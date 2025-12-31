+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Siete partidos sin perder y de vuelta a los puestos de la Champions League: ¿realmente ha mejorado el Liverpool desde su racha horrorosa?

Liverpool recibe a Leeds United el jueves, menos de un mes después de su último encuentro en Elland Road. Sin embargo, mucho ha cambiado en el ínterin. El pasado 6 de diciembre, parecía que la temporada de Liverpool se había descarrilado, con Mohamed Salah acusando sensacionalmente a Arne Slot de haberlo dejado en evidencia al volver a dejarlo en el banquillo durante un empate 3-3 en el cual los Reds desperdiciaron la ventaja en dos ocasiones debido a la pobre defensa de Ibrahima Konate y compañía.

El resultado dejó a los actuales campeones de la Premier League en el décimo lugar de la tabla, con solo dos victorias en sus últimos 10 partidos, lo que significaba que la posición de Slot se había convertido en un tema de amplio debate apenas seis meses después de llevar al Liverpool al título en su primera temporada a cargo.

Ahora, sin embargo, los aparentemente resurgentes Reds escalaron al cuarto lugar después de tres victorias consecutivas, sobre Brighton, Tottenham y Wolves, mientras Slot desescalaba la situación de Salah al dar la bienvenida al egipcio de regreso al equipo antes de que se dirigiera a la Copa Africana de Naciones.

Sin embargo, dada la naturaleza decepcionante de las actuaciones del Liverpool en su racha de victorias, parece pertinente preguntar, ¿el equipo de Slot realmente está mejorando, o siguen siendo engañosos?

  • Superando las expectativas

    Hay razones innegables para el optimismo en Anfield mientras el Liverpool se prepara para recibir el Año Nuevo, sobre todo porque varios de sus fichajes de verano están mostrando signos de finalmente adaptarse a su nuevo entorno.

    Lamentablemente, su adquisición más cara, Alexander Isak, está fuera de acción al menos hasta marzo con una pierna rota que se sufrió mientras marcaba su segundo gol de liga para el club, y en vista de sus problemas previos para ponerse en forma, la temporada de debut del delantero en Merseyside ya parece ser un fracaso.

    Por suerte para el Liverpool, Hugo Ekitike no solo ha demostrado ser una excelente alternativa a Isak; ha parecido ser el delantero superior. Por supuesto, el equipo de reclutamiento de los Reds esperaba que el exdelantero del Eintracht Frankfurt fuera bueno, pero no tan rápidamente. Solo Erling Haaland había anotado más goles sin penalti en la Premier League de esta temporada que Ekitike (ocho) después de 18 rondas de partidos, con el internacional francés habiendo anotado cinco veces en sus últimos cuatro juegos.

    El jugador de 23 años claramente se está beneficiando de una serie de titularidades y de sus niveles incrementados de condición física - los cuales Slot habló extensamente la semana pasada - también han permitido a Ekitike ejercer una mayor influencia en el juego del Liverpool, como tan emocionantemente subrayado por su fantástico pase para Florian Wirtz en la victoria 2-1 sobre Wolves el sábado:

  • Finalmente en marcha

    El gol de Wirtz fue obviamente el primero desde su llegada a Anfield durante el verano por un total inicial de 100 millones de libras, y su alivio fue evidente para todos mientras se alejaba para celebrar.

    También fue una recompensa justa por una destacada actuación individual en la que constantemente desconcertó a la defensa de los Wolves con su movimiento inteligente y pies rápidos, lo que llevó al exdelantero del Liverpool John Aldridge a comparar al diminuto alemán con el gran Peter Beardsley.

    Claramente, no se puede pasar por alto la debilidad de la oposición, pero fue el tipo de actuación decisiva y dinámica que se había estado esperando. Como Slot ha señalado repetidamente, Wirtz de hecho ha estado rindiendo a un alto nivel durante algún tiempo, pareciendo cada vez más su versión del Bayer Leverkusen con cada juego.

