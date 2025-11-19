'¡Solo faltó que se quejaran al Papa!' - El presidente de La Liga critica al Real Madrid por organizar un partido de la NFL en el Bernabéu después de la 'cruzada' contra el partido del Barcelona que se jugaría en Miami
La NFL toma el Bernabéu
El Bernabéu albergó un partido de la NFL el 16 de noviembre, con los Miami Dolphins enfrentándose a los Washington Commanders ante más de 80,000 aficionados. Según los informes, se gastaron más de $2 millones en renovaciones temporales para adaptar el estadio al fútbol americano. Fue una escena histórica pero inusual, ya que los aficionados llenaron el icónico estadio sin un mar de blanco a la vista.
Sin embargo, la histórica acogida de Los Blancos no fue bien recibida por Tebas, quien criticó fuertemente al club, publicando un largo comunicado en X y destacando cómo los gigantes españoles habían liderado previamente las objeciones a que La Liga celebrara un partido oficial de liga en Miami a principios de esta temporada.
La feroz protesta del Real Madrid llevó a la cancelación del partido en Miami
La liga había planeado albergar el Villarreal vs Barcelona el 20 de diciembre en el Hard Rock Stadium de Miami, marcando el primer partido de La Liga jugado en los Estados Unidos. Sin embargo, el Madrid presentó múltiples quejas formales al Ministerio de Deportes de España y argumentó públicamente que trasladar un partido doméstico al extranjero a mitad de temporada interrumpiría la equidad deportiva. Jugadores, incluidos Thibaut Courtois y Frenkie de Jong, también criticaron el plan desde una perspectiva de bienestar de los jugadores.
La reacción negativa se extendió por toda la liga. Los jugadores realizaron una protesta silenciosa coordinada de 15 segundos al inicio de cada partido en octubre, liderada por la unión de jugadores españoles (AFE). El partido fue finalmente cancelado a finales de octubre después de que el organizador se retirara debido a la 'incertidumbre en España'. Fue la segunda vez que un partido de La Liga en el extranjero fue bloqueado después de un intento similar en 2018.
Tanto el Barça como el Villarreal se quedaron furiosos con la cancelación, mientras que Tebas describió la decisión como 'una derrota para el futuro del fútbol español' y sugirió que poderosas instituciones y clubes se oponían al progreso.
"Hoy, el fútbol español ha perdido una oportunidad de avanzar, proyectarse globalmente y fortalecer su futuro", escribió en ese momento.
Tebas arremete contra el Madrid
El presidente de La Liga acudió a X para criticar a Madrid y acusó al club de mostrar hipocresía.
"Llevamos semanas escuchando que hoy es "un día histórico para el deporte español" porque la NFL está jugando en Madrid. Portadas, especiales, alfombra roja… fantástica promoción para la NFL en España, con un estadio español como escaparate," escribió.
"Y lo más llamativo: el estadio pertenece al mismo club que lideró la cruzada de la 'integridad' contra el partido oficial de LaLiga en Miami… y que ahora lo cede gustosamente, previo pago por supuesto. Entonces tenían a jugadores y aduladores repitiendo la misma narrativa, con idénticas expresiones de adulteración de la competición, enviaron cartas a todas las instituciones posibles, solo les faltó quejarse al Papa, mientras el Comisionado Europeo de Deportes ondeaba la bandera de la "tradición" y la AFE llenaba sus bocas con "información" y "transparencia," cuando estaban perfectamente informados sobre cómo se iba a organizar el partido y que se respetarían los reglamentos.
El presidente de La Liga afirma que la protesta de Madrid fue sobre el control, no sobre la tradición
Tebas argumentó que la reacción negativa contra el partido en Miami tenía poco que ver con la tradición o la integridad competitiva, sino más bien con el deseo de poder y control de Madrid.
Continuó: "El partido en Miami había garantizado un lleno total, una agenda de eventos igual o mayor que estos días, y servía para internacionalizar nuestra competición. Hablábamos de 1 partido de los 380 que LaLiga juega durante toda la temporada.
"Está claro que en ese entonces ganó la intoxicación y la falta de visión de futuro. El problema no era la integridad, ni la tradición, ni la información: el problema era quién lo impulsaba. Lo impulsaba LaLiga, una institución que todos quieren controlar: algunos para que no crezca y así tener un camino más fácil para sus mega competiciones, otros para "rascar" más dinero, y otros para alimentar sus campañas políticas.
"Seguiremos intentando."
¿Qué sigue?
El Barcelona está trabajando en un plan para jugar un amistoso lucrativo en Perú a finales de diciembre después de la cancelación del partido en Miami. Según Mundo Deportivo, el partido podría generar alrededor de 7-8 millones de euros. El club rechazó recientemente una invitación para jugar en Libia, lo que habría generado alrededor de 5 millones de euros, debido a preocupaciones de seguridad. Con esa opción descartada y el acuerdo de Miami colapsando, el Barcelona ahora ve el partido en Perú como la mejor manera de recuperar los ingresos perdidos y cerrar el año con algo de alivio financiero.