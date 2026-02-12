Sean Dyche, destituido tras 114 días al frente del Nottingham Forest, que se prepara para hacer historia en la Premier League con su cuarto entrenador de la temporada.

Dyche habló con los periodistas sobre su futuro tras ser abucheado en el partido contra los Wolves, ya que los aficionados del Forest están cada vez más desilusionados con su estilo de fútbol: «La gente puede exigir cambios, pero siempre depende de los propietarios si los hacen o no.

«Yo solo trabajo muy duro. Me preocupo por este club. Lo he dejado claro. Trabajo muy duro. No estoy diciendo que los jugadores no lo hagan, por cierto, pero nosotros, como cuerpo técnico, sin duda lo hacemos, eso es lo que hay que hacer. Ya sabes, trabajamos muy duro. Si el propietario quiere hacer un cambio, entonces depende de él, y así es el fútbol ahora, esa es la realidad».

El exdelantero del Forest Rob Earnshaw explicó recientemente a GOAL por qué el carismático Marinakis, que nunca teme tomar grandes decisiones, es bueno para el fútbol: «Me gusta que se implique. Creo que ha sido increíble y se merece mucho reconocimiento, porque no solo ha invertido en el club de fútbol, sino que se ha volcado por completo para llevar al club al éxito. Ha sido un viaje increíble, unos años increíbles, pero el Forest no sería el Forest si fuera aburrido y no tuviéramos personalidades.

El fútbol se basa en las personalidades, así que me encanta. No deberían limitarse a sentarse ahí y no decir nada en el palco. Forman parte del club de fútbol y su personalidad sale a relucir. Estoy totalmente a favor de eso».