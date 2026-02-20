Getty
Sergio Agüero lanza una dura pulla al Manchester United al explicar por qué la salida de Pep Guardiola del City no tendrá un efecto devastador como el que tuvo la retirada de Sir Alex Ferguson
El futuro de Guardiola, el elefante en la habitación del City
Agüero ganó cinco títulos de la Premier League en su década en el City, tres de ellos bajo la dirección de Guardiola, antes de que el delantero se marchara al Barcelona en 2021 y, poco después, se viera obligado a retirarse del fútbol debido a un problema cardíaco. Guardiola ha llevado al City a seis títulos de liga en sus nueve años al frente del equipo, además de conseguir su primera Champions League en 2023, cuando completaron el triplete.
The Athletic ha informado de que cada vez hay más expectativas de que esta pueda ser la última temporada de Guardiola al frente del City, lo que ha llevado al club a considerar posibles sucesores, como Enzo Maresca. Guardiola, sin embargo, se ha negado a comentar los rumores, insistiendo en que no sabe lo que le depara el futuro.
Agüero: No tiene sentido especular sobre el futuro de Guardiola.
En declaraciones a Stake, Agüero afirmó: «Pep ha declarado en repetidas ocasiones en los últimos meses que le queda un año más de contrato, por lo que no tiene sentido especular ahora sobre si se marchará o no al final de la temporada».
«City es más que un gran entrenador».
Agüero marcó el gol más importante en la historia del City contra el Queens Park Rangers en 2012, que le dio al City su primer título de liga en 44 años. Roberto Mancini era el entrenador en ese momento y Agüero consiguió su segunda corona de la Premier League dos años más tarde, en la primera temporada de Manuel Pellegrini al mando, además de levantar la Copa de la Liga. Y el argentino no teme por el futuro del City cuando el entrenador ganador decida finalmente marcharse.
«Siempre que un entrenador tan exitoso se marcha, se produce algún tipo de reorganización», añadió Agüero, que es el máximo goleador histórico del City con 260 goles en 390 partidos en todas las competiciones. «Pero tengo la sensación de que el City sabrá cómo sustituirlo muy bien cuando llegue el momento. Un club, una institución como el City, un club que se ha consolidado entre la élite, es mucho más que un gran entrenador. Y quienquiera que llegue tendrá una base sólida para seguir creciendo».
El City se acerca al Arsenal en la lucha por el título
Si esta va a ser la última temporada de Guardiola con el City, estará decidido a despedirse por todo lo alto ganando su séptimo título de la Premier League. Y el City se está acercando a ese objetivo tras recortar la distancia con el líder, el Arsenal, a cinco puntos, con un partido menos. El Arsenal ha perdido puntos en sus dos últimos partidos contra el Brentford y el Wolves, mientras que el City ha ganado sus dos últimos encuentros de liga, contra el Liverpool y el Fulham.
Sin embargo, Guardiola ha insistido en que no está hablando de la situación de la lucha por el título con sus jugadores, ya que aún quedan 12 partidos y pueden cambiar muchas cosas de aquí al final de la temporada. El viernes declaró: «Lo único que me preocupa es el Newcastle. No me preocupa la final de la Copa de la Liga contra el Arsenal hasta que llegue. Ahora es el Newcastle, descansar y después el Leeds. No sé qué va a pasar en estos 12 partidos. No he hablado ni un segundo de eso con mis jugadores.
Ayer y anteayer solo hablamos del Newcastle, del Newcastle y del Newcastle. No hablé de la clasificación ni de la tabla. No me importa en absoluto. Son 12 partidos. Hazme esta pregunta cuando queden dos o tres partidos y te responderé, pero 12 partidos son una eternidad. Esa es la única verdad que tengo.
Tenían nueve puntos [de ventaja] porque nosotros teníamos un partido menos. Cuando todos tengan los mismos partidos, y después tendremos las diferencias. Van a pasar muchas cosas hasta el final de la temporada. El 70 % de los jugadores son nuevos, por lo que no tienen experiencia en este tipo de situaciones. La experiencia es ganar mañana».
