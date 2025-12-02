Getty Images Sport
'Solo estarán en 2026 si llegan al 100%'- Carlo Ancelotti lanza aviso a Neymar y Vinícius Júnior
Neymar enfrenta nuevas preocupaciones por lesión
Tras dejar el Paris Saint-Germain para fichar por Al-Hilal en 2023, Neymar sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior mientras jugaba con Brasil y pasó casi 18 meses intentando volver a las canchas. Su aventura en la Pro League saudí estuvo lejos de convertirse en la historia de éxito que muchos anticipaban y, para enero de 2025, optó por regresar a casa: volvió a Santos con la intención de revitalizar al club y relanzar su carrera internacional.
La realidad, sin embargo, ha sido mucho más dura. Neymar solo ha marcado siete goles en 25 partidos con Santos, y esta segunda etapa ha estado marcada más por la rehabilitación que por un verdadero renacer. Sus constantes molestias y recaídas le han impedido encontrar continuidad y han frenado sus aspiraciones de volver a la selección. Con solo una ventana internacional restante antes del inicio del camino mundialista de Brasil, el tiempo corre en su contra.
El técnico de Santos, Juan Pablo Vojvoda, confirmó el lunes que Neymar volvió a quedar fuera tras sentir un dolor intenso en la rodilla antes y durante el reciente empate 1-1 ante Internacional. Aun así, el delantero de 33 años jugó infiltrado para ayudar a Santos a imponerse 3-0 sobre Sport en su último duelo de la Serie A, una victoria crucial que permitió al club salir de la zona de descenso por diferencia de goles.
Ancelotti no llevará a Neymar al Mundial si no está en forma
Ancelotti ha sido firme en su postura de no conceder privilegios a nadie. Al ser consultado directamente sobre la situación de Neymar, el técnico italiano fue tajante y aprovechó para lanzar un mensaje similar a Vinicius Junior, quien tampoco ha logrado mostrar su mejor versión en lo que va de temporada.
“Tiene que estar al 100%”, declaró Ancelotti a Esporte Record. “Hay muchos jugadores de gran nivel y necesito elegir a quienes estén realmente al 100%. No es solo Neymar; puede ser Vinícius también. Si Vinícius está al 90%, convocaré a otro que esté al 100%, porque este equipo tiene un nivel de competencia altísimo, especialmente en ataque. En la delantera tenemos muchísimos jugadores de calidad”.
El entrenador reconoció el talento excepcional de Neymar, aunque admitió que su trayectoria se ha visto marcada, una y otra vez, por lesiones inoportunas.
“Creo que es un futbolista extraordinario”, señaló Ancelotti. “Pero ha tenido la mala suerte de sufrir varias lesiones que no le han permitido mantenerse en plena forma”.
Neymar habla sobre su lesión
Neymar insiste en que está decidido a seguir adelante pese a su más reciente contratiempo físico. Tras su última participación con Santos, reconoció el desgaste emocional que le han provocado las lesiones, aunque se mostró confiado en poder aportar en el tramo final de la temporada.
“Me siento cada vez mejor”, declaró después del partido del viernes ante Sport. “Esta lesión es triste, es molesta. Pero no es algo que me impida hacer lo que debo hacer. Por eso sigo jugando. Ahora toca pensar en Santos, en poner al club donde merece estar: en lo más alto. Después veremos qué viene”.
Carrera contrarreloj hacia una cuarta Copa del Mundo
El futuro de Neymar en la selección para el Mundial es cada vez más incierto. No solo corre riesgo de perderse el resto de la temporada 2025 con Santos, sino que el calendario del fútbol brasileño le deja muy pocas oportunidades de sumar minutos competitivos antes de marzo. Sin continuidad, resulta difícil imaginar que Ancelotti haga una excepción por el atacante de 33 años, por muy importante que haya sido en el pasado para la Canarinha.
Una alternativa que ya se contempla es un regreso temporal a Europa, donde los clubes estarán en plena campaña a inicios de 2026. Competir allí podría darle a Neymar el ritmo y la regularidad necesarios para convencer a Ancelotti de que aún puede rendir al máximo nivel en el mayor escenario del fútbol mundial.
