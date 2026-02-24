Getty
Sam Allardyce acusa a Mohamed Salah de «comportarse como un niño grande» en el Liverpool en medio de una preocupante sequía goleadora
¿Cuándo fue la última vez que Salah marcó un gol en la Premier League?
Eso rara vez ha sido el caso de Salah a lo largo de su etapa en Anfield, en la que ha batido todos los récords. Ha sido tres veces Jugador del Año de la PFA y cuenta con cuatro Botas de Oro en su palmarés. En total, el prolífico extremo ha marcado 252 goles con el Liverpool en 429 partidos.
Solo dos de esos goles se han registrado en sus últimos 14 partidos en todas las competiciones. Salah no ha vuelto a marcar en la máxima categoría del fútbol inglés desde que lo hiciera contra el Aston Villa el 1 de noviembre.
El jugador de 33 años perdió los nervios en diciembre tras verse relegado al banquillo, y se acusó al Liverpool de sacrificarlo en su difícil defensa del título. Salah volvió a mostrarse frustrado cuando fue sustituido en la dramática victoria por 1-0 de los Reds sobre el Nottingham Forest.
Se ha sugerido que Salah podría ser traspasado este verano, ya que el Liverpool puede exigir una compensación económica por cualquier traspaso, y se han planteado dudas sobre su actitud y su compromiso con la causa colectiva.
El comportamiento de Salah cuestionado por el exseleccionador de Inglaterra
El exseleccionador de Inglaterra Allardyce, que ha pasado muchos años entrenando en la Premier League, ha hablado en el podcast No Tippy Tappy Football de BOYLE Sports y Footy Accumulators sobre la mentalidad que debe adoptar una leyenda del Liverpool: «Mohamed Salah tiene que apretar los dientes, sentarse y asegurarse de empezar a marcar goles. Deja de culpar a Arne Slot cuando es culpa tuya que no marques y te sustituyan. No puede sentirse decepcionado por ser sustituido cuando no marca ni crea ocasiones.
Parece una especie de bloqueo mental, porque ya no es solo una mala racha, es toda la temporada. Es una preocupación para el Liverpool y para él. Tiene que dejar de mostrar su descontento por la situación en el campo. Que vaya a llamar a la puerta del entrenador y lo comente allí. No lo haga delante de todo el mundo; se está comportando como un niño grande».
¿Debería el joven prodigio Ngumoha tener más minutos de juego?
Se recomienda al Liverpool que dé más minutos de juego al joven prodigio Rio Ngumoha, de 17 años, que disfrutó de una animada aparición desde el banquillo contra el Forest, cuando sustituyó a Salah y Cody Gakpo, que no estaban acertando.
Allardyce añadió: «Es fantástico poder salir como suplente. Puedes alinearlo [a Ngumoha] desde el principio, cuando todo el mundo está motivado y fresco, pero si lo sacas a 20 minutos del final, cuando el nivel y el ritmo bajan y hay un poco más de espacio, entonces puede brillar.
«Yo dejaría a Ngumoha en el banquillo por el momento, pero Slot puede sacarlo antes ahora. Es más fácil reforzar su confianza de esa manera que ponerlo desde el principio, lo que puede que no funcione. Dicho esto, los titulares que no estén jugando muy bien estarán mirando por encima del hombro, sabiendo que tienen que mejorar su juego o, de lo contrario, él ocupará su lugar».
La leyenda de los Reds, Jamie Carragher, es otro de los que ha sugerido que Ngumoha debería tener más minutos que sus compañeros más experimentados. Tras presenciar una actuación laboriosa en el City Ground, declaró a Sky Sports: «Ngumoha hizo más en 15 minutos que Salah y Gakpo antes de eso. Cambió el partido y tiene que ser titular.
Creo que, en algún momento, Rio Ngumoha tiene que entrar en el equipo, o puede que tenga que irse con otro centrocampista o perder a Gakpo o a Salah. Creo que al Liverpool le falta penetración y ritmo en las bandas».
Partidos del Liverpool 2025-26: Oportunidades para que Salah encuentre la chispa
Slot podría aprovechar las próximas citas para reorganizar su plantilla, ya que el Liverpool se prepara para recibir el sábado al West Ham, amenazado por el descenso, antes de enfrentarse al colista, el Wolverhampton, en una doble cita de la Premier League y la FA Cup.
Ngumoha podría ser protagonista en esos encuentros, pero también le darán a Salah la oportunidad de recuperar su forma, ya que la superestrella egipcia está pasando por la racha más mala de sus nueve años en Anfield.
