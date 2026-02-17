Getty
¿Se ha decidido el futuro de Harry Kane? El director del Bayern de Múnich ofrece importantes novedades sobre la cláusula de rescisión del contrato del delantero estrella
Rumores sobre traspasos: el contrato de Kane con el Bayern dura hasta 2027.
Tras mudarse a Alemania en 2023, cuando dejó el Tottenham como máximo goleador histórico del club de la Premier League, Kane firmó un contrato con el Bayern hasta 2027. Ha sido capaz de romper su maldición con los trofeos desde que salió de su zona de confort profesional en su país natal.
Tras conseguir importantes títulos, se sugirió que Kane podría abrirse a otro reto, ya que se prepara para cumplir 33 años en julio. Se reveló que una oferta de 57 millones de libras (77 millones de dólares) sería suficiente para iniciar las negociaciones de traspaso.
Sin embargo, el Bayern siempre ha mantenido la postura de que no tiene intención de desprenderse de su prolífico número 9. Kane ha marcado 126 goles para el club en 131 partidos, ganando dos veces la Bota de Oro y batiendo innumerables récords por el camino.
La cláusula de rescisión del contrato de Kane ha expirado.
Se ha revelado que pronto se llevarán a cabo negociaciones contractuales, ya que Kane se siente a gusto en Baviera junto a su esposa Kate y sus cuatro hijos, y las vías de salida del Allianz Arena parecen haberse cerrado.
Así lo ha afirmado el miembro del consejo de supervisión del Bayern, Uli Hoeness, que ha declarado a Bild: «Me gustaría dejarlo claro. Harry es una suerte para nosotros. Dado que su cláusula de rescisión para el verano de 2026 ya ha expirado y su contrato se extiende hasta el verano de 2027, actualmente no tenemos ninguna presión».
El Bayern espera ahora que Kane firme un nuevo contrato, y la leyenda del club Lothar Matthaus espera que el proceso se desarrolle sin problemas. Según ha declarado a Sky Sports Deutschland: «No creo que vaya a dejar el Bayern. El dinero no es su máxima prioridad, sino sentirse cómodo con los entrenadores, sus compañeros de equipo y su familia.
Se ha adaptado bien con sus hijos. Traer a su familia es un gran paso. Tengo la sensación de que el dinero no es lo que le importa. En Arabia Saudí probablemente ganaría tres o cuatro veces más. Estoy convencido de que Harry Kane renovará su contrato con el FC Bayern».
El Bayern no tiene ninguna presión con el contrato de Kane.
El director deportivo Christoph Freund ha declarado que el Bayern no tiene ninguna prisa por negociar con Kane: «Todavía le queda un año y medio de contrato. Se siente muy a gusto aquí. No nos preocupa. Debería seguir como hasta ahora y seguir sintiéndose tan a gusto con su familia en Múnich. Así podrá quedarse en Múnich durante mucho tiempo».
Otro exjugador del Tottenham y de la selección inglesa, Danny Murphy, ha declarado a GOAL, cuando se le preguntó qué debería hacer Kane a continuación: «Lo que siempre resulta difícil cuando te haces mayor es pensar demasiado en el futuro, porque todos hemos pasado por eso, cuando el cuerpo ya no responde igual. Si estuviera cerca de Kane y tuviera alguna influencia sobre él, no le animaría a irse a ningún sitio, porque en este momento, en este equipo de Múnich, parece que tienen una oportunidad real en la Liga de Campeones. Está jugando mejor que nunca. ¿Por qué querría estropear eso?».
Kane hizo historia al alcanzar los 500 goles en su carrera.
Kane ha expresado regularmente su felicidad en Múnich y recientemente ha alcanzado otro hito individual notable. Al marcar dos goles en la victoria por 3-0 sobre el Werder Bremen, alcanzó los 500 goles en su carrera, convirtiéndose en el primer inglés en alcanzar esa marca.
Ahora persigue el récord de goles en una sola temporada de Robert Lewandowski, con 41 tantos en la Bundesliga, tras haber marcado 26 esta temporada, y participará en la fase final del Mundial de este verano como capitán y máximo goleador histórico de la selección masculina de Inglaterra. Podría hacer más historia con los Tres Leones, ya que aspira a batir su récord de 125 partidos internacionales.
