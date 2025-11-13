AFP
El sindicato de futbolistas neerlandés respalda demanda colectiva contra la FIFA por su sistema de transferencias
VVCS se une a la demanda colectiva contra la FIFA y KNVB
La Asociación de Futbolistas Profesionales Holandeses (VVCS) ha anunciado oficialmente su respaldo a una demanda colectiva contra la FIFA, la Asociación Holandesa de Fútbol (KNVB) y varias federaciones europeas, acusándolas de mantener un sistema de transferencias "injusto y restrictivo". La acción legal, liderada por la fundación holandesa Justice for Players, busca compensaciones para alrededor de 100,000 futbolistas profesionales —hombres y mujeres— que han jugado en Europa desde 2002.
La demanda, considerada potencialmente millonaria, sostiene que las actuales normas de transferencia de la FIFA violan la legislación de la Unión Europea, en particular el principio de libre movimiento de los trabajadores. El caso llega después de una sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la UE en octubre pasado a favor del exinternacional francés Lassana Diarra, que determinó que ciertas regulaciones de la FIFA restringían ilegalmente los derechos de los jugadores.
La decisión de la VVCS sigue el ejemplo de la Unión Nacional de Futbolistas de Francia (UNFP), que en octubre también apoyó públicamente la campaña. En un comunicado, la VVCS aseguró que se vio obligada a actuar ante el creciente número de jugadores que la contactan por disputas de transferencias, oportunidades limitadas de juego y amenazas de sanciones.
- AFP
Levchenko critica reglas 'injustas' y el poder de los clubes
El presidente de la VVCS, Evgeniy Levchenko, se mostró contundente sobre las crecientes frustraciones de los jugadores atrapados en el sistema de transferencias. Señaló que los futbolistas a menudo se quedan sin opciones cuando los clubes se niegan a autorizar movimientos, a pesar del interés de otros equipos.
"El sistema de transferencias actual fue y sigue siendo injusto", afirmó Levchenko. "Hay jugadores que entrenan durante meses sin ninguna perspectiva de jugar, o que renuncian a su derecho de cambiar de club por temor a sanciones de la FIFA."
El dirigente enfatizó que la demanda no busca solo compensación económica, sino restaurar la libertad de movimiento de los jugadores en el mercado europeo. "Miles de futbolistas en Europa están directamente afectados por las actuales normas de transferencia de la FIFA", añadió. "Apoyar a Justice for Players se alinea con nuestro compromiso de lograr un sistema equilibrado que cumpla con la legislación europea."
Según la VVCS, la situación ha empeorado en los últimos años, ya que los jugadores reportan cada vez más presión para permanecer en sus clubes, a pesar del interés mutuo de otros equipos. Levchenko subrayó: "Por eso sentimos que es necesario unirnos a la campaña de Justice for Players. Muchos futbolistas reciben ofertas, pero no se les permite salir porque están atados a sus contratos. Deben tener cierto grado de libertad para poder romperlos."
El caso Diarra provocó un desafío innovador
La base de la demanda se sustenta en el histórico caso Diarra vs FIFA del año pasado, que se ha convertido en la piedra angular del actual movimiento legal. El excentrocampista del Chelsea, Arsenal y Real Madrid, Diarra, fue multado con 10,5 millones de euros y se le prohibió fichar por un nuevo club tras rescindir su contrato con el Lokomotiv Moscú debido a una disputa. Posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó que las regulaciones de transferencia de la FIFA habían restringido ilegalmente su derecho a la libre circulación, según la legislación de la UE.
Este fallo abrió el camino para que Justice for Players (JfP) busque compensaciones más amplias para los futbolistas de toda Europa. Según una investigación preliminar encargada por JfP, los jugadores profesionales han ganado, en promedio, un 8% menos durante sus carreras debido a las restricciones de transferencia, lo que podría representar pérdidas colectivas de miles de millones de euros.
Lucia Melcherts, presidenta de Justice for Players, afirmó que el apoyo de la VVCS “subraya que el sistema de transferencias actual es injusto y necesita cambiar”. Añadió: “Reformar estas normas y asegurar una compensación justa para los jugadores son pasos esenciales hacia un futuro más transparente y equitativo para los futbolistas profesionales.”
Los expertos legales consideran este caso como el desafío más importante a la autoridad de la FIFA desde el histórico fallo Bosman de 1995, que revolucionó el fútbol al permitir transferencias libres para jugadores sin contrato.
- Getty Images News
Implicaciones legales y económicas para la FIFA por demanda colectiva
El desafío legal en curso podría tener profundas consecuencias para el sistema de transferencias de la FIFA y el ecosistema financiero del fútbol profesional. Si tiene éxito, obligaría a la FIFA a reescribir sus regulaciones de transferencias globales para alinearlas con las leyes laborales europeas. Los economistas que asesoran a Justice for Players estiman que la compensación acumulada para los jugadores podría alcanzar miles de millones de euros, dada la magnitud de los afectados desde 2002.
Se espera que la acción colectiva de VVCS y JfP inspire demandas similares en otros países, mientras los sindicatos de jugadores en Francia, España y Bélgica evalúan sus opciones legales. Los demandantes sostienen que los mecanismos de control de la FIFA, especialmente el Artículo 17 de sus regulaciones de transferencias, otorgan a los clubes un poder desproporcionado y limitan la autonomía de los jugadores.
Evgeniy Levchenko comparó la situación con la era previa al fallo Bosman: “Esperamos que este caso tenga el mismo efecto revolucionario que Bosman. Pero la FIFA está bloqueando muchas cosas. Solo han modificado ligeramente el Artículo 17, y eso no es más que copiar y pegar, si soy honesto.”
Aunque la FIFA aún no se ha pronunciado públicamente, un fallo a favor de los jugadores marcaría uno de los cambios más significativos en la gobernanza del fútbol mundial desde Bosman, con posibles efectos en cadena en todas las grandes ligas europeas.
Anuncios