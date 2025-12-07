Getty Images Sport
Sergio Ramos cierra etapa en Monterrey y apunta a nuevos retos futbolísticos
“Este es mi último partido”, confirma Ramos tras su salida de Monterrey
Ramos llegó al fútbol mexicano a principios de este año tras su salida del Sevilla en La Liga. El defensor de 39 años había regresado al conjunto español en 2023 después de su etapa en el PSG, pero el pasado fin de semana confirmó que la derrota de Monterrey por 3-2 ante Toluca sería su última aparición con el club.
“Lo dejé muy claro la semana pasada. Obviamente, sí, este es mi último partido”, declaró Ramos tras el encuentro. Reflexionando sobre la eliminación en semifinales, añadió: “Perder una semifinal siempre duele, especialmente cuando estás tan cerca de la final”.
“Hay mucho que analizar. Practicamente regalamos el primer tiempo. Nos faltó intensidad, ritmo, personalidad y control del balón. Se puede perder – el fútbol es así – pero si pierdes, debería ser jugando como lo hicimos en el segundo tiempo, no en el primero, que se lo dimos a ellos”, agregó.
Ramos se despide de Monterrey con 32 apariciones competitivas en 2025, siete goles y una tarjeta roja, y mantiene la intención de volver a jugar en Europa.
Ramos desea seguir jugando
Ahora, como agente libre, Sergio Ramos tiene total libertad para decidir su próximo destino fuera de las ventanas de transferencia de invierno y verano. El experto en fichajes Fabrizio Romano confirmó que el ganador de la Copa del Mundo ya cuenta con varias ofertas mientras evalúa sus opciones.
"Sergio Ramos deja Monterrey tras confirmar que ha jugado su último partido en México", publicó Romano en su cuenta oficial de X. "Ramos quiere seguir jugando al fútbol, no tiene planes de retirarse y está dispuesto a evaluar propuestas. Agente libre a partir de ahora."
El AC Milan aparece como un posible destino para Ramos, según informó la publicación italiana Calciomercato, que apunta que el exdefensor español se ha ofrecido a los gigantes italianos. Ramos también busca reunirse con su excompañero del Real Madrid, Luka Modrić, quien se trasladó al San Siro a principios de este año.
Modrić ha tenido un inicio de temporada impresionante en Milán, mientras los Rossoneri buscan asegurar el Scudetto bajo la dirección de Max Allegri en su regreso al club.
Ramos, uno de los miembros sobrevivientes del equipo de España que ganó la Copa del Mundo en 2010
Ramos es uno de los cuatro jugadores supervivientes del equipo español que ganó la Copa del Mundo en 2010 que aún siguen activos. Su compañero Pedro milita en el Lazio de la Serie A, Raúl Albiol juega para el Pisa, y Juan Mata se trasladó a principios de año al Melbourne Victory de la A-League tras un breve paso por los Western Sydney Warriors.
A diferencia de sus compatriotas Jordi Alba y Sergio Busquets, quienes recientemente se retiraron, Ramos no planea colgar las botas. El veterano jugó los 90 minutos en la victoria del Inter Miami por 3-1 sobre los Vancouver Whitecaps en la final de la MLS Cup 2025.
Lionel Messi fue clave en el triunfo, aportando dos asistencias, mientras que Alba y Busquets cerraron sus respectivas carreras en lo alto, culminando sus despedidas con un título.
¿Qué trofeos ha ganado Ramos?
Ramos ha tenido una carrera destacada tanto a nivel de club como de selección. Con el Real Madrid ganó cinco veces LaLiga, cuatro Champions League y dos Copas del Rey. Además, sumó dos títulos de la Ligue 1 durante su estancia de dos años en el PSG.
Con la selección española, Ramos formó parte del equipo que se coronó campeón de la Eurocopa en 2008 y 2012, y fue pieza clave en la histórica victoria de España en la Copa del Mundo 2010 en Sudáfrica, con el gol decisivo de Andrés Iniesta en la prórroga frente a los Países Bajos.
España buscará seguir brillando en el próximo Mundial de América del Norte, integrado en el Grupo H junto a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay, según el sorteo realizado el pasado viernes.
