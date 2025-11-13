El sindicato de futbolistas neerlandés respalda demanda colectiva contra la FIFA por su sistema de transferencias

La Asociación de Futbolistas Profesionales Holandeses (VVCS) ha anunciado oficialmente su respaldo a una demanda colectiva contra la FIFA, la Asociación Holandesa de Fútbol (KNVB) y varias federaciones europeas, acusándolas de mantener un sistema de transferencias "injusto y restrictivo". La acción legal, liderada por la fundación holandesa Justice for Players, busca compensaciones para alrededor de 100,000 futbolistas profesionales —hombres y mujeres— que han jugado en Europa desde 2002.

La demanda, considerada potencialmente millonaria, sostiene que las actuales normas de transferencia de la FIFA violan la legislación de la Unión Europea, en particular el principio de libre movimiento de los trabajadores. El caso llega después de una sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la UE en octubre pasado a favor del exinternacional francés Lassana Diarra, que determinó que ciertas regulaciones de la FIFA restringían ilegalmente los derechos de los jugadores.

La decisión de la VVCS sigue el ejemplo de la Unión Nacional de Futbolistas de Francia (UNFP), que en octubre también apoyó públicamente la campaña. En un comunicado, la VVCS aseguró que se vio obligada a actuar ante el creciente número de jugadores que la contactan por disputas de transferencias, oportunidades limitadas de juego y amenazas de sanciones.

