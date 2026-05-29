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Six battles Champions League final Arsenal PSG GFXGOAL
Mark Doyle

Traducido por

Seis duelos clave para la final de la Liga de Campeones entre Arsenal y París Saint-Germain

Analysis
Liga de Campeones
Arsenal
Paris Saint-Germain
Luis Enrique
M. Arteta
K. Kvaratskhelia
O. Dembele
J. Timber
Vitinha
D. Rice
M. Lewis-Skelly
B. Saka
N. Mendes
A. Hakimi
Gabriel
W. Saliba
FEATURES

La final de la Liga de Campeones del sábado en Budapest enfrenta al Arsenal, con la mejor defensa del torneo (seis goles encajados y nueve clean sheets), contra el París Saint-Germain. ¿Podrá el equipo de Mikel Arteta contener a uno de los ataques más talentosos de la historia europea?

El PSG ha marcado 44 goles en su ruta al Puskas Arena y, tras desmontar la defensa del Inter en la final de Múnich, llega como favorito.

El Arsenal, acostumbrado a quedar segundo en la Premier, llega en plena forma tras acabar con 22 años sin títulos, sin presión y sin perder en esta Champions.

Todo está listo para una de las finales más fascinantes de los últimos tiempos, pero ¿dónde se decidirá el partido? GOAL repasa seis duelos clave que definirán si el PSG conquista su segunda Liga de Campeones el sábado o si el Arsenal por fin logra la suya.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENALAFP

    Bukayo Saka contra Nuno Mendes

    Este partido será un éxito de taquilla. Aunque las lesiones han mermado su temporada, Bukayo Saka eleva el ataque del Arsenal cuando está en plenitud. 

    Es muy habilidoso, pero su valor radica en dos aspectos clave: es intrépido y no duda en desafiar a los defensas, y además es sólido en defensa, lo que le ha llevado a actuar como carrilero o incluso lateral. 

    Pocos jugadores pueden desbordar a Nuno Mendes y, al mismo tiempo, contener su peligro ofensivo. Aun así, lograrlo no será fácil para Saka. 

    Mendes es, con diferencia, el mejor lateral izquierdo del mundo, como demostró en la semifinal de la Liga de Campeones contra el Bayern. Michael Olise le creó problemas en la ida, pero el portugués lo neutralizó en la vuelta. 

    Es cierto que Saka marcó en la vuelta de las semifinales del año pasado en París, pero en el global de la eliminatoria Mendes se impuso. Si repite la hazaña el sábado, el Arsenal lo tendrá muy difícil para ver puerta.

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  • Khvicha Kvaratskhelia PSG 2025-26 Champions LeagueGetty

    Khvicha Kvaratskhelia contra Jurrien Timber

    Al escribir esto, aún no se sabe si Jurrien Timber jugará la final. Lo que sí es seguro es que el Arsenal lo necesita: es su mejor —y quizá única— opción para frenar a Khvicha Kvaratskhelia.

    El exextremo del Nápoles es clave para que el PSG esté a un paso de ser el primer equipo que reedita la Champions desde el Real Madrid. Llegó en el mercado de invierno de 2025 y ya fue decisivo en el primer título parisino; ahora está aún mejor.

    De hecho, «Kvaradona» —como ya le llama incluso Luis Enrique— ya hizo historia al marcar o asistir en siete eliminatorias consecutivas de la Liga de Campeones. Impedir que llegue a ocho será muy difícil, aunque Timber sea titular. No juega desde marzo, así que aguantar 60 minutos frente a un rival tan intenso parece complicado. Y, aun así, ¿a quién pondrías?

    La ausencia de Ben White por lesión complica aún más el lateral derecho, y Mikel Arteta podría recurrir a un central (Cristhian Mosquera) o a un centrocampista (Martin Zubimendi) para marcar al mejor jugador del momento.

    Como dijo Ray Parlour aGOAL antes de la final: «Kvaratskhelia es uno de los mejores jugadores que he visto en mucho tiempo, así que será interesante ver qué puede hacer Arteta [en el lateral derecho]. La verdad es que no lo sé. Esa va a ser su principal preocupación».

    Por eso, es probable que veamos a Saka retroceder para apoyar a quien tenga que marcar al “George Best georgiano”.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-TRAININGAFP

    Leandro Trossard contra Warren Zaire-Emery

    El PSG duda de la forma física de Achraf Hakimi, quien sigue recuperándose de la lesión en el isquiotibial que sufrió en el partido de ida contra el Bayern. El marroquí no jugó el amistoso interno de la semana pasada y, según L'Equipe, es casi imposible que sea titular el sábado.

