes. Su contrato inicial era relativamente corto y le permitiría completar un ciclo de Copa del Mundo.
Se logró un progreso impecable en la clasificación para la fase final de 2026, y los Tres Leones se consideran uno de los favoritos para alzarse con la corona mundial en suelo norteamericano. Tuchel tiene la misión de poner fin a 60 años de sufrimiento internacional de la selección masculina de Inglaterra y ahora ha firmado con los Tres Leones hasta 2028.
- Getty Images Sport
Tuchel vinculado con el Manchester United, el Tottenham y el Real Madrid
Sin embargo, se han planteado dudas sobre su futuro antes de conseguir su primer trofeo y se ha hablado de su posible regreso a los banquillos nacionales. El técnico de 52 años es uno de los nombres que baraja el Manchester United para sustituir a Rubén Amorim, con Michael Carrick al frente del equipo de forma interina por el momento.
El Tottenham, que ha despedido a Thomas Frank, también se ha mostrado interesado, mientras que el Real Madrid es otro equipo de peso que actualmente cuenta con un entrenador interino, Álvaro Arbeloa, que ha sustituido a Xabi Alonso. Se está cuestionando si Pep Guardiola seguirá en el Manchester City la próxima temporada y si Luis Enrique aceptará nuevas condiciones en el PSG.
La Federación Inglesa de Fútbol es consciente de esos rumores y ha tomado medidas para garantizar que Tuchel siga al frente del equipo, con un acuerdo firmado, sellado y entregado para la Eurocopa «en casa» de 2028.
Tuchel disfruta de la vida en el fútbol internacional
Tuchel ha expresado su satisfacción por haber firmado un nuevo contrato. Ha declarado: «Estoy muy contento y orgulloso de prolongar mi estancia en Inglaterra. No es ningún secreto que he disfrutado cada minuto que he pasado trabajando con mis jugadores y entrenadores, y estoy deseando llevarlos al Mundial. Es una oportunidad increíble y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para que el país se sienta orgulloso.
He recibido tanto apoyo de Mark, de todos mis compañeros de la FA y de los aficionados allá donde voy, que no lo dudé cuando me pidieron que continuara en este trabajo de ensueño. La Eurocopa 2028 será un torneo muy especial y, como entrenador, no hay nada que desees más que competir con los mejores en el mayor escenario posible».
El director ejecutivo de la Asociación de Fútbol, Mark Bullingham, añadió: «Estoy encantado de que Thomas se haya comprometido a quedarse con nosotros hasta la Eurocopa de 2028. Era la persona adecuada para el puesto cuando se unió a nosotros para la campaña del Mundial, y no ha hecho más que reforzar su reputación a lo largo de la fase de clasificación. Sabemos que los jugadores le apoyan y que la unión dentro del grupo es evidente para todos.
Simplemente, no hay mejor candidato disponible en el fútbol mundial. Con su experiencia en partidos importantes, sus conocimientos y su pasión, ofrece al equipo las mejores posibilidades de éxito, tanto este verano como en la Eurocopa que se celebrará en estas costas dentro de dos años, un evento que solo se da una vez en cada generación.
En Thomas, Anthony y el resto del equipo, tenemos una combinación perfecta de entrenamiento inglés y experiencia internacional. Su atención sigue centrada en hacerlo lo mejor posible este verano y, al asegurarnos su continuidad para 2028, hemos eliminado la posible distracción de las renegociaciones de contratos en torno al torneo».
- Getty Images Sport
Empate en la Liga de Naciones y camino hacia el Mundial: Inglaterra en 2026
El jueves estará presente en el sorteo de la Liga de Naciones en Bruselas. Inglaterra se encuentra en el bombo tres y se enfrentará a uno de los cabezas de serie: Portugal, Francia, España o Alemania. La competición dará comienzo en septiembre y la final se disputará el próximo verano.
The Times afirma que «ganarla es una de las ambiciones de Inglaterra y querer que Tuchel se encargue de ello es otro factor que tiene en cuenta la FA». Sin embargo, «se le juzgará por su historial en los grandes torneos, especialmente en la Copa del Mundo». Inglaterra tiene previstos partidos amistosos con Uruguay y Japón en marzo.
A continuación, se enfrentará a Nueva Zelanda y Costa Rica en los partidos previos al Mundial que se disputarán en Florida, antes de trasladarse a una base de entrenamiento en Kansas City. Su lucha por el título mundial comenzará contra su rival del Grupo L, Croacia, en Dallas el 17 de junio. A continuación, se enfrentará a Ghana en Boston el 23 de junio y a Panamá cuatro días después en Nueva Jersey.
Traducido automáticamente por GOAL-e
Anuncios