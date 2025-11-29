+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Richard Martin y Nicolás De Marco

Seis maneras en las que Ruben Amorim puede aprender de Oliver Glasner y Crystal Palace en su intento por hacer que el 3-4-3 funcione en el Manchester United

Ruben Amorim se quejó a principios de esta temporada de que su formación 3-4-3 siempre es culpada cada vez que el Manchester United pierde, pero en la rara ocasión en que ganan, sus tácticas no son reconocidas. El sistema del entrenador ha sido el tema principal de conversación desde que asumió el cargo en los Diablos Rojos, y muchos creen que no puede funcionar en la Premier League. Pero el jefe del Crystal Palace, Oliver Glasner, está demostrando lo contrario.

Glasner ha estado utilizando la misma formación que Amorim desde que sucedió al querido Roy Hodgson en Selhurst Park en febrero de 2024, con el equipo ubicado en el puesto 15 de la Premier League. Pero en lugar de ser la camisa de fuerza que a menudo parece ser para el United de Amorim, la forma 3-4-3 ha llevado a que Palace disfrute de uno de los mejores períodos de la historia del club.

En menos de dos años a cargo, ha llevado a Palace a ganar la FA Cup (su primer gran trofeo), llevándolos consecuentemente a Europa por primera vez. También ha supervisado la racha invicta más larga del club, abarcando 19 partidos en todas las competiciones y seis meses, y ganó la Community Shield de esta temporada. Palace está actualmente quinto en la Premier League, disfrutando de su mejor racha en la división y su mejor temporada desde que terminó tercero en la antigua Primera División en 1990, cuando también llegaron a la final de la FA Cup.

Es una historia bastante diferente para Amorim, quien la temporada pasada supervisó el final de liga más bajo del United en 51 años y cuyo equipo fue incapaz de vencer a 10-man Everton en su último partido a pesar de tener una ventaja de un hombre durante 77 minutos. Mientras el United se dirige al sur de Londres para enfrentar al Palace el domingo, GOAL analiza seis cosas que Amorim podría aprender de Glasner en su larga búsqueda para que su formación finalmente funcione...

    Elegir formación basada en los jugadores

    Amorim y Glasner pueden ser los dos exponentes más famosos del 3-4-3 en el fútbol moderno, pero solo uno de ellos lo ha convertido en su sello distintivo. Mientras Amorim comenzó a jugar con esta formación desde su cuarto partido a cargo del equipo semiprofesional Casa Pia, su primer trabajo, Glasner solo comenzó a adoptarla cuando se convirtió en entrenador del Eintracht Frankfurt, ya que había funcionado para su predecesor.

    "En mi carrera, he usado todos los sistemas posibles," Glasner le dijo a Sky Sports. "Logré el ascenso en Austria con un 4-4-2, luego cambiamos a un 3-4-3. En Wolfsburgo, alcanzamos la Champions League con un 4-2-3-1. En Frankfurt, jugaban con tres en el fondo antes y encajó con la plantilla. Siempre miro qué sistema podría adaptarse mejor a los jugadores que tenemos. Mi sistema favorito es el 4-4-2, pero ¿tenemos los jugadores adecuados para esto?"

    El error de Amorim fue llegar a Old Trafford empeñado en jugar con su formación a pesar de que el equipo que heredó estaba lleno de extremos tradicionales y carecía de buenos laterales que pudieran convertirse en carrileros efectivos. Contra el Everton, se mantuvo con la formación incluso cuando las circunstancias exigían un ajuste táctico, mostrando una preocupante rigidez en contraste con el pragmatismo de Glasner.

  • Liverpool v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Concéntrate menos en la posesión

    El Barcelona de Pep Guardiola hizo que todos los equipos se obsesionaran con tener mucha posesión, pero el juego ha vuelto hacia un equilibrio más igualitario en los últimos años. La derrota de United contra Everton fue el ejemplo más flagrante de que dominar el balón no siempre te gana los partidos: tuvieron el 70 por ciento del balón en general y el 75% en la segunda mitad. 

    El Palace está mostrando exactamente lo que se puede hacer con menos balón. Ocupan el tercer lugar desde abajo en la Premier League en posesión, pero son quintos en la tabla. El United está clasificado octavo en posesión pero es décimo en la tabla. De hecho, a lo largo de esta temporada, el United ha tendido a obtener mejores resultados cuando tiene menos balón. 

