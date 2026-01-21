Desafortunadamente para Arne Slot, Konate nunca se ha recuperado del comienzo impactante de temporada que hizo que fichar a Guehi fuera una necesidad, Gomez sigue siendo incapaz de jugar un partido a la semana (¡si acaso!), mientras que el debut increíblemente prometedor de Leoni fue interrumpido por una lesión que acabó con su temporada. Preocupantemente, incluso el veterano capitán Virgil van Dijk se ha visto afectado por el malestar general en Merseyside, lo que significa que ya no hay garantía de que los campeones de la Premier League de la temporada pasada puedan mantener su agarre muy débil en el cuarto lugar.

La esperanza era que Guehi llegara finalmente a Anfield este mes, pero el internacional inglés ha firmado en su lugar por el Manchester City, al cual describió como "el mejor club" en la Premier League, añadiendo así insulto a la lesión desde la perspectiva del Liverpool.

La pregunta ahora es, entonces, ¿qué van a hacer los Reds para abordar sus increíblemente dañinas deficiencias defensivas? Recuerda que a Van Dijk le quedan solo 18 meses de contrato, lo que significa que Slot (si evita el despido) posiblemente necesitará al menos dos nuevos centrales este verano.

Con todo eso en mente, GOAL analiza las mejores opciones en el mercado en este momento, y las clasifica en orden de disponibilidad e idoneidad...