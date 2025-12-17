+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Five things to watch in MLSGOAL
Thomas Hindle

De Son Heung-Min a Cavan Sullivan: cinco historias que definirán la MLS en 2026

De la primera temporada completa de Son Heung-Min al posible gran salto de Cavan Sullivan, cinco historias clave marcan la MLS rumbo a 2026.

El pitido final de la Copa MLS 2025 sonó hace casi dos semanas, pero la planificación para 2026 ya está en marcha. Con la temporada baja en pleno movimiento, los clubes de toda la liga han comenzado a reestructurar sus plantillas, definiendo quién renovará contrato y quién se marchará. Las transferencias importantes ya están ocurriendo, un entrenador de alto perfil ha dejado su puesto y otro ha asumido un nuevo rol. Las piezas comienzan a encajar rápidamente.

Pero, ¿cómo se verá realmente la MLS el próximo año? ¿Qué esperar en la cancha? Por un lado, tenemos una temporada completa de Son Heung-Min, tras su espectacular rendimiento en solo tres meses con LAFC. ¿Qué será capaz de lograr en un año entero? Luego, está la casi-reestructuración del Inter Miami. Y quizá lo más esperado: el desarrollo de Cavan Sullivan, la gran esperanza del fútbol estadounidense, relegado en 2025 principalmente a los equipos juveniles del Philadelphia Union.

GOAL analiza las historias más importantes a seguir en la MLS para 2026, mientras la nueva temporada comienza a tomar forma...

  • Cavan Sullivan 2025Getty

    ¿Tendrá Cavan Sullivan su momento?

    La temporada pasada fue de escasa participación para Cavan Sullivan con el Philadelphia Union. En lo que podría haber sido una campaña para dar un paso adelante, el joven mediocampista ofensivo sumó apenas 229 minutos en la MLS, sin goles ni asistencias, limitado a breves apariciones. Resultó curioso, especialmente para un equipo que a menudo carecía de opciones ofensivas desde el banco, algo que quedó en evidencia durante la semifinal de la Conferencia Este ante New York City FC, cuando el adolescente de 16 años aportó una chispa en apenas siete minutos de juego.

    El panorama para 2026 podría ser muy diferente. Se espera que su hermano mayor, Quinn Sullivan, se pierda gran parte de la temporada debido a una grave lesión de rodilla, lo que reduce la profundidad ofensiva del Union. Dada la histórica estrategia conservadora del club en el mercado de transferencias y el enorme talento de Cavan, el camino podría abrirse para que el joven tenga un rol mucho más destacado.

  • LA Galaxy v San Diego FCGetty Images Sport

    El regreso de Riqui Puig

    No hay manera de suavizarlo: los LA Galaxy fueron bastante malos en 2025. Tras ganar la MLS Cup 2024, el equipo de Los Ángeles sufrió un desplome alarmante, en gran parte por la lesión de ligamento cruzado anterior de Riqui Puig en los playoffs. La temporada siempre se presentaba como un desafío, y así lo fue: los Galaxy terminaron 14º en la Conferencia Oeste y lograron apenas siete victorias en todo el año.

    La buena noticia es que Puig está listo para regresar. El club no apresuró su recuperación tras la grave lesión, y su vuelta al inicio de la nueva campaña será clave. Para los campeones de 2024, tener a Puig nuevamente manejando los hilos en el campo podría marcar la diferencia para pelear por un puesto en los playoffs de un Oeste muy competitivo. Antes de su lesión, Puig estaba viviendo una temporada de calibre MVP, con 15 asistencias y 13 goles.

  • La candidatura de Son Heung-Min al MVP

    En cierto modo, fue una lástima que Son Heung-Min se uniera a LAFC a mitad de temporada. Su llegada supuso un impulso inmediato para el Black and Gold, pero siempre quedó la sensación de que la liga necesitaba ver un año completo del coreano, aunque solo fuera para apreciar su verdadero potencial. Ahora, 2026 se presenta como esa oportunidad: en forma, encendido y listo para liderar al equipo bajo el nuevo entrenador Marc Dos Santos.

    Las cifras de Son en apenas tres meses ya anticipaban su impacto: 11 contribuciones de gol en nueve partidos. Pero más allá de los números, su adaptación a la MLS —con ritmo, agresividad y un notable instinto goleador— demostró que podría dominar la liga por completo. Si bien Lionel Messi seguirá siendo el favorito al MVP, hay razones para creer que un Son plenamente en forma podría competir por el galardón.

  • Lionel Messi David Beckham MLS Cup 2025 Inter MiamiGetty

    La defensa del título de Inter Miami

    El Inter Miami cumplió con su objetivo al ganar la MLS Cup 2025, pero ahora comienza la parte más difícil. Las estrictas reglas del tope salarial de la MLS hacen que sea complicado construir dinastías, obligando a los equipos a, prácticamente, reconstruirse cada temporada.

    Miami ya ha dado los primeros pasos: Sergio Reguilón llegó para reemplazar a Jordi Alba, aseguraron un nuevo contrato para Ian Fray y mantienen negociaciones con Tadeo Allende y Luis Suárez.

    Aun así, habrá que reforzar otras áreas, especialmente el centro del campo y posiblemente la delantera. Con Lionel Messi en el equipo, no hay margen de error. Las Garzas no llegaron a la MLS Cup por casualidad, pero deberán hacer más para demostrar que son más que un equipo que se encendió en el momento justo.

  • Michael Bradley, New York Red Bulls IIGetty

    El regreso de Michael Bradley a los New York Red Bulls

    Desde que Michael Bradley firmó para dirigir al equipo de MLS Next Pro de los New York Red Bulls, estaba claro que eventualmente llegaría al primer equipo. Ese momento llegó antes de lo esperado, cuando el club anunció su nombramiento como nuevo entrenador del primer equipo el 15 de diciembre.

    Bradley se perfila como una contratación inteligente para los Red Bulls, que buscan recuperarse tras perder los playoffs por primera vez en 15 años. Con cambios organizativos en Nueva Jersey, tendrá la misión de liderar una nueva era para el club.

    En cuanto a plantilla, Eric-Maxim Choupo-Moting y Emil Forsberg continúan bajo contrato, pero el club podría sumar un tercer jugador designado (DP) y aún tiene posiciones clave por reforzar en otros sectores del equipo.

