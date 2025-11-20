Samir Nasri y los Drip Doctors: La tormenta más salvaje de las redes sociales en el fútbol

En una serie de tuits que se eliminaron poco después de haber sido publicados, Nasri, o al menos la persona con acceso a su cuenta, insistiendo posteriormente en que había sido hackeado, afirmó que "también se le proporcionó un servicio sexual completo justo después". La cuenta llamó a Sozahdah una "p****" que "viene y j**** la misma noche" y escribió en otra publicación: "Por favor, cuéntale al mundo también sobre el otro tratamiento tipo conserje que tu chica dio justo después de la vía intravenosa".

La absurdidad de estas publicaciones llevó a la gente a creer que Nasri no era realmente la persona que escribía estos tuits, y algunos rápidamente señalaron la posibilidad de una amante vengativa. De hecho, supuestamente había estado en apuros con su novia de cuatro años, Anara Atanes, en las semanas previas a este episodio, y ella fue la siguiente persona arrastrada a las publicaciones.

"Lo siento chicos, solo tenía que hacerle saber al mundo que mi novia Anara, que estaba conmigo en ese momento, había reservado a esta chica para darme una vía intravenosa", y "Al llegar, Anara había salido de la habitación y esta chica me pidió mi número y salir conmigo esa noche. Luego continuó dándome..." fueron los tuits que siguieron, aunque algunas de estas entradas se estaban destruyendo casi tan rápido como se subían. "Desafortunadamente, mi Twitter sigue borrando tuits. Pero solo para que sepan, chicos, si están en el área de LA y se sienten solos, envíen mensaje a @DripDoctors" reconoció esto.

Pareció entonces haber un intercambio entre el dueño de la cuenta y la persona que supuestamente había hackeado la misma. En un intento por demostrar su inocencia, Nasri tuiteó: "Alguien hackeó mi cuenta e intentó difundir rumores, que son falsos. Pido disculpas a todas las personas involucradas en eso." Esto fue seguido por: "Todo lo que dije fue 100% verdad. La chica en la foto, Jamilah. Vino a mi habitación de hotel a las 3 am y continuó con otros servicios... Que no están en su menú."

En ese momento, la cuenta de Drip Doctors pensó que sería mejor disipar estas acusaciones. "[La cuenta de Nasri] ha sido HACKEADA y los recientes tuits sobre @dripdoctors son totalmente FALSOS, esto se confirmará en breve. Gracias," fue su propio tuit. Pero la persona detrás del perfil de Nasri tuvo la última palabra sobre el asunto en esa fatídica noche.

"¿Jamilah no vino al club y luego a mi habitación de hotel a las 3 am?" fue la pregunta planteada por la cuenta de Nasri en respuesta. "Solo estoy tratando de promover el increíble servicio de @DripDoctors y los servicios que vienen después también... Y cómo t*** a todos tus clientes el mismo día que les das una vía intravenosa," fue la última publicación de la saga esa noche.

Y si no crees que todos estos tuits realmente fueron publicados, todavía puedes ver este artículo de GOAL con capturas de pantalla reales del momento. ¡Esto realmente sucedió!