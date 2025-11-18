Sunderland emerge como favorito para fichar a Santiago Giménez ante dudas sobre su futuro en el Milan

Según el mismo medio, el Milan valora la posibilidad de incorporar a un nuevo delantero centro en enero, aunque ese movimiento dependería de la salida de Giménez para liberar un cupo en la plantilla. Además de Sunderland, el Brentford también ha mostrado interés y ha consultado por un posible préstamo.

No sería la primera vez que el mexicano tiene la oportunidad de ir a Inglaterra: en sus últimos meses con el Feyenoord ya había rechazado una propuesta del Nottingham Forest.

Hoy, con el Sunderland peleando en la parte alta y el Brentford asentado en media tabla, ambos clubes ven en Giménez una oportunidad para sumar a un atacante que, en su etapa en Róterdam, se convirtió en uno de los goleadores revelación de Europa.