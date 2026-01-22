Marseille dio espacio a Liverpool para trabajar, ya que Roberto De Zerbi es un entrenador orientado al ataque, con Slot diciendo a TNT Sports después por qué los Reds parecían un equipo diferente al que se esforzó para empatar 1-1 contra el Burnley, amenazado por el descenso: “Nuestra razón por la que somos inconsistentes, si quieres llamar inconsistente a 13 partidos sin perder, y eso tiene todo que ver con nosotros luchando contra bloques bajos.

“Sé muy bien por qué no somos consistentes y eso tiene principalmente que ver con cuando un juego es más abierto, cuando las tácticas están involucradas, cuando los jugadores pueden jugar a través de las líneas, cuando pueden mostrar qué tan buenos son. Eso es un juego completamente diferente que contra el bloque bajo. Necesitas una calidad completamente diferente contra el bloque bajo, no tiene tanto que ver con lo que preparas antes del juego. Simplemente tienes la pelota mucho.

“Cuál es la importancia de enfrentar un bloque bajo, y no puedes compararlo con un juego como el de esta noche, con ambos equipos queriendo jugar desde atrás, donde ambos equipos quieren presionar. Y cada partido que hemos jugado esta temporada cuando esta fue la situación hemos jugado partidos muy buenos – sí perdimos en Man City y Chelsea, pero en muchos de estos juegos obtuvimos resultados.”