'¡Solo fantasía!' - El PSG, destrozado por la política de fichajes galáctica que los llevó a firmar a Lionel Messi, mientras que un ex campeón del mundo de Francia sugiere que NUNCA habrían ganado la Champions League con Kylian Mbappé
Mbappé, Messi y Mbappé no lograron ganar la Liga de Campeones para el PSG
Mbappé se mudó al Parc des Princes en el mismo verano de 2017 cuando el astro brasileño Neymar completó su transferencia récord de 222 millones de euros (£194m/$261m) desde el Barcelona. Fueron acompañados por el argentino GOAT Messi en el verano de 2021.
Se aseguraron títulos de la Ligue 1 cuando alinearon la más estelar de las unidades de ataque, pero la gloria continental resultó esquiva. Messi y Neymar se fueron al Inter de Miami y Al-Hilal respectivamente en 2023, con Mbappé convirtiéndose en un 'Galáctico' del Real Madrid un año después.
Con ese icónico trío movido - Mbappé partiendo como el máximo goleador de todos los tiempos del club - el PSG reclamó una histórica corona de la Liga de Campeones en 2025, con el máximo goleador Ousmane Dembélé llegando a convertirse en un ganador del Balón de Oro.
¿Tendrá el 'Galáctico' del Real Madrid Mbappé arrepentimientos por el PSG?
Preguntado sobre si Mbappe tendrá algún arrepentimiento por haber cambiado la capital francesa por su equivalente española, el ganador de la Copa del Mundo de 1998, Leboeuf - hablando en asociación con ToonieBet - dijo a GOAL: “¿Habría ganado el Paris Saint-Germain la Liga de Campeones con él? Esa es la pregunta principal. La gente piensa en Francia, no. Luis Enrique fue muy inteligente. ¿Puedes creer que se deshizo de Neymar, Messi y Mbappe para ganar la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain? Dice mucho sobre el fútbol.
“El fútbol no se trata de superestrellas, se trata de la química entre los jugadores. Si algunos no hacen su trabajo, retrocediendo en defensa, no terminas ganando nada. Le pasó al Paris Saint-Germain. Fue un verdadero desastre. Tenías a tres chicos al frente y a otros ocho, pero no un equipo.
“Tan pronto como Mbappe se fue, y no es una coincidencia, Luis Enrique pudo establecer una táctica para asegurarse de que todos estuvieran trabajando de la misma manera. De repente, tomó como cuatro meses para que el Paris Saint-Germain funcionara y se convirtieron en el mejor equipo del mundo. No creo que eso hubiera sido posible con Mbappe.
“El Real Madrid tuvo que enfrentar eso porque a principios de la década de 2000 hicieron lo mismo: fichar a [David] Beckham, [Zinedine] Zidane, Ronaldo. Tuvieron dificultades para ganar cosas porque una superestrella ya es difícil, pero dos superestrellas se vuelve imposible y tres superestrellas es solo fantasía. Cuando tienes a Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, es muy difícil. Tienes que ponerlos en el campo y luego construir el equipo a su alrededor. El fútbol no funciona de esa manera, nunca. Xabi Alonso está teniendo problemas en este momento.”
Explicado: Por qué el PSG es más fuerte sin el trío icónico
El exentrenador del PSG Luis Fernández ha dicho anteriormente a SPORT que el PSG se ha vuelto más fuerte sin una colección de íconos: “Para mí, si el PSG tuviera al Messi de hace cinco años, cuando estaba en el Barça, seguramente diría que era mejor con Messi y Neymar, pero este PSG es mucho más un equipo. Neymar llegó con Mbappé, pero las lesiones y otros problemas nunca le permitieron mostrar su talento.
“Con él, el PSG llegó a la final de la Liga de Campeones en el año del Covid. Así que estuvieron juntos 20 días y eso fue bueno para el grupo. No es bueno dar tanta libertad a los jugadores. Luis Enrique no la da. Tuvo a Messi, Neymar, [Luis] Suárez en el Barça y sabe cómo tratar a estas estrellas. Obviamente, Messi y Neymar tienen mucho talento, pero la diferencia la marca el entrenador. Luis Enrique puede cambiar a una estrella en el minuto 60, como lo ha hecho con Mbappé, los demás no lo hicieron.”
El presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi dijo en una reunión de la Asociación Europea de Clubes (ECA) sobre el mismo tema: “Esta es una nueva era para nosotros; estamos muy agradecidos a Messi, Neymar y Mbappé por todo lo que han dado al club. Con todo respeto hacia ellos y por lo que han hecho por el club, les deseo lo mejor en sus nuevos desafíos; pero como club, la estrella es el colectivo. El PSG se está enfocando en el colectivo, en tener un gran equipo con un gran entrenador, que lo tenemos.”
¿Ganará Mbappé alguna vez la Liga de Campeones y el Balón de Oro?
PSG ganó un triplete de Ligue 1, Coupe de France y Champions League la temporada pasada. Desde entonces han ganado la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA. Mbappé todavía está esperando su primer triunfo europeo y Balón de Oro, a pesar de mantener impresionantes estándares individuales en el Real Madrid.