    Vencieron al Liverpool con un 36.5% de posesión y también tuvieron menos balón cuando vencieron a Brighton y Chelsea, notablemente teniendo solo un 41% del balón contra los Blues a pesar de tener una ventaja de un hombre durante la mayor parte de la primera mitad. El único partido que han ganado mientras dominaban el balón fue contra el Burnley, que tiene el conteo de posesión más bajo en la liga, mientras que tuvieron marginalmente más posesión cuando vencieron al Sunderland (50.2%).

    Cuando el Sporting CP de Amorim goleó al Manchester City después de haber aceptado el trabajo en el United, el entrenador advirtió: "El United no puede jugar de la manera que jugamos, no pueden ser tan defensivos". Pero ese ya no es el caso. Lo que los fanáticos del United quieren ahora son resultados y escalar en la tabla. Cuando los sufridos seguidores celebraban su primera victoria en Anfield en una década, nadie en el bando visitante se quejaba de su falta de posesión.

  • Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community ShieldGetty Images Sport

    Tener un delantero centro confiable

    La última vez que el United jugó contra el Crystal Palace, Jean-Phillipe Mateta dio una clase magistral en el juego de delantero centro, lo que se contrastó con la absurdidad de que Kobbie Mainoo comenzara como falso nueve para los Red Devils. Fue un partido que subrayó la importancia de tener un delantero centro astuto y probado en la Premier League liderando la línea. Pero el United no aprendió ninguna lección de eso. 

    Mientras que Mateta fue promocionado como una opción inteligente para el United en verano, en su lugar pagaron £74 millones ($98 millones) por Benjamin Sesko, a pesar de tener las mismas fallas que Rasmus Hojlund, el jugador a quien estaba reemplazando después de que el danés se mostró incapaz de hacer frente a las exigencias de la Premier League y la presión de jugar para el United. Sesko, que está en medio de un esperado parón de seis semanas por una lesión de rodilla, ha marcado dos goles hasta ahora y dice mucho que Amorim optó por no alinearlo contra Liverpool y Tottenham, jugando con Matheus Cunha como falso nueve en su lugar. Joshua Zirkzee tuvo su gran oportunidad contra el Everton pero no la aprovechó.

    Mateta, mientras tanto, ha marcado seis goles esta temporada, lo que lo convierte en el cuarto máximo goleador de la liga. En las dos últimas campañas anotó un total de 30 goles. Nadie en la plantilla del United se acercó a esos números. Mateta aún no es un delantero de nivel élite y no debe olvidarse que en su segunda temporada en el Palace solo comenzó seis partidos de liga, siendo la segunda opción de Hodgson detrás de Odsonne Édouard. Ha aprendido constantemente el oficio de lo que se necesita para ser un delantero de la Premier League e incluso cuando no marca, ofrece a su equipo un punto focal claro, algo que claramente le falta al United a pesar de haber gastado cerca de £184 millones en tres delanteros desde 2023.

  • Nottingham Forest v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Juega con carrileros en las alas correctas

    Los carrileros son absolutamente esenciales para un sistema 3-4-3 y Amorim ha tenido dificultades para sintonizar con los hombres que ha elegido para desempeñar el papel. Amad Diallo es la única excepción, ya que ha sido uno de los pocos jugadores que ha seguido destacando durante el último año aunque jugar como carrilero realmente no se adapta a sus fortalezas.

    Mientras Amad ha podido demostrar su calidad ofensiva como carrilero invertido y ha formado una prometedora asociación con Bryan Mbeumo, jugar más atrás de su rol natural como extremo derecho tiene sus inconvenientes. Sus deficiencias defensivas quedaron expuestas contra Nottingham Forest y no se ve ayudado al ser forzado a defender en su lado derecho más débil. 

    Lo mismo ocurre con Diogo Dalot, aunque por diferentes razones. Dalot es naturalmente diestro pero a menudo es desplegado como carrilero izquierdo, lo que significa que tiene dificultades para causar daño al salir por fuera de los defensores y rutinariamente va por dentro, lo que facilita la defensa en su contra. Gary Neville estaba furioso con Amorim por traer a Dalot contra Everton para reemplazar a Patrick Dorgu, mientras que Jamie Carragher dijo previamente sobre el internacional portugués en esta posición: "No puede superar a un hombre. No va a hacer un pase inteligente, no va a poner un centro."

