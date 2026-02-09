Ronaldo tomó la decisión de retirarse de la pugna por jugar en el Nassr después de ver cómo el PIF, propietario de los cuatro clubes más importantes del país, permitía a Karim Benzema pasar del Ittihad al Hilal, reforzando así al rival más cercano del Nassr en la lucha por el título.

Sin embargo, la Liga Profesional Saudí reprendió a Ronaldo por sus acciones y emitió un comunicado en el que se podía leer: «La Liga Profesional Saudí se estructura en torno a un principio sencillo: todos los clubes operan de forma independiente bajo las mismas reglas.

Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y sus propios dirigentes futbolísticos. Las decisiones sobre fichajes, gastos y estrategia corresponden a esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga.

Cristiano se ha comprometido plenamente con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por muy importante que sea, determina las decisiones más allá de su propio club.

Las recientes operaciones de fichajes demuestran claramente esa independencia. Un club se ha reforzado de una manera concreta. Otro ha optado por un enfoque diferente. Se trata de decisiones de los clubes, tomadas dentro de los parámetros financieros aprobados.

La competitividad de la liga habla por sí sola. Con solo unos pocos puntos de diferencia entre los cuatro primeros, la lucha por el título está muy viva. Ese nivel de equilibrio refleja un sistema que funciona según lo previsto.

La atención sigue centrada en el fútbol, en el terreno de juego, donde debe estar, y en mantener una competición creíble y competitiva para los jugadores y los aficionados».