Kane ha sido fuertemente vinculado con un posible regreso al Tottenham el próximo año a pesar de que su contrato con el Bayern se extiende hasta 2027. El jugador de 32 años, que ha anotado 19 goles en la liga esta temporada, ha declarado previamente lo feliz que está en Alemania, describiendo su traslado al Bayern como "una de las mejores decisiones de mi vida".

"El traslado ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. He disfrutado cada momento", dijo Kane antes del encuentro de la Liga de Campeones del Bayern contra el Arsenal el mes pasado. "Experimentar una nueva liga, experimentar un equipo como el Bayern Múnich y tener estas noches europeas, tener la atmósfera en la liga alemana y rodearme de diferentes culturas con diferentes jugadores, creo que ha sido un gran paso en mi carrera".

"Creo que me ha ayudado a evolucionar y mejorar como jugador. Creo que estás viendo esa versión de mí ahora mismo."

El delantero ha admitido que está abierto a extender su estancia con el poderoso equipo bávaro, afirmando: "Estoy bastante abierto a quedarme más tiempo. Con la forma en que estamos ahora mismo y la forma en que estamos jugando, siento que somos uno de los mejores equipos de Europa. Así que no miro a ningún otro equipo y siento que quiero ir allí para mejorar.

"Me quedan 18 meses en mi contrato, y estoy seguro de que habrá algunas discusiones en los próximos meses sobre el futuro y sobre lo que el Bayern quiere hacer. Sin embargo, estoy realmente feliz aquí y no veo que nada cambie en el futuro cercano."