    Glasner ha optado por un enfoque más sencillo, jugando al diestro Daniel Munoz como carrilero derecho y al zurdo Tyrick Mitchell en la banda opuesta. Munoz ha contribuido con 17 goles en la Premier League desde que se unió a Palace en enero de 2024. Mitchell tiene 11 contribuciones de gol desde el inicio de la campaña 2023-24. 

    Sin embargo, los números solo cuentan la mitad de la historia: las piernas y el pulmón de los carrileros son una gran razón por la que el equipo de Glasner es tan peligroso al avanzar en el contragolpe. Mitchell y Munoz actualmente se ubican entre los cinco primeros en la Premier League por distancia recorrida, según OPTA.

  • Crystal Palace v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Construir alrededor de un maestro del pase en el mediocampo.

    Febrero de 2024 fue un momento importante para el Palace y no solo porque fue cuando llegó Glasner. Adam Wharton completó su movimiento de £22 millones desde el Blackburn Rovers el día límite de transferencias el 2 de febrero. Después de un breve periodo de adaptación tras subir de liga desde el Championship, comenzó a imponerse en el equipo, ayudándolos a ganar seis de sus últimos siete partidos. Entre ellos estuvo la derrota por 4-0 de United, lo que llevó a los jefes de los Red Devils a considerar seriamente despedir a Erik ten Hag.

    Wharton se perdió casi la mitad de la temporada pasada debido a lesiones y a la recuperación de una cirugía de ingle, pero estuvo presente en los momentos más importantes, incluyendo las últimas rondas de la FA Cup y la victoria sobre el Manchester City en la final. Fue el pilar de la racha de 19 partidos invictos del Palace entre el final de la temporada pasada y el inicio de esta. 

    Su controlado pase es lo que hace que los Eagles funcionen. Wharton, quien hizo su esperado debut como titular para Inglaterra a principios de este mes contra Albania, es muy discreto. Tome su revelación reciente de que tiene poco interés en aumentar significativamente sus goles y asistencias.

    El United ha estado buscando desesperadamente un jugador joven que pueda dominar su mediocampo durante años, y Wharton es uno de los mejores jugadores que podrían esperar fichar en esa posición, junto con Elliot Anderson. Casemiro ha estado realizando un gran trabajo en el mediocampo, pero tiene dificultades para durar más de una hora y su rango de pases es limitado. Por otro lado, su compañero de mediocampo Bruno Fernandes parece poco adecuado para su nuevo papel en una posición más profunda en el mediocampo, ya que su actitud de alto riesgo y alta ganancia en los pases es mucho más útil más arriba en el campo como un No. 10.

  • FBL-ENG-FACUP-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    Exuda algo de confianza.

    Cuando Amorim pierde un partido, tiende a dar una evaluación refrescantemente honesta sobre el rendimiento de sus jugadores. Declaraciones como "Somos el peor equipo del Manchester United en la historia" o acciones como destrozar un televisor enojado son oro para periodistas y creadores de contenido, pero no muy buenas para la moral del equipo. Amorim es a menudo demasiado honesto y a menudo puede parecer que no tiene fe en su proyecto. Glasner es completamente diferente.

    Consideremos cómo respondió al perder 5-2 contra el City el pasado abril después de desperdiciar una ventaja de dos goles. En lugar de lamentar la incapacidad de su equipo para mantener la ventaja, dijo a los periodistas: "Le dije a Pep después de que si nos volvemos a encontrar no puedes jugar de nuevo en este sistema porque lo resolveremos". Un mes después, el Palace se enfrentó al City en la final de la FA Cup y ganó. 

    El City está lejos de ser el único equipo grande al que el Palace ha derrotado bajo Glasner. El Palace ha vencido a Liverpool en tres ocasiones esta temporada, siendo el primer equipo en vencer a los campeones de la Premier League en septiembre. Solo el Arsenal ha perdido menos partidos que el Palace en la liga. "Es importante que respetemos a los equipos grandes, pero no tanto que no creamos en nosotros mismos”, explicó. "Si siempre tenemos la mentalidad de que es el Arsenal, es el Manchester City, entonces nunca ganaremos".

    Glasner ha logrado que un equipo que usualmente lucha para evitar el descenso crea que son capaces de mucho más. Y ha demostrado que lo son. Como dijo Wharton a The Athletic: "Se enfrenta a algunos de los mejores entrenadores semana tras semana, y no creo que haya un partido que hayamos jugado en el que no nos haya dado una solución para vencer a uno de los mejores equipos... o a cualquier equipo."

