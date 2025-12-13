Getty/GOAL
'¡Sé un pez grande!' - Mohamed Salah fue aconsejado a seguir el camino de Son Heung-min y unirse a Lionel Messi en la MLS para terminar su carrera en el Liverpool en enero
Salah regresa al equipo de Liverpool, pero las relaciones están en su punto más bajo.
Liverpool enfrenta una crisis interna que involucra a Salah y ha escalado hasta el punto en que voces externas ahora alientan abiertamente al egipcio a buscar una salida en enero, con la MLS posicionada como un lugar ideal. Las consecuencias de la crítica pública de Salah a Slot, seguida por su exclusión temporal del equipo, han planteado preguntas más profundas sobre su papel, futuro y adaptabilidad dentro del modelo táctico de alta energía del entrenador. Aunque las conversaciones de paz han allanado el camino para su regreso al equipo para el partido contra Brighton este fin de semana, la narrativa más amplia sigue siendo de incertidumbre mientras Salah se prepara para partir hacia la AFCON después del enfrentamiento con los Seagulls.
Este telón de fondo inestable ha llevado al exdelantero de la Premier League Waddle a sugerir que Salah, que ahora tiene 33 años, puede que ya no esté bien adaptado a las exigencias físicas de la Premier League. El delantero ha tenido dificultades defensivas en el sistema de Slot, particularmente al retroceder en el flanco derecho del Liverpool, un problema que ha contribuido a varios goles perjudiciales. Combinado con una temporada de rendimiento decreciente con cinco goles y tres asistencias en 19 apariciones, la idea de una salida anticipada ha cobrado impulso.
El interés en Salah ha seguido siendo fuerte a pesar de la controversia, especialmente de la Saudi Pro League y cada vez más de la MLS, donde los clubes ven una oportunidad para atraer a uno de los nombres más importantes del fútbol mundial. La MLS ya ha atraído a estrellas como Messi, Thomas Muller y el ex ícono de los Spurs, Son, cuyo cambio en el verano al LAFC marcó un precedente notable. Mientras Salah se acerca al tramo final de su carrera en Liverpool, la perspectiva de convertirse en una figura destacada en Estados Unidos es cada vez más realista.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén vistas previas expertas, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
- Getty Images
Waddle insta a Salah a seguir a Son a la MLS
Hablando con WhichBookie, Waddle discutió el potencial de que Salah se mueva a la MLS, diciendo: “Salah argumentará que quiere jugar cada partido,” dijo. “Especialmente dado que firmó ese nuevo contrato, habría habido expectativas que vinieron con eso. El juego cambia, sin embargo, tiene que adaptarse a eso.
“Si no está feliz, debería presentar una solicitud de transferencia para enero. Habrá muchos clubes interesados, tendrá ofertas. Podría hacer lo que hizo Heung-min Son e ir a la MLS y tener un buen descanso después de la Copa Africana, para empezar a entrenar en marzo y comenzar una nueva carrera en América donde sería un pez gordo.”
Waddle continuó discutiendo la edad de Salah y su falta de esfuerzo defensivo como una de las razones de su caída en el orden de preferencia de Slot. “Los jugadores quieren jugar para siempre, pero no se puede evitar el hecho de que estás envejeciendo. Desafortunadamente para Mohamed Salah, él está envejeciendo,” dijo. “El juego se está volviendo más rápido, especialmente en la Premier League, y ha habido casos esta temporada donde Conor Bradley ha estado expuesto en ese lado derecho porque Salah no está retrocediendo, y eso ha llevado a goles.
“Lo que se le está pidiendo, que retroceda y ayude a la defensa, lamentablemente no está en su juego en este momento. La única manera en que obtendrá esa libertad es jugar flotando en el campo, en un rol tipo Florian Wirtz y decirle que no necesitan que retroceda y que todos los demás cubren esa parte.
“Puedes organizar a tu equipo para hacer eso y dejarlo hacer las cosas, pero está llegando a esa edad ahora donde sentirá el ritmo del juego, le guste o no. No quiere estar en el banco, así que creo que Arne Slot está haciendo lo correcto al jugarlo cuando lo considere apropiado.”
La disputa pública de Salah con el Liverpool tiene sus consecuencias...
El problema actual de Salah tiene sus raíces en una temporada de bajo rendimiento tanto para el jugador como para el club, con el Liverpool en la décima posición y sin haber marcado en la primera mitad de sus últimos cinco partidos de liga. Las demandas tácticas de Slot, particularmente la necesidad de que los extremos contribuyan defensivamente, han chocado con las fortalezas de Salah a medida que avanza hacia un papel más orientado al ataque. La situación alcanzó el punto de ebullición cuando el egipcio declaró que su relación con Slot se había "roto completamente", acusando al club de "arrojarlo debajo del autobús" en una impactante entrevista que sorprendió a los seguidores.
Esta explosión desencadenó sanciones internas, incluida la omisión de Salah de la escuadra de la Liga de Campeones para enfrentar al Inter de Milán, lo cual avivó aún más las especulaciones sobre su futuro. Los oficiales del Liverpool se vieron obligados a un delicado acto de equilibrio: proteger la estabilidad del equipo mientras evitaban que la disputa pública eclipsara la temporada del club. Aunque las subsecuentes conversaciones de paz de Salah con Slot han reabierto la puerta a la reintegración, la relación sigue siendo frágil y podría deteriorarse rápidamente una vez que comience la Copa Africana de Naciones.
Waddle continuó diciendo que Salah ha manejado mal las cosas en el Liverpool al agregar: “Creo que la forma en que manejó las cosas fue incorrecta,” dijo. “No sé por qué los jugadores hacen eso con los medios. ¿Por qué no simplemente fue y golpeó la puerta del gerente y habló sobre las opciones? Eso es lo que ha frustrado a todos.
“Si no estás en los planes del entrenador, pide irte y luego se resolverá a puertas cerradas. Debería ser entre él y el club; no debería estar involucrando al público.
“A donde sea que vaya, seguirá siendo una leyenda del Liverpool, y con razón. Por los goles que ha marcado, lo que ha hecho por el club y los títulos que les ha ayudado a ganar. Eso nunca desaparecerá, pero no quieres dejarlo en una nota amarga.”
- Getty Images
Salah pronto se marchará para cumplir con sus deberes en la Copa Africana de Naciones (AFCON).
La prioridad a corto plazo de Liverpool es restaurar la estabilidad, con Salah esperado de regreso para el partido contra el Brighton antes de dirigirse a la Copa Africana de Naciones, donde su ausencia podría complicar aún más la toma de decisiones. Slot insiste en que los próximos pasos dependen de sus conversaciones privadas, manteniendo que las discusiones entre jugador y entrenador deben permanecer a puerta cerrada para evitar crisis adicionales. Si Salah lucha por obtener minutos o armonía al regresar de su deber internacional, enero ofrece una ruta de escape clara.
La MLS sigue siendo una opción cada vez más viable, reforzada por el interés comercial, el precedente de Son Heung-min y el respaldo público de Waddle para un movimiento a Estados Unidos. Arabia Saudita, también, sigue preparada para actuar si se produce una ruptura, aunque Salah podría preferir un enfoque menos intenso en los Estados Unidos. Mientras Liverpool sopesa las implicaciones financieras, tácticas y culturales, el próximo mes podría definir si Salah completa un turbulento capítulo final o lo termina temprano con un cambio de alto perfil al extranjero.
Anuncios