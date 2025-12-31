Por supuesto, el Liverpool ha ganado cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones desde su viaje a West Yorkshire, pero no de manera convincente. Necesitaron un ridículo penalti tardío para vencer al Inter en un choque de baja calidad en la Liga de Campeones, mientras que incluso Slot admitió que tuvieron "suerte" al vencer al Brighton en Anfield el 13 de diciembre.
Los Reds también fueron inofensivos en la victoria por 2-1 en Tottenham hasta que Xavi Simons fue expulsado, y absolutamente abismales después de que Richarlison anotara un gol para los locales, a pesar de que los Spurs jugaron la mayoría de los 10 minutos de tiempo adicional con nueve hombres tras la expulsión de Cristian Romero.
Parecía que las cosas finalmente estaban comenzando a encajar en una muestra dominante en la primera mitad contra los Wolves el fin de semana, pero si no hubiera sido por un brillante desafío en el último instante de Conor Bradley, el Liverpool habría perdido puntos contra posiblemente el peor equipo en la historia de la Premier League.
Una vez más, un córner defendido de manera terrible alteró toda la fisonomía de un partido que el equipo de Slot había estado dominando, lo que solo sirvió para resaltar que los que una vez fueron "monstruos mentales" están seriamente luchando desde una perspectiva psicológica.
Sin embargo, algunos fanáticos temen que también haya un aspecto físico en las tribulaciones del equipo, porque mientras que jugadores como Ekitike y Wirtz finalmente están luciendo más en forma y fuertes, jugadores clave como Alexis Mac Allister y Gravenberch están teniendo dificultades para igualar la intensidad mostrada por Dominic Szoboszlai semanalmente, resultando en un desequilibrio dañino en el juego de presión del Liverpool.
El resultado general es que mientras los Reds están disfrutando de una mayor posesión que cualquier otro equipo en la Premier League esta temporada y ocupan el primer lugar en pases tanto en el tercio final como en el área penal, no están ejerciendo el mismo nivel de control sobre sus oponentes que la temporada pasada ni cerrando partidos, resultando en un final nervioso tras otro.
Evidentemente, solo solucionar los tiros de esquina ayudaría enormemente a cambiar el rumbo de la campaña del Liverpool. Slot dice que se está haciendo "progreso", pero solo en el sentido de que su talón de Aquiles no les ha costado puntos en sus últimos tres partidos de la Premier League. La verdad es que han seguido luchando por consistencia y compostura durante la peor serie de buenos resultados que la Premier League ha visto desde que el mismo equipo abrió la temporada actual con cinco victorias consecutivas.
En ese sentido, todo lo que el Liverpool realmente ha hecho desde que se enfrentó por última vez al Leeds es ganar tiempo, porque aunque han vuelto a la senda ganadora, todavía no están en su mejor momento por ninguna medida de la imaginación.