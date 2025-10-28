Sir Jim Ratcliffe BLOQUEA movimiento de transferencia del Manchester United por una estrella de La Liga con 105 goles
El dueño de los Reds bloquea un gran movimiento
El presidente de INEOS, Ratcliffe, ha vetado un movimiento por el delantero del Barcelona Robert Lewandowski, quien se encuentra en el último año de su contrato en el club catalán. Lewandowski gana la asombrosa cifra de £540,000 a la semana, lo cual está muy por encima de lo que el United está dispuesto a pagar, especialmente mientras continúan reduciendo su alta masa salarial. El internacional polaco, de 37 años, ha anotado la sorprendente cantidad de 105 goles en 156 partidos desde que se unió al Barça en 2022, pero el nuevo liderazgo futbolístico del United, supervisado por Ratcliffe, busca evitar fichar a jugadores con altos salarios que se acercan al final de sus carreras, una estrategia basada en errores del pasado.
- Getty Images Sport
La historia del United fichando veteranos
El United tiene antecedentes en fichar jugadores experimentados y de mayor edad, pero han tenido resultados mixtos. Bajo la dirección de Sir Alex Ferguson, ejemplos exitosos incluyeron al portero Edwin van der Sar y el fichaje en calidad de préstamo Henrik Larsson, quienes ambos aportaron madurez y contribuciones cruciales. En la era post-Ferguson, veteranos como Zlatan Ibrahimovic y Edinson Cavani disfrutaron de períodos productivos, ofreciendo poder de ataque a corto plazo y liderazgo. Sin embargo, este enfoque también ha tenido fracasos notorios. Laurent Blanc luchó al acercarse al final de su carrera, y Bastian Schweinsteiger encontró difícil adaptarse al ritmo de la Premier League. Y la segunda etapa de Cristiano Ronaldo en Old Trafford fue un regreso tumultuoso que lo vio anotar 24 goles en su primera temporada antes de dejar el club de manera acrimoniosa. Tuvo enfrentamientos con los entrenadores Ralf Rangnick y Erik ten Hag antes de que su contrato fuera rescindido por mutuo acuerdo.
Los desarrollos recientes bajo una nueva propiedad sugieren un cambio estratégico y el club ahora se centra más en adquirir talento joven y construir para el largo plazo. Esto señala una desviación de depender de soluciones a corto plazo de estrellas envejecidas.
Opciones de ataque de Amorim
Después de un comienzo lento, los delanteros del Man Utd están mostrando un rendimiento prometedor en la campaña actual. Las incorporaciones de Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, junto con la salida de Rasmus Hojlund, han remodelado el ataque del United. Mbeumo ha sido el más prolífico hasta ahora, liderando al equipo en goles en todas las competiciones con cinco. Su compañero Sesko también ha encontrado la red dos veces en la Premier League. Aunque hizo un comienzo cauteloso, sus recientes actuaciones sugieren que se está adaptando. Mientras tanto, Matheus Cunha anotó su primer gol para los Diablos Rojos contra el Brighton en Old Trafford el domingo. Estas nuevas adquisiciones, junto con las contribuciones de servidores de largo plazo como Bruno Fernandes, señalan una mejora notable en el poder ofensivo del United en comparación con la temporada anterior.
Amorim está ciertamente contento con uno de los nuevos talentos clave en ataque, Mbeumo. Después de la victoria sobre Brighton, donde Mbeumo anotó dos goles, Amorim dijo: "Es una máquina de trabajo. Es muy bueno en transiciones. Está mejorando cuando organizamos el tercio final. La conexión con Amad, es realmente difícil vencer a estos dos tipos porque cambian de posición, son realmente rápidos, son buenos en uno contra uno.
"Mi papel fue, como entrenador, explicarle lo que quiero de él. Pero fue más el club. Y ustedes. Podemos tener muchas dificultades, pero es el Manchester United. Cuando Manchester United está ahí, y cuando sentimos que este jugador quiere venir aquí, no importa qué, no importa la posición, no importa si es la Champions League o no, también damos todo para traer a este tipo de jugadores, y ese fue el caso."
- AFP
Probables movimientos de enero para el United
United está fuertemente vinculado con varios centrocampistas mientras buscan fortalecer su equipo en la próxima ventana de transferencias. Entre los objetivos de alto perfil se encuentra Elliot Anderson del Nottingham Forest, aunque su valoración podría exceder los £100 millones, lo que podría retrasar un movimiento hasta el verano. El interés en Carlos Baleba del Brighton sigue presente, pero su reciente forma inconsistente y su alto precio han hecho que el club lo reconsidere. Se informa que Eduardo Camavinga del Real Madrid está en el radar para una adquisición de £70 millones, mientras que Morten Hjulmand del Sporting CP es otra opción seria dado su historial con el exentrenador Amorim.