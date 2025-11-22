'Nunca he visto a otro jugador como él' - Sadio Mané revela exactamente por qué está impresionado por el 'increíble' compañero de equipo del Al-Nassr, Cristiano Ronaldo
Mané y Ronaldo, las estrellas más brillantes de Al-Nassr
Al-Nassr marcó la tendencia de fichar a jugadores de primer nivel de todo el mundo en enero de 2023 cuando sorprendieron a todos al asegurar el traspaso de Cristiano Ronaldo, quien era agente libre en ese momento tras dejar el Manchester United de mutuo acuerdo en noviembre de 2022. La llegada al Reino del exestrella del Real Madrid, Juventus y United creó bastante revuelo y también abrió nuevas oportunidades para los otros clubes de la Liga Profesional Saudí.
En el verano siguiente, grandes estrellas del fútbol europeo se dirigieron al Medio Oriente, con figuras como Karim Benzema y N'Golo Kanté uniéndose al Al-Ittihad, mientras que Neymar se trasladó al Al-Hilal. Al-Nassr también reforzó aún más su ataque al fichar a Mané del Bayern Múnich.
En las últimas dos temporadas, Al-Nassr ha realizado varios fichajes de alto perfil, especialmente en la última ventana de transferencias al asegurar a Joao Félix, Iñigo Martínez y Kingsley Coman. Sin embargo, Mané y Ronaldo siguen siendo las estrellas más brillantes en su plantel.
- Getty
'Nunca he visto a otro jugador como él'
Hablando muy bien de su colega portugués, el ex jugador del Liverpool dijo a través de OJogo: "No lo conocía, pero leí y vi en televisión cosas sobre su dedicación, su mentalidad y su profesionalismo. Cuando llegué a Arabia Saudita, eso es exactamente lo que vi. Es increíble. Incluso a los 40 años, puedes ver eso. Es un atleta, un atleta completo. Es un ejemplo para todos los futbolistas del mundo. Ese es Cristiano. Su mentalidad, su sed de victoria... Su profesionalismo es impresionante. Nunca he visto otro jugador como él".
A Ronaldo le dicen que es 'el mejor de la historia'
Hace un par de semanas, un ex compañero de equipo de Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, Anderson Talisca había dicho a BadSports: "Fueron dos años increíbles. Cuando él llegó, yo ya llevaba dos años allí. Pasé cuatro años en el club, una historia increíble. Jugar con él fue surrealista, fue un sueño para mí. Para mí, es el mejor de la historia. Entrenamos juntos e hicimos cosas increíbles. Trabajar con él, para mí, como atleta y como ser humano, fue sobre maximizar el potencial del atleta, ser más profesional, cuidarse más a sí mismo. