Si Alisson Becker es 'el mejor portero del mundo', ¿qué significa eso para un Giorgi Mamardashvili en apuros y un Caoimhin Kelleher frustrado?

Liverpool vs Paris Saint-Germain

C. Kelleher

Mientras el brasileño de 32 años recuerda a todos su calidad, su supuesto sucesor debe disculparse por su mal rendimiento.

Harvey Elliott no se sorprendió en lo más mínimo por las heroicas actuaciones históricas de Alisson Becker en el Parc des Princes el miércoles pasado por la noche, pero aún así quedó impresionado por ellas. "No tengo palabras, para ser honesto", dijo el delantero a TNT Sports mientras estaba junto al número 1 del Liverpool. "Este tipo es simplemente increíble, el mejor del mundo. En cada partido lo demuestra, nos mantiene en muchos juegos. Sin él, no sé dónde estaríamos."

Ciertamente no estarían entrando al partido de vuelta de su eliminatoria de octavos de final con una ventaja de 1-0 sobre el Paris Saint-Germain, que bombardeó las metas de los Reds con tiros durante 90 minutos. Alisson hizo nueve paradas en un primer partido sorprendentemente unilateral y, como admitió un apesadumbrado Luis Enrique después, cinco de ellas fueron "asombrosas".

"Su mejor jugador fue el portero", dijo el español. "Alisson decidió hacia dónde fue este partido." Peter Schmeichel estuvo completamente de acuerdo, ya que la leyenda del Manchester United dijo en CBS Sports que Liverpool habría perdido 3-0 de no ser por "una de las mejores actuaciones de portero que he visto en mi vida."

El artículo sigue a continuación

Dado que Alisson tiene solo 32 años, una edad relativamente joven para su posición particular, parece un poco extraño que exista la posibilidad de que pueda ser reemplazado como el portero titular del Liverpool este verano, o incluso dejar el club. Después de todo, los Reds ya han puesto en marcha un plan de sucesión, con Giorgi Mamardashvili listo para llegar a Anfield este verano desde Valencia. Sin embargo, aunque se suponía que el georgiano asumiría de inmediato el lugar de Alisson, su forma contrastante en este momento podría bien llevar a replantearse las cosas...