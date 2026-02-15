Jama y Dias disfrutaron de una cena de lujo tras encontrar un hueco en sus respectivas agendas. El primero regresó al Reino Unido, mientras que el segundo estaba ocupado con la FA Cup con el Manchester City, ya que ocupó un puesto en el banquillo de los Blues para el partido de cuarta ronda contra el vecino Salford City.

Pep Guardiola no tuvo necesidad de recurrir a Dias, ya que el City se impuso con facilidad por 2-0 al equipo de la League Two. Dias no jugó, y Jama se encontraba entre el público del Etihad Stadium.

Su novio le había preparado sorpresas para el día de San Valentín antes de que se dirigiera a Eastlands. Un ramo gigante de 100 rosas rojas le dio la bienvenida a Manchester. También recibió un lujoso regalo de Chanel.

Jama había planeado sumergirse en el espíritu de San Valentín acudiendo al Etihad vestida de rojo, pero rápidamente se dio cuenta de su error, dado que el archirrival Manchester United juega con ese color.

En una publicación en las redes sociales en la que incluía el regalo floral de Dias, escribió: «Él ya se ha ido a trabajar y yo iré dentro de un rato, pero estaba pensando en vestirme de rojo hasta que recordé que allí todo es muy azul. ¡Quizás no sea muy buena idea!».