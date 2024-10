¿Se llevan mal Luis Enrique y Xavi Hernández? Historias, declaraciones y cruces públicos de una relación que está en boca de todos

Las críticas del entrenador del PSG hacia su colega en su documental son apenas un eslabón más de una larga cadena de cuestionamientos cruzados.

Son dos leyendas modernas del FC Barcelona. Juntos, fueron parte necesaria para conseguir la Champions League 2014-15, la última gran alegría del club blaugrana, hace casi ya una década. Las veces en las que coincidieron en un campo, todo fue sonrisas y abrazos entre ambos. Y sin embargo, las tensiones entre Luis Enrique y Xavi Hernández siguen en aumento.

Fue el estreno del más reciente capítulo de 'No tenéis ni p... idea', la docuserie de Movistar+ que repasa el primer año del asturiano como entrenador del Paris Saint-Germain, lo que reavivó la llama de la polémica. En el episodio se rememora la serie de cuartos de final de la última Champions League entre el PSG y el Barça y el técnico del equipo parisino aprovecha para dejar algunas críticas durísimas contra su colega de profesión.

"En París, Ter Stegen batió el récord de balonazos. Mandó 24. Si eres pro-Xavi hablas del tercer hombre, pero un analista normal dice la verdad: esto es un pelotazo largo. Juegan como el Eibar. Si en mi época pasaba esto, cuidado: 'empalaos' no, lo siguiente. Cómo cambia el cuento...", aseguró Luis Enrique en declaraciones realizadas en el momento donde se dio el enfrentamiento.

Y eso no fue lo único: "El Barça de Xavi no es un equipo bueno defensivamente. No es un equipo dominante ni de posesión. Si esto hubiera ocurrido en nuestra época, no habría sido sólo una crítica, habría sido mucho peor", analizó el asturiano. Y remató: "No nos habrían ganado ni con 11 ni con 12", en relación a la expulsión de Ronald Araújo que resultó decisiva para que el PSG revirtiera la eliminatoria.

Pero, ¿de dónde viene tanta animadversión? ¿Se llevan mal Luis Enrique y Xavi?