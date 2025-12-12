Thibaut Courtois respalda a Xabi Alonso tras la derrota ante el Manchester City en la Champions League

Thibaut Courtois reconoció la frustración de los aficionados tras la derrota ante el Manchester City, pero defendió el esfuerzo del equipo ante un rival de gran calibre. “Entiendo la ira después de una racha así, pero creo que reaccionamos en el campo, hicimos todo lo posible y perdimos contra un rival muy bueno”, dijo el portero belga.

El City, cuarto en la fase de grupos de la Champions con 13 puntos, controló gran parte del juego, aunque el Madrid reaccionó bien, creando oportunidades en la segunda mitad. Courtois incluso realizó una doble parada que evitó un tercer gol del City y mantuvo el marcador 2-1.

Consultado sobre el futuro de Xabi Alonso, el portero fue claro en su respaldo: “Todos aquí apoyarán al entrenador con todo nuestro corazón”. Este respaldo público llega en un momento clave, con el Madrid aún en zona de clasificación automática para los octavos de final, pero con poco margen de error para los próximos partidos contra Mónaco y Benfica.

La situación se complicó por la ausencia de Kylian Mbappé, quien permaneció en el banquillo debido a una molestia en la rodilla, obligando a Alonso a depender de Rodrygo, Vinicius Jr. y Gonzalo García en la delantera.