    Nuevamente, parte de la razón de eso es el trabajo que se está realizando en el gimnasio, con el poco músculo extra que Wirtz ha ganado desde el comienzo de la temporada ayudando a su adaptación a las exigencias del fútbol inglés.

    "Sé que es la liga más dura del mundo y solo tengo que acostumbrarme a la fisicalidad y a los jugadores a mi alrededor en el campo en el centro del campo," le dijo a BBC Sport el sábado. "Pero cada partido me siento un poco mejor y quiero seguir sintiéndome así."

  • Liverpool v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Activo adicional

    Jeremie Frimpong ha tenido incluso más problemas físicos que Wirtz, con el holandés obligado a perderse 14 de sus primeros 27 partidos como jugador del Liverpool debido a dos problemas separados en los isquiotibiales, lo que le ha privado de cualquier oportunidad de construir un impulso serio desde su propio traspaso de verano desde Leverkusen. Sin embargo, al igual que Wirtz, Frimpong finalmente está listo para replicar la forma que lo convirtió en el azote de los defensores en la Bundesliga.

    El versátil lateral derecho ha jugado solo 120 minutos desde su regreso de la lesión, pero ha contribuido con dos asistencias en ese tiempo, y cuando se le preguntó qué aporta Frimpong al lado de Liverpool después de verlo asistir a Ryan Gravenberch en el primer gol contra los Wolves con una carrera hasta la línea de fondo y un inteligente pase atrás, Slot respondió, "Velocidad - eso es lo que tiene y eso es tan importante en el fútbol moderno.

    "Porque para crear algo contra un bloque bajo, equipos que se defienden con tantos jugadores, usualmente los equipos rompen esto con jugadas a balón parado, pero ahora ese no es nuestro punto más fuerte, así que tenerlo disponible con su velocidad... [mire] el primer gol que anotamos [contra Wolves]: fue pura habilidad individual, [el tipo de] velocidad que siempre quise traer durante el verano."

  • Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    Caos en jugadas a balón parado

    Por supuesto, que Slot diga que las jugadas a balón parado no son la "mayor fortaleza" de Liverpool es quedarse muy corto. En realidad, son su mayor debilidad, lo que es un problema muy, muy grande en una liga donde más de una cuarta parte de los goles marcados ahora provienen de situaciones de balón parado no penalti (28.6 por ciento). Ciertamente, no es coincidencia que el Arsenal, el equipo con la mejor diferencia de goles en jugadas a balón parado (+9), también esté en la cima de la tabla.

    Tampoco es una exageración decir que las constantes luchas del Liverpool con las jugadas a balón parado son la razón principal por la que su defensa del título ya ha terminado antes de enero, porque de los 26 goles de liga que han encajado hasta ahora en esta temporada, 12 han venido de córners (siete), saques de banda largos (dos) y tiros libres (dos) - lo que equivale a un francamente ridículo 46%. Es una estadística asombrosa y una que nadie podría haber previsto cuando se considera que el Liverpool no concedió ni una vez de un balón parado durante la primera mitad de la campaña 2024-25. 

    Entonces, ¿qué está saliendo mal? Después de todo, los Reds no han cambiado significativamente su enfoque para defender las jugadas a balón parado, y, como Virgil van Dijk ha señalado, no es un caso de que el holandés y sus compañeros defensores estén siendo consistentemente superados en el aire. Por el contrario, Liverpool ha ganado una mayor proporción de sus desafíos aéreos esta temporada que cualquiera de sus rivales de la Premier League (57,2%).

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WOLVESAFP

    'Fase de muerte'

    Lo que Liverpool ya no está haciendo, sin embargo, es despejar bien sus líneas o reaccionar lo suficientemente rápido a los balones sueltos. "Es algo que tenemos que mejorar", dijo Van Dijk el sábado. "Yo diría que al menos el 75% del tiempo o incluso más, ni siquiera se trata del primer contacto. Es la segunda fase la que mata.

    Hemos defendido muchas jugadas a balón parado muy bien. Pero el hecho es que hemos concedido demasiados y no marcamos lo suficiente." De hecho, Liverpool ha anotado solo tres veces desde jugadas a balón parado, lo que significa un diferencial de menos nueve - el peor en la Premier League.

    Con todo eso en mente, es fácil entender por qué el club se separó del entrenador de jugadas a balón parado Aaron Briggs el martes - porque no había evidencia discernible de mejora, incluso durante su racha de siete partidos sin derrota en todas las competiciones, con Liverpool concediendo goles de córner en tres de sus últimos cuatro encuentros.

    Es difícil no sentir cierto grado de simpatía por Briggs, dado que el exentrenador de desarrollo individual del primer equipo fue designado para el puesto en septiembre después de que el Liverpool no lograra encontrar un candidato externo adecuado para el rol durante el verano.

    Tampoco hay garantía de que Slot y sus asistentes, ahora responsables de las jugadas a balón parado, logren una mejora inmediata - especialmente cuando se considera que solo Manchester United y Arsenal (13) han anotado más goles de jugadas a balón parado sin penales que su próximo oponente, Leeds, que sorprendió a los Reds con un gol de empate en tiempo de descuento desde un córner hace menos de un mes.

  • Actuaciones irregulares que producen buenos resultados

    Por supuesto, el Liverpool ha ganado cuatro partidos consecutivos en todas las competiciones desde su viaje a West Yorkshire, pero no de manera convincente. Necesitaron un ridículo penalti tardío para vencer al Inter en un choque de baja calidad en la Liga de Campeones, mientras que incluso Slot admitió que tuvieron "suerte" al vencer al Brighton en Anfield el 13 de diciembre.

    Los Reds también fueron inofensivos en la victoria por 2-1 en Tottenham hasta que Xavi Simons fue expulsado, y absolutamente abismales después de que Richarlison anotara un gol para los locales, a pesar de que los Spurs jugaron la mayoría de los 10 minutos de tiempo adicional con nueve hombres tras la expulsión de Cristian Romero.

    Parecía que las cosas finalmente estaban comenzando a encajar en una muestra dominante en la primera mitad contra los Wolves el fin de semana, pero si no hubiera sido por un brillante desafío en el último instante de Conor Bradley, el Liverpool habría perdido puntos contra posiblemente el peor equipo en la historia de la Premier League.

    Una vez más, un córner defendido de manera terrible alteró toda la fisonomía de un partido que el equipo de Slot había estado dominando, lo que solo sirvió para resaltar que los que una vez fueron "monstruos mentales" están seriamente luchando desde una perspectiva psicológica.

    Sin embargo, algunos fanáticos temen que también haya un aspecto físico en las tribulaciones del equipo, porque mientras que jugadores como Ekitike y Wirtz finalmente están luciendo más en forma y fuertes, jugadores clave como Alexis Mac Allister y Gravenberch están teniendo dificultades para igualar la intensidad mostrada por Dominic Szoboszlai semanalmente, resultando en un desequilibrio dañino en el juego de presión del Liverpool.

    El resultado general es que mientras los Reds están disfrutando de una mayor posesión que cualquier otro equipo en la Premier League esta temporada y ocupan el primer lugar en pases tanto en el tercio final como en el área penal, no están ejerciendo el mismo nivel de control sobre sus oponentes que la temporada pasada ni cerrando partidos, resultando en un final nervioso tras otro.

    Evidentemente, solo solucionar los tiros de esquina ayudaría enormemente a cambiar el rumbo de la campaña del Liverpool. Slot dice que se está haciendo "progreso", pero solo en el sentido de que su talón de Aquiles no les ha costado puntos en sus últimos tres partidos de la Premier League. La verdad es que han seguido luchando por consistencia y compostura durante la peor serie de buenos resultados que la Premier League ha visto desde que el mismo equipo abrió la temporada actual con cinco victorias consecutivas.

    En ese sentido, todo lo que el Liverpool realmente ha hecho desde que se enfrentó por última vez al Leeds es ganar tiempo, porque aunque han vuelto a la senda ganadora, todavía no están en su mejor momento por ninguna medida de la imaginación.

