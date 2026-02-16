«Tengo un objetivo claro»: Karim Adeyemi aspira a «llegar a lo más alto» mientras circulan rumores sobre su traspaso y se congelan las negociaciones de su contrato con el Borussia Dortmund

En declaraciones al Ruhr Nachrichten sobre la incertidumbre que rodea su futuro a largo plazo, Adeyemi se mostró sincero sobre las complejidades de las negociaciones en el fútbol moderno. Reconoció que, aunque sigue centrado en el presente, la situación no está totalmente bajo su control. «En el fútbol, todo puede cambiar muy rápidamente. Todo podría decidirse en uno o dos meses, quizá incluso en las próximas semanas. La decisión no depende solo de mí. Hay muchos factores que influyen, incluidas las consideraciones del club», explicó.

Adeyemi también aprovechó la oportunidad para desmentir las afirmaciones de que su vida personal estaba dictando su traslado a una gran metrópolis europea. En respuesta a los rumores de que su esposa estaba presionando para cambiar de aires, declaró: «Lo que se lee en los medios de comunicación no siempre es exacto. Mi atención está aquí. Nunca he dicho que me sienta incómodo ni nada por el estilo».

Añadió: «Mi objetivo siempre ha sido competir al más alto nivel. Sin embargo, no voy a hacer declaraciones audaces sobre otros equipos. Nos centramos en nosotros mismos, en hacer lo nuestro. Si al final sale bien, estupendo. Tenemos que ser fieles a nosotros mismos, rendir bien, ganar partidos... y luego ya veremos dónde estamos. Tengo un objetivo claro, y lo volveré a anunciar cada año mientras juegue aquí».