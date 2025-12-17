De Son Heung-Min a Cavan Sullivan: cinco historias que definirán la MLS en 2026

El pitido final de la Copa MLS 2025 sonó hace casi dos semanas, pero la planificación para 2026 ya está en marcha. Con la temporada baja en pleno movimiento, los clubes de toda la liga han comenzado a reestructurar sus plantillas, definiendo quién renovará contrato y quién se marchará. Las transferencias importantes ya están ocurriendo, un entrenador de alto perfil ha dejado su puesto y otro ha asumido un nuevo rol. Las piezas comienzan a encajar rápidamente.

Pero, ¿cómo se verá realmente la MLS el próximo año? ¿Qué esperar en la cancha? Por un lado, tenemos una temporada completa de Son Heung-Min, tras su espectacular rendimiento en solo tres meses con LAFC. ¿Qué será capaz de lograr en un año entero? Luego, está la casi-reestructuración del Inter Miami. Y quizá lo más esperado: el desarrollo de Cavan Sullivan, la gran esperanza del fútbol estadounidense, relegado en 2025 principalmente a los equipos juveniles del Philadelphia Union.

GOAL analiza las historias más importantes a seguir en la MLS para 2026, mientras la nueva temporada comienza a tomar forma...