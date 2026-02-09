AFP
«Sin Cristiano Ronaldo, nadie vería la Liga Profesional Saudí», Toni Kroos defiende al astro del Al-Nassr tras la huelga.
La huelga en curso de Ronaldo
Según A Bola, Ronaldo ya ha vuelto a entrenar con el Al-Nassr tras perderse los dos últimos partidos en protesta por los fichajes realizados en enero. El Nassr ya ha fijado la fecha de su regreso, contra el Al-Fateh el próximo fin de semana. El Nassr se enfrentará al Arkadag en Turkmenistán en la Liga de Campeones de Asia 2 a mitad de semana, pero Ronaldo no jugará ese partido.
Ahora, su antiguo compañero Kroos, que jugó junto al portugués en el Real Madrid, ha defendido sus acciones, insistiendo en que nadie vería la Liga Profesional Saudí si él no participara en la competición.
En su podcast, según O Jogo, dijo: «La liga saudí es un fenómeno extraño. Nadie había oído hablar de ella antes de la llegada de Cristiano Ronaldo, y ahora faltan al respeto al hombre que la puso en el mapa mundial. Si Cristiano se marcha mañana, esta liga perderá todo su encanto. Sin Ronaldo, nadie vería la liga saudí».
El berrinche de Ronaldo
Ronaldo tomó la decisión de retirarse de la pugna por jugar en el Nassr después de ver cómo el PIF, propietario de los cuatro clubes más importantes del país, permitía a Karim Benzema pasar del Ittihad al Hilal, reforzando así al rival más cercano del Nassr en la lucha por el título.
Sin embargo, la Liga Profesional Saudí reprendió a Ronaldo por sus acciones y emitió un comunicado en el que se podía leer: «La Liga Profesional Saudí se estructura en torno a un principio sencillo: todos los clubes operan de forma independiente bajo las mismas reglas.
Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y sus propios dirigentes futbolísticos. Las decisiones sobre fichajes, gastos y estrategia corresponden a esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga.
Cristiano se ha comprometido plenamente con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por muy importante que sea, determina las decisiones más allá de su propio club.
Las recientes operaciones de fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se ha reforzado de una manera concreta. Otro ha optado por un enfoque diferente. Se trata de decisiones de los clubes, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados.
La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto.
La atención sigue centrada en el fútbol, en el terreno de juego, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para los jugadores y los aficionados».
Las ambiciones de Ronaldo
Ronaldo gana actualmente alrededor de 400 000 libras al día, pero ha sido fundamental en la lucha por el título del Nassr esta temporada.
Ha marcado 17 goles en 18 partidos de liga, e incluso le han dicho que nunca se retire, a pesar de que recientemente ha celebrado su 41.º cumpleaños.
La leyenda brasileña Roberto Carlos dijo: «Cristiano no puede parar, nunca. Si alguna vez decide dejar de jugar, le llamaré y le diré que no lo haga. Es uno de esos jugadores que representan mucho, tanto para los clubes como para la selección nacional, para los niños, para los jugadores más jóvenes. Nunca debería dejar de jugar al fútbol, aunque sea con una sola pierna o gateando. Transmite mucha fuerza y energía a cualquier chico que quiera empezar».
«Para los que aman a Cristiano y el fútbol, verlo seguir haciendo historia y batiendo récords es maravilloso. El único jugador que ha marcado 1000 goles fue Pelé, pero Cristiano podría unirse a la lista. Lo veo feliz y seguro de sí mismo en la liga saudí. Estoy absolutamente seguro de que alcanzará ese hito. Nunca se lesiona. Sigue jugando bien, es un modelo a seguir, Portugal merece una felicitación».
¿Qué viene después?
El Al-Nassr se enfrentará al Fateh en su próximo partido de liga el próximo fin de semana, y se espera que Ronaldo vuelva al once inicial.