    Su ausencia sería un golpe duro para Luis Enrique, pues Hakimi es clave en el estilo del PSG por su equilibrio entre defensa y ataque. De confirmarse la baja, volvería a jugar Warren Zaire-Emery en el lateral derecho.

    A pesar de algunos altibajos ante el incansable Luis Díaz, el internacional francés contuvo al colombiano e incluso se proyectó al ataque.

    Aun así, Leandro Trossard preferirá medirse a un centrocampista de 20 años antes que al mejor lateral del mundo.


  • TOPSHOT-FBL-EUR-C1-PSG-LIVERPOOLAFP

    David Raya contra Matvey Safonov

    No es un duelo directo: David Raya y Matvey Safonov quizá ni se crucen durante el partido, salvo que Luis Enrique o Arteta recurran a ellos como jugadores de área en un empate final a balón parado.

    Sin embargo, un portero puede resultar decisivo en una final de la Liga de Campeones, y quizá sea la mayor diferencia de nivel entre titulares desde 2018, cuando Loris Karius, con dos graves errores, le entregó el trofeo al Real Madrid ante Thibaut Courtois.

    No anticipamos un desenlace parecido para Safonov en Budapest, pero es, sin duda, el eslabón débil de un PSG casi perfecto.

    Recordemos que Luis Enrique descartó de forma controvertida a Gigi Donnarumma el verano pasado, a pesar de que el italiano había sido clave en el éxito del PSG en la Liga de Campeones, porque consideraba que Lucas Chevalier se adaptaba mejor a su estilo de juego. Pues bien, Chevalier ha resultado un lastre desde el principio, lo que dejó a Luis Enrique sin otra opción que descartar al internacional francés a finales de noviembre y depositar su confianza en Safonov.

    Es cierto que el ruso ha rendido de forma correcta como titular, pero no alcanza el nivel de Raya, casi imbatible a ratos este curso. Y lo más alarmante para el PSG es su vulnerabilidad a balón parado, un defecto mayúsculo ante este Arsenal.

  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ousmane Dembélé contra los centrales del Arsenal

    Al igual que Hakimi, Dembélé no jugó el amistoso interno del PSG la semana pasada, pero, a diferencia del marroquí, el francés confía en estar «al 100 %» para la final.

    «Estoy muy bien. Tuve un pequeño susto contra el Paris FC, pero estoy bien», declaró Dembélé a RMC Sport tras ser sustituido por un problema muscular en el derbi del 17 de mayo. «He tenido tantos sustos y lesiones graves en mi carrera que preferí parar y no correr riesgos, sobre todo con la final tan cerca».

    Si está al 100 %, no es buena noticia para el Arsenal: Dembélé fue clave en las semifinales pasadas, marcó en el Emirates y asistió a Hakimi en el 2-1 del Parque de los Príncipes.

    Sin embargo, si hay una pareja defensiva capaz de frenarlo —y con él la fluidez ofensiva del PSG—, esa es la formada por William Saliba y Gabriel Magalhães. Su compenetración se ha fortalecido durante el último año, y por eso el Arsenal ha sido imbatible en la Liga de Campeones esta temporada.

    La elegancia y serenidad de Saliba se complementan a la perfección con la agresividad y fuerza de Gabriel. Si esta pareja, considerada la mejor del mundo, logra frenar al actual Balón de Oro, el Arsenal tendrá opciones de sorprender al PSG.

  • Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Declan Rice contra Vitinha

    Tras llevar al Arsenal a ganar la Premier League y a su primera final de la Liga de Campeones desde 2006, Declan Rice suena como candidato al Balón de Oro, sobre todo porque jugará con Inglaterra, gran favorita, en el Mundial de este verano en Norteamérica.

    Para ser coronado como el mejor jugador del momento, primero debe demostrar que es el mejor centrocampista, título que ahora posee Vitinha, su rival del sábado.

    El portugués, menos físico que Rice, destaca por su inteligencia, visión de juego y variedad de pase.

    Además, Vitinha no está solo: João Neves y Fabián Ruiz completan el trío de centrocampistas que solo el Bayern ha logrado superar en los últimos 18 meses.

    Rice disfrutará del desafío, pero no tiene un apoyo comparable. Arteta debe decidir si alinea al inexperto pero fresco Myles Lewis-Skelly o mantiene a un cansado Zubimendi, y además necesita que el capitán Martin Odegaard esté a la altura tras su discreta actuación en las semifinales de la temporada pasada.

    La energía de Rice da opciones al Arsenal, pero necesitará ayuda para ganar el duelo en el medio que puede decidir la eliminatoria.

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