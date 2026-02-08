AFP
Scott McTominay y Rasmus Højlund rescatan al Napoli en un triunfo agónico ante el Genoa
- Getty Images Sport
El Napoli se queda con los tres puntos sobre la hora
El Napoli comenzó cuesta arriba en el Stadio Luigi Ferraris, al encajar un gol tempranero desde el punto de penalti convertido por Ruslan Malinovskyi. Sin embargo, reaccionó con rapidez y encontró el empate a los 20 minutos por medio de Rasmus Højlund. Poco después, Scott McTominay completó la remontada y adelantó a los visitantes.
Antes del descanso, McTominay tuvo que abandonar el partido por lesión y fue reemplazado por el fichaje invernal Giovane. La segunda mitad exigió al máximo a los hombres de Antonio Conte: Lorenzo Colombo igualó el marcador poco después de la hora de juego y, para colmo, el Napoli se quedó con diez hombres tras la expulsión de Juan Jesus.
Aun así, el desenlace fue favorable para los vigentes campeones. Tras una prolongada revisión del VAR, el Napoli recibió un penalti en el tiempo añadido, y Højlund —cedido por el Manchester United— asumió la responsabilidad para marcar desde los once metros y sellar una victoria agónica.
Conte confirma la lesión de McTominay en una temporada caótica
La temporada del Napoli ha estado marcada por una sucesión constante de lesiones, una situación que ha obligado a Antonio Conte a presentar, jornada tras jornada, banquillos claramente mermados. Futbolistas como Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne han pasado largos periodos fuera de los terrenos de juego, mientras que Scott McTominay ha seguido compitiendo pese a las molestias físicas.
En la conferencia de prensa posterior al partido, Conte se refirió al estado del mediocampista escocés: “Es un problema en el tendón que arrastra desde comienzos de año. Le molesta de vez en cuando; no le impide jugar, pero sí lo obliga a hacerlo a un ritmo menor. Podría haber continuado, pero prefiero tener a un jugador al cien por ciento antes que arriesgar a una pieza clave como él”.
El técnico italiano amplió su reflexión y calificó el curso como especialmente complejo: “Es una temporada de locos. Si somos sensatos, tendremos que analizar la composición de la plantilla, el mercado de fichajes que hicimos y muchos otros factores, como el hecho de que no podemos nutrirnos de la cantera. Las lesiones de larga duración, como las de De Bruyne y Lukaku, también han pesado, al igual que las de Zambo Anguissa y Billy Gilmour, que fue operado pero sigue arrastrando problemas”.
- AFP
Højlund admite que sus penaltis necesitan mejorar
Rasmus Højlund confesó a DAZN que tuvo “mucha suerte” de ver cómo su penalti se colaba por debajo del brazo del guardameta del Génova, Justin Bijlow, y no escatimó elogios para su compañero Antonio Vergara, responsable de provocar la falta que decidió el partido.
“Trabajamos hasta el último minuto; fue angustiante y una enorme responsabilidad. Me alegré mucho cuando vi que el balón entró, aunque probablemente tenga que entrenar un poco más los penaltis”, reconoció el delantero danés.
“Tuve suerte, pero al final conseguimos el gol y estoy feliz de que hayamos ganado incluso con un hombre menos. Peleamos hasta el último segundo. Vergara provocó el penalti, ha estado increíble en el último mes y medio y cada vez juega con más confianza”, añadió.
Optimismo en Napoli por el estado físico de McTominay
El Napoli volverá a la acción el martes, cuando se mida al Como de Cesc Fàbregas en la Coppa Italia. Antonio Conte confirmó que Scott McTominay será evaluado antes de ese compromiso y aprovechó para bromear sobre la posibilidad de salir del retiro y reforzar un mediocampo diezmado.
“¡Jugaré pronto!”, dijo entre risas. “No puedo hacerlo porque hay reglas; de lo contrario, podría haber ayudado”.
Anuncios