Getty Images
Traducido por
Sarina Wiegman confía en que la «falta de novedades» sobre su futuro en Inglaterra no «distraerá» a las Lionesses, ahora que la atención se centra en la clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027
¿Renovará Sarina Wiegman su contrato con las Lionesses?
La semana pasada, el seleccionador masculino de Inglaterra, Thomas Tuchel, firmó una ampliación de contrato con la Federación Inglesa de Fútbol, ya que su anterior contrato solo estaba vigente hasta el final de la Copa del Mundo de 2026. El alemán seguirá al frente de los Tres Leones hasta el final de la Eurocopa de 2028, a pesar de que su mandato es casi imposible de evaluar en estos momentos, ya que aún no ha participado en ningún torneo importante.
Al enfrentarse a los medios de comunicación por primera vez desde que se reveló la noticia, no fue ninguna sorpresa que el martes se le preguntara a Wiegman sobre su propio futuro, cuando anunció su primera convocatoria con Inglaterra para 2026. La holandesa firmó un contrato de cuatro años cuando asumió el cargo en septiembre de 2021 y lo amplió a principios de 2024 hasta 2027, a pesar de mostrarse evasiva sobre su futuro cuando se le preguntó al respecto tras la Copa Mundial Femenina de 2023.
Ahora, ha llegado de nuevo el momento de hablar sobre si Wiegman podría afrontar otro ciclo con la selección inglesa, con la que ha disfrutado de un éxito increíble, ganando dos títulos europeos y llegando a la final de la Copa del Mundo.
- Getty Images
«Sin distracciones»: Wiegman responde a las especulaciones sobre su futuro en Inglaterra.
Cuando se le preguntó si había alguna novedad sobre su futuro en la rueda de prensa del martes, Wiegman respondió: «No, no hay novedades. La Copa del Mundo está bastante lejos. Como he dicho antes, estamos en conversaciones constantes y ambas partes seguimos muy contentas. Ahora estamos centrados en la clasificación. Queremos clasificarnos y la mejor manera de hacerlo es [asegurándonos la clasificación automática] en junio. Vamos a por ello y primero hagamos eso».
Al seguir insistiendo en el tema, se le preguntó a Wiegman cómo se asegura de que las especulaciones sobre su futuro con las Lionesses no se conviertan en una distracción para su equipo, que está centrado en clasificarse lo antes posible para el torneo de Brasil. Ella respondió: «Bueno, no hay ninguna distracción. Todo el mundo está muy centrado en esta clasificación. Estamos muy emocionados por empezar. También es muy bonito jugar contra Ucrania e Islandia [el mes que viene, en la primera fase de clasificación], dos equipos contra los que esta generación no ha jugado nunca. Estoy emocionada por ello, el equipo está emocionado por ello y no he oído a nadie de mi equipo o mi cuerpo técnico que esté preocupado por [el tema de mi futuro]».
La campaña de clasificación de Inglaterra para la Copa Mundial Femenina de 2027 está lista para comenzar.
La lucha de Inglaterra por clasificarse para la Copa Mundial Femenina de 2027 comienza a principios de marzo, con las Lionesses encuadradas en un grupo muy difícil junto a España, a la que vencieron para ganar la Eurocopa 2025 y contra la que perdieron en la final de la Copa Mundial Femenina de 2023. Pocos discutirían la idea de que Inglaterra y España son los dos mejores equipos del continente en este momento, por lo que será fascinante verlas luchar por una única plaza de clasificación automática.
Ucrania e Islandia son los otros dos equipos del Grupo A3 y es en ese orden en el que Inglaterra se enfrentará a ellos en la primera semana de marzo. Las Lionesses viajarán a Turquía para enfrentarse a Ucrania, jugando en Antalya el 3 de marzo, mientras que el City Ground del Nottingham Forest será la sede de su partido en casa contra Islandia. Inglaterra no ha jugado contra Ucrania desde 2014, mientras que el enfrentamiento con Islandia no se ha producido desde 2009.
- Getty Images
¿Qué pasará si Inglaterra no queda primera en su grupo de clasificación para el Mundial?
Si las Lionesses no logran quedar primeras en su grupo de clasificación, tendrán que pasar por la repesca. Eso significaría que las campeonas de Europa tendrían que enfrentarse a un equipo de menor rango en dos partidos en octubre de este año, antes de jugar otra repesca a doble partido en el último parón internacional de 2026. Aun así, uno seguiría apostando por Inglaterra para superar esa etapa, dada su experiencia y sus cualidades para ganar títulos, pero sin duda sería más complicado.
Anuncios