¡Se desvela la identidad de «The Secret Footballer»! El exdelantero de la Premier League revela por fin su verdadera identidad

En el podcast Liberty Rock Sport, Kitson reveló: «Yo soy The Secret Footballer. Nunca antes lo había dicho en voz alta. Fue una idea que se me ocurrió cuando no estaba contento con la dirección que estaba tomando el fútbol y necesitaba una vía de escape para expresarlo por mi propia salud mental.

Llevo escribiendo desde que era niño. Es una pasión. Como he dicho, quería ser escritor de viajes. Escribir era catártico. Me ayudaba a procesar lo que estaba pasando en el fútbol.

Empezó como algo que no tenía que ver con dar nombres. Se trataba de explicar lo que ocurre en la industria y por qué.

Escribía y dejaba que la gente se formara su propia opinión. Fue divertido durante un tiempo, pero luego me generó una gran ansiedad. Tenía una carrera y un gran contrato. Si me hubieran descubierto, me habrían despedido y marginado. Ahora todo el mundo tiene un podcast y un medio de expresión. En aquel entonces, era algo realmente nuevo.

Cambió el fútbol en este país y provocó cambios radicales en los niveles más altos, de lo que estoy orgulloso. Pero el estrés y la ansiedad fueron inmensos».