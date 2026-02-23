Getty Images
Según se informa, el Orlando City está en negociaciones para fichar a Antoine Griezmann, estrella del Atlético de Madrid y de la selección francesa
Trabajando en el acuerdo
Según se informa, el Orlando City lleva tiempo negociando, y el director deportivo del club, Ricardo Pereira, ha viajado «varias veces» a España para llegar a un acuerdo con uno de los mejores futbolistas franceses de todos los tiempos. Griezmann, de 34 años, podría decirse que ya ha pasado su mejor momento, pero sigue siendo una pieza importante en el equipo de Diego Simeone, que está a punto de clasificarse para la final de la Copa del Rey.
Un interés a largo plazo en la MLS
Griezmann, por su parte, nunca ha ocultado su fascinación por la cultura estadounidense ni su interés por jugar en la MLS. Se le ve a menudo en eventos deportivos en Estados Unidos y ha dejado claros sus planes de futuro:
«Todo el mundo sabe que la MLS es mi sueño y mi objetivo», declaró en una entrevista con AS a finales del año pasado.
Según se informa, el Inter de Miami también estaba interesado en fichar a Griezmann, pero no pudo avanzar en las negociaciones debido a que ya cuenta con tres jugadores designados en su plantilla.
Uno de los jugadores más condecorados de todos los tiempos.
Griezmann tiene un currículum impresionante tanto en su club como en la selección nacional. El centrocampista ofensivo marcó cuatro goles y dio dos asistencias en siete partidos con Francia, que ganó la Copa del Mundo de 2018. Quedó en tercer lugar en el Balón de Oro tanto en 2016 como en 2018, y ha sido nombrado cuatro veces en el equipo de la temporada de La Liga. Es el máximo goleador de todos los tiempos del Atlético y ha jugado 137 veces con la selección francesa.
Un acuerdo difícil de cerrar.
Dicho esto, fichar a Griezmann no será nada fácil para los Leones.
El francés tiene contrato hasta el final de la temporada 2026-27, mientras que el Atlético está a punto de disputar la final de la Copa del Rey. Mañana, con una victoria sobre el Club Brujas, podría asegurarse la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones. Varias fuentes han informado a The Athletic de que el club no tiene intención de permitir su salida hasta que se abra el mercado de fichajes europeo el 15 de junio. Debido al desajuste entre los mercados de fichajes, Orlando no podría incorporarlo hasta el 13 de julio.
