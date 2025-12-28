'¡Sería divertido!' - Harry Kane respaldado para regresar al Tottenham por su excompañero de equipo Christian Eriksen, quien admite que quería una reunión en los Spurs
Kane está 'abierto a quedarse por más tiempo' en el Bayern
Kane ha sido fuertemente vinculado con un posible regreso al Tottenham el próximo año a pesar de que su contrato con el Bayern se extiende hasta 2027. El jugador de 32 años, que ha anotado 19 goles en la liga esta temporada, ha declarado previamente lo feliz que está en Alemania, describiendo su traslado al Bayern como "una de las mejores decisiones de mi vida".
"El traslado ha sido una de las mejores decisiones de mi vida. He disfrutado cada momento", dijo Kane antes del encuentro de la Liga de Campeones del Bayern contra el Arsenal el mes pasado. "Experimentar una nueva liga, experimentar un equipo como el Bayern Múnich y tener estas noches europeas, tener la atmósfera en la liga alemana y rodearme de diferentes culturas con diferentes jugadores, creo que ha sido un gran paso en mi carrera".
"Creo que me ha ayudado a evolucionar y mejorar como jugador. Creo que estás viendo esa versión de mí ahora mismo."
El delantero ha admitido que está abierto a extender su estancia con el poderoso equipo bávaro, afirmando: "Estoy bastante abierto a quedarme más tiempo. Con la forma en que estamos ahora mismo y la forma en que estamos jugando, siento que somos uno de los mejores equipos de Europa. Así que no miro a ningún otro equipo y siento que quiero ir allí para mejorar.
"Me quedan 18 meses en mi contrato, y estoy seguro de que habrá algunas discusiones en los próximos meses sobre el futuro y sobre lo que el Bayern quiere hacer. Sin embargo, estoy realmente feliz aquí y no veo que nada cambie en el futuro cercano."
A Eriksen le 'encantaría ver' a Kane de vuelta en el Spurs
Eriksen, quien ahora juega para el equipo de la Bundesliga Wolfsburgo, mantiene la esperanza de que la carrera de Kane un día cierre el círculo completo y regrese al Tottenham Hotspur Stadium en el futuro. El jugador de 33 años cree que sería una "reunión especial" tanto para el jugador como para el club si Kane logra un regreso a los Spurs.
"Me encantaría verlo de regreso en los Spurs", dijo Eriksen a The Times. "Desde afuera, me encantaría verlo porque sería una reunión especial tanto para él como para el club. Es su decisión, correcta o incorrecta, pero como fanático sería divertido de ver."
Ambas ex estrellas de los Spurs se reunirán después de la tradicional 'Winterpause' de la Bundesliga cuando el Bayern reciba al Wolfsburgo el próximo mes. El equipo del Bayern de Vincent Kompany actualmente lidera la máxima categoría de Alemania habiendo ganado 13 de sus primeros 15 partidos de liga, y está nueve puntos por delante del segundo clasificado, el Borussia Dortmund.
Por su parte, los Wolves están teniendo una temporada por debajo de lo esperado y se encuentran solo tres puntos por encima del puesto de playoff de descenso de la Bundesliga, aunque ganaron dos de sus tres partidos antes del receso doméstico.
Eriksen necesita cambiar sus baterías 'cada 15 años'
Muchos pensaron que Eriksen nunca volvería a jugar al fútbol cuando se derrumbó durante un partido de la Euro 2020 entre Dinamarca y Finlandia. El centrocampista sufrió un paro cardíaco y "murió durante cinco minutos" cuando iba a recibir un saque de banda en el minuto 42, aunque afortunadamente la UEFA y la Federación Danesa de Fútbol confirmaron que la estrella creativa había sido estabilizada y estaba despierta una hora después del incidente.
Y aunque algunos puedan verse afectados al jugar con un dispositivo ICD, Eriksen insiste en que ahora es solo otra parte del equipo. "Honestamente, no pienso en eso", dijo Eriksen. "En el juego, o en el entrenamiento, no sé por qué, pero simplemente no pienso en eso más. No hay nada negativo en eso en absoluto. Es solo parte de mí."
El dinamizador danés agregó que debe cambiar regularmente las baterías del dispositivo, declarando: "Creo que tengo que cambiarlas cada 15 años. Así que sí, diez años para ir. "Lo revisan en el hospital en una computadora, luego ves cuánto tiempo falta para el cambio de batería y luego sigues adelante. Siempre está ahí. Tengo que tenerlo, y quiero tenerlo. Afortunadamente, no sientes que las baterías se agoten."
Eriksen revela pensamientos de Frank y su propio fallido regreso al Spurs
Después de que le implantaran el ICD, Eriksen rescindió su contrato con el Inter de mutuo acuerdo, ya que las leyes italianas le prohíben jugar con dicho dispositivo. Se unió a Brentford en un traspaso gratuito bajo el mando de su antiguo entrenador juvenil danés Thomas Frank, con un contrato de seis meses. Al final de ese contrato, Eriksen firmó con el Manchester United, y aunque se le vinculó con un regreso al Tottenham, tal movimiento nunca se materializó.
"No escuché nada del Tottenham. Pensé que había más interés de los medios que del club", dijo. "Para ser honesto, me hubiera encantado volver, pero no sucedió, así que estuvo bien."
Eriksen también respaldó a Frank, quien está bajo presión como entrenador de los Spurs tras su nombramiento el pasado junio. "En primer lugar, definitivamente tiene la capacidad para dirigir un gran club", añadió. "Construir Brentford y mantenerlo progresando cada temporada muestra su habilidad. He visto todo lo de los Spurs ahora, levantándose contra él y viendo los resultados, lo cual es normal, estás en los [grandes] seis, tienes que ganar cada partido. Pero estoy seguro de que va a cambiarlo a su manera y hacer algo muy positivo porque tienes todo lo que necesitas en los Spurs, solo es cuestión de hacerlo funcionar. Estoy seguro de que Thomas es el hombre adecuado para ello.
"Los aficionados también quieren ser entretenidos en una manera futbolística, lo cual añade presión extra. Se trata de ganar partidos, pero también de cómo entras en los partidos. Thomas lo interpretará y verá hacia dónde va. A menudo son los equipos más defensivos los que ganan más trofeos, digámoslo así, pero al mismo tiempo, esa no es la forma de avanzar en los Spurs. Necesitas un poco de estilo."