Thomas Tuchel es el mejor candidato para navegar el campo minado de Manchester United - pero acercarse al entrenador de Inglaterra pondría a los Red Devils en rumbo de colisión con la Asociación de Fútbol

Manchester United ha nombrado a Michael Carrick como su entrenador interino desde ahora hasta el final de la temporada para limpiar el desorden causado por la repentina salida de Ruben Amorim. Y ahora comienza el verdadero trabajo: buscar un sucesor a largo plazo que pueda traer éxito duradero. De todos los candidatos disponibles, Thomas Tuchel es, con mucho, el más convincente.

United habló con Tuchel sobre reemplazar a Erik ten Hag antes de extender imprudentemente el contrato del holandés en el verano de 2024, y las teorías difieren sobre por qué el alemán finalmente dijo 'no'.

Algunos sugirieron que era una cuestión de control y una falta de disposición para trabajar dentro de una estructura deportiva donde no podría dictar la política de fichajes. Otros señalaron que Tuchel estaba agotado después de un período intenso en el Bayern de Múnich y, por lo tanto, quería tomarse un respiro antes de su próximo papel. Esto explicaría por qué, cuatro meses después, aceptó el trabajo con Inglaterra, que ofrece mucho más tiempo de inactividad que un papel en un club y por qué no asumió oficialmente ese papel hasta el enero siguiente.

Desde entonces, United ha pasado por dos entrenadores permanentes y tres entrenadores interinos, pero sigue siendo un desastre total, y Tuchel es una de las pocas personas que puede sacarlos de eso. Sin embargo, perseguir al entrenador de Inglaterra tan cerca de la Copa del Mundo es un negocio peligroso.

    Resultados instantáneos

    La escasez de candidatos principales en el mercado actualmente explica por qué el United ha recurrido a Carrick como una contratación temporal, pero habrá opciones mucho más atractivas en verano. El contrato de Andoni Iraola con el Bournemouth expira, al igual que el de Oliver Glasner con el Crystal Palace y el de Marco Silva en el Fulham. 

    Mauricio Pochettino, quien perdió ante Ten Hag en 2022, también podría estar buscando trabajo nuevamente después de haber dirigido a los Estados Unidos en su Copa del Mundo en casa, mientras que Xabi Alonso y Enzo Maresca se perfilan como las mejores opciones sin trabajo en este momento. 

    Sin embargo, Tuchel es el hombre por el que el United debería apostar. El alemán tiene una increíble habilidad para obtener resultados positivos en muy poco tiempo, mientras que la presión nunca parece afectarle.

    No se amilanó al reemplazar a Jurgen Klopp en el Borussia Dortmund, terminando segundo y tercero en la Bundesliga y ganando la DFB-Pokal en sus dos temporadas. Luego ganó títulos de la Ligue 1 consecutivos con el Paris Saint-Germain y llegó a la final de la Liga de Campeones, imponiendo su autoridad en el equipo más mimado del fútbol.

    Flexibilidad táctica

    Tuchel transformó la fortuna del Chelsea después de suceder a Frank Lampard, ganando la Liga de Campeones en cuatro meses antes de llegar a tres finales de copa domésticas. Luego alcanzó al Dortmund en la carrera por el título en pocas semanas después de tomar el mando en el Bayern, y aunque se convirtió en el primer entrenador en 11 años en ceder el título de la Bundesliga la siguiente temporada, estuvo dolorosamente cerca de llegar a otra final de la Liga de Campeones. 

    Tuchel ha superado una intensa crítica y escrutinio como el primer entrenador extranjero de Inglaterra en más de una década al supervisar una campaña de clasificación para la Copa del Mundo que rompió récords, ganando todos los partidos competitivos sin conceder un gol. Ha instilado de manera inteligente una feroz competencia interna y ha demostrado que no se dejará influir por el poder de las estrellas.

    Desde el punto de vista de los aficionados, hay mucho que gustar de Tuchel. Es uno de los mejores entrenadores en juego del mundo, solo rivalizado por Pep Guardiola por su capacidad para ajustar la forma del equipo para mejor. Su adaptabilidad, que mostró por primera vez al superar las expectativas con el Mainz, también debería atraer a los seguidores del United frustrados por el dogmático Amorim. Mientras que el portugués habló de necesitar varios años para hacer las cosas bien en Old Trafford, Tuchel normalmente necesita solo unas pocas semanas para obtener los resultados deseados.

    Carácter fuerte

    La desventaja de contratar a Tuchel es que tiende a no quedarse más de un par de años. Como bromeó en su presentación como entrenador de Inglaterra, "Estoy trabajando en mi juego a largo plazo", pero su perspectiva a corto plazo es buena para el United, ya que parece que ya tiene un plan de salida del papel en Inglaterra después de negarse a comprometerse más allá del Mundial.

    Sir Jim Ratcliffe y el resto de la junta directiva del United podrían estar recelosos de Tuchel debido a su hábito de enfrentarse a los propietarios y hacer las cosas a su manera, pero el lío dejado por la confrontación de Amorim con Jason Wilcox debería obligarlos a reconsiderar la forma en que manejan el club.

    "Rompes el ciclo consiguiendo un personaje realmente fuerte y grande y dejándolo hacer el trabajo", dijo Alan Shearer a Betfair. "No es coincidencia que los tres clubes en la cima – [Aston] Villa, [Manchester] City y Arsenal – estén básicamente dirigidos por sus entrenadores. Tienen directores deportivos, pero trabajan en sincronía. Eso tiene que suceder en el Man United para acercarlos a donde quieren estar."

    Tragar orgullo

    En algún momento, Ratcliffe tiene que decidir si quiere estar al mando de un barco que se hunde o desempeñar un papel delegador en un club que realmente va a algún sitio y compite por trofeos. La última opción significaría que un hombre con un ego muy grande tragara su orgullo, pero también sería un resultado mucho mejor para su imagen, siempre que Tuchel pueda obtener los resultados que eludieron a Amorim y Ten Hag antes que él.

    Pero incluso si Ratcliffe decide que Tuchel debería ser su hombre, contratarlo no estaría exento de riesgo. Si Inglaterra llegara a la final de la Copa del Mundo, entonces Tuchel tendría menos de cinco semanas para prepararse para la próxima temporada. Eso estaría lejos de ser ideal, pero valdría la pena dado el calibre y el historial del entrenador. Sin embargo, un acuerdo tendría que estar en su lugar antes del torneo, lo que podría enfrentar a la Asociación de Fútbol (FA) y a Tuchel entre sí. 

    Que Tuchel acepte hacerse cargo de United para la próxima temporada sin duda se interpretaría como una gran distracción durante la Copa del Mundo, y seguramente sería citado por los medios como la razón principal si los Tres Leones tuvieran un torneo decepcionante, lo que esencialmente se reduce a ganarlo o no.

    Evitar un colapso al estilo de España

    Existen varios precedentes de entrenadores internacionales de renombre que aceptan trabajos en clubes antes de torneos, con resultados muy diferentes. El United había contratado a Louis van Gaal como sucesor de David Moyes antes del Mundial de 2014, y el buen desempeño del entrenador en Brasil al mando de los Países Bajos, que vapulearon a España 5-1 y llegaron a las semifinales, solo entusiasmó más a los aficionados de los Red Devils sobre su llegada. 

    Italia tampoco tuvo problemas con que Antonio Conte acordara convertirse en entrenador del Chelsea antes de la Eurocopa 2016, donde desafió las expectativas y llevó a Italia a eliminar a España antes de ser eliminado por Alemania en penales. Pero cuando Julen Lopetegui acordó convertirse en entrenador del Real Madrid en vísperas del Mundial 2018, se desató el caos. 

    El entrenador de España fue despedido antes de que comenzara el torneo, La Roja sufrió una eliminación sorpresiva frente a Rusia en los octavos de final bajo el mando del interino Fernando Hierro, y la aventura de Lopetegui en Madrid duró menos de tres meses. La principal diferencia fue la falta de acuerdo entre Lopetegui y el jefe de la federación española Luis Rubiales sobre cuándo debería haberse anunciado el acuerdo; Lopetegui había acordado recientemente extender su contrato con España y Rubiales, quien mostró su verdadero carácter con su comportamiento monstruoso en la Copa Mundial Femenina 2023 y sus consecuencias, no podía soportar parecer débil.

    Inglaterra no quiso comentar sobre el futuro o la situación contractual de Tuchel cuando fue contactado por GOAL, pero la diferencia clave entre él y Lopetegui es que ha sido muy transparente sobre el hecho de que nunca ha mirado más allá del Mundial.

    Alto riesgo, alta recompensa

    No hace falta decir que es una situación que tendría que gestionarse con cuidado. También existe la potencial ironía de que el United tenga que negociar con Dan Ashworth, quien ha regresado a la FA como director de fútbol desde que fue despedido por Ratcliffe solo cinco meses después de convertirse en el director de fútbol de los Red Devils. 

    Se cree que Ratcliffe despidió a Ashworth después de estar menos que impresionado por su lista de candidatos para suceder a Ten Hag, que, según informes, estaba compuesta exclusivamente por entrenadores con experiencia en la Premier League. El hecho de que ahora se diga que el United solo está buscando entrenadores con experiencia en la Premier League para suceder a Amorim resalta la falta de claridad en el club, sin mencionar el desperdicio financiero, ya que el United ha gastado más de £40 millones en los últimos 15 meses en despedir a Ten Hag y Ashworth, y contratar y despedir al portugués. 

    Tuchel sería, sin duda, una contratación de élite. La única pregunta es si el United está dispuesto a alterar su propia estructura para atraer a Tuchel y si tienen el valor para enfrentar la reacción negativa que recibirían por socavar al equipo nacional antes de una Copa del Mundo. Pero si quieren tener la mejor oportunidad de hacer del United una máquina ganadora nuevamente, no pueden permitirse pasar por alto a Tuchel.

