¿Se acabó el pánico por Kylian Mbappé? La estrella del Real Madrid vuelve a los entrenamientos a pesar de los temores por su lesión de rodilla, mientras el máximo goleador de La Liga se prepara para el partido contra la Real Sociedad
Mbappé supera la frustración de estar confinado al gimnasio
El ganador de la Copa del Mundo había estado ausente de los entrenamientos durante los dos últimos días, lo que había despertado el temor de que un problema recurrente en la rodilla le mantuviera fuera de juego durante una fase crucial de la temporada. Sin embargo, su regreso a los ejercicios tácticos en grupo sugiere que las molestias en su rodilla izquierda han remitido lo suficiente como para que Álvaro Arbeloa le incluya en sus planes para el fin de semana.
A principios de esta semana, la directiva del Madrid estaba nerviosa después de que Mbappé se viera obligado a quedarse en el gimnasio el miércoles y el jueves. Dada su dependencia de su velocidad explosiva, cualquier inflamación en la articulación es tratada con la máxima precaución por el equipo médico. A pesar de la falta de un informe médico oficial que detalle una lesión específica, el hecho de ver al delantero trabajando con los fisioterapeutas sugería que estaba lejos de estar listo para jugar hace solo 48 horas.
Su regreso al campo el viernes servirá como prueba definitiva de su estado físico. Aunque la prioridad del club sigue siendo mantenerlo sano para el próximo partido de la Liga de Campeones contra el Benfica, el propio deseo de Mbappé de liderar la delantera en la competición nacional parece haberlo empujado de nuevo a la lucha por el partido del sábado en casa.
Arbeloa logra un equilibrio perfecto
Aunque el regreso de Mbappé supone un gran alivio, el entrenador Álvaro Arbeloa sigue enfrentándose a una importante crisis en la plantilla. Los merengues se encuentran actualmente a solo un punto del Barcelona en la tabla y no pueden permitirse ningún tropiezo. El reto se complica por el hecho de que Jude Bellingham, Rodrygo y Eder Militao siguen trabajando en sus respectivos programas de recuperación y se perderán el choque con La Real.
Sin embargo, hubo más buenas noticias en el campo de entrenamiento, ya que el defensa Raúl Asencio volvió al trabajo tras superar una gripe. Aunque Asencio ha estado jugando últimamente con una pequeña fisura en la tibia, Arbeloa podría optar por rotar su zaga ahora que Antonio Rüdiger está totalmente disponible, sobre todo porque Asencio no podrá viajar a Lisboa a mitad de semana debido a una sanción europea.
Las estrellas de la academia dan un paso al frente para llenar el vacío
Dada la gran cantidad de lesiones que sufre el primer equipo, Arbeloa ha vuelto a recurrir a la cantera para reforzar sus filas. Los jóvenes Cestero y César Palacios se integraron en la sesión de alta intensidad del viernes, aportando la profundidad que tanto necesitaba el primer equipo para seguir luchando por el título de liga. La inclusión de los productos de la cantera pone de manifiesto la tensión que sufre una plantilla que ha visto cómo su profundidad se ponía a prueba hasta el límite absoluto en las últimas semanas.
El equipo médico sigue supervisando la reacción de Mbappé a la carga de trabajo del viernes. Su regreso al césped es una señal positiva, pero con el partido contra el Benfica a la vuelta de la esquina, el club debe decidir si vale la pena arriesgarse a una posible baja prolongada al alinear a su talismán contra un Real Sociedad muy físico.
La prioridad sigue siendo la Champions League.
En última instancia, la «alarma Mbappé» se ha rebajado a un estado de «precaución vigilada». El delantero sigue siendo la principal fuente de goles del Madrid, pero el ADN del club está intrínsecamente ligado al éxito europeo. El equipo médico ha recomendado extrema prudencia para garantizar que esté disponible para las eliminatorias de la Liga de Campeones.
Si Mbappé muestra algún signo de retroceso antes del inicio del partido, Arbeloa podría optar por utilizarlo desde el banquillo o dejarlo descansar por completo. Sin embargo, por ahora, la superestrella francesa parece dispuesta a desafiar los temores iniciales y ocupar su lugar en el campo, mientras el Real Madrid aspira a recuperar el primer puesto de la Liga.
