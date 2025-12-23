'¡Solo fantasía!' - El PSG, destrozado por la política de fichajes galáctica que los llevó a firmar a Lionel Messi, mientras que un ex campeón del mundo de Francia sugiere que NUNCA habrían ganado la Champions League con Kylian Mbappé

Preguntado sobre si Mbappe tendrá algún arrepentimiento por haber cambiado la capital francesa por su equivalente española, el ganador de la Copa del Mundo de 1998, Leboeuf - hablando en asociación con ToonieBet - dijo a GOAL: “¿Habría ganado el Paris Saint-Germain la Liga de Campeones con él? Esa es la pregunta principal. La gente piensa en Francia, no. Luis Enrique fue muy inteligente. ¿Puedes creer que se deshizo de Neymar, Messi y Mbappe para ganar la Liga de Campeones con el Paris Saint-Germain? Dice mucho sobre el fútbol.

“El fútbol no se trata de superestrellas, se trata de la química entre los jugadores. Si algunos no hacen su trabajo, retrocediendo en defensa, no terminas ganando nada. Le pasó al Paris Saint-Germain. Fue un verdadero desastre. Tenías a tres chicos al frente y a otros ocho, pero no un equipo.

“Tan pronto como Mbappe se fue, y no es una coincidencia, Luis Enrique pudo establecer una táctica para asegurarse de que todos estuvieran trabajando de la misma manera. De repente, tomó como cuatro meses para que el Paris Saint-Germain funcionara y se convirtieron en el mejor equipo del mundo. No creo que eso hubiera sido posible con Mbappe.

“El Real Madrid tuvo que enfrentar eso porque a principios de la década de 2000 hicieron lo mismo: fichar a [David] Beckham, [Zinedine] Zidane, Ronaldo. Tuvieron dificultades para ganar cosas porque una superestrella ya es difícil, pero dos superestrellas se vuelve imposible y tres superestrellas es solo fantasía. Cuando tienes a Jude Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappe, es muy difícil. Tienes que ponerlos en el campo y luego construir el equipo a su alrededor. El fútbol no funciona de esa manera, nunca. Xabi Alonso está teniendo problemas en este momento.”