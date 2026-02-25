«Si algún equipo puede hacerlo, somos nosotros»: Raphinha confía en que el Barcelona logrará una remontada espectacular contra el Atlético de Madrid

Durante una sesión de preguntas y respuestas en el canal oficial de YouTube del Barcelona, el jugador de la temporada 2024-25 insistió en que la plantilla está mentalmente preparada para el reto. Tras la humillante derrota por 4-0 en el partido de ida, sufrieron una sorprendente derrota ante el Girona en La Liga, lo que les hizo caer temporalmente por detrás del Real Madrid en la clasificación, antes de recuperar el orgullo con una victoria por 3-0 contra el Levante. Este fin de semana se enfrentarán al Villarreal, tercero en la clasificación, pero el delantero brasileño ya tiene la mente puesta en lograr una sensacional remontada en la copa.

«Estamos seguros de que haremos un buen partido. Creemos que somos capaces de hacerlo. Si hay algún equipo capaz de remontar, ese somos nosotros. Sabemos que el partido será difícil, una remontada muy complicada, pero creo que estamos preparados para lo que nos espera», afirmó Raphinha. Sus palabras reflejan un vestuario que se niega a rendirse a pesar de la difícil tarea que les espera contra el disciplinado equipo de Diego Simeone.