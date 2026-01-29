Sanciones y multas millonarias para Senegal y Achraf Hakimi tras el caos en la final de la Copa Africana de Naciones

Justo cuando Senegal parecía haber marcado el gol del triunfo en los instantes finales por medio de Abdoulaye Seck, en el Estadio Prince Moulay Abdellah a principios de este mes, el árbitro Jean-Jacques Ndala anuló la jugada y, poco después, señaló un polémico penalti a favor de Marruecos. La decisión desató la furia del seleccionador Pape Thiaw, quien llamó a sus jugadores a abandonar el terreno de juego en señal de protesta.

El partido se reanudó más de 15 minutos después y la estrella del Real Madrid, Brahim Díaz, ejecutó un penalti a lo Panenka que fue detenido con facilidad. Ya en el tiempo extra, Pape Gueye firmó un gol brillante que selló la victoria de Senegal y le dio el título de la Copa Africana de Naciones.

Tras la final, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, condenó duramente lo sucedido, calificándolo de “inaceptable”.

“También fuimos testigos de escenas inaceptables tanto en el campo como en las gradas. Condenamos enérgicamente el comportamiento de algunos aficionados, así como de algunos jugadores y miembros del cuerpo técnico de Senegal”, afirmó. “Es inaceptable abandonar el terreno de juego de esta manera, y la violencia no tiene cabida en nuestro deporte. Simplemente no está bien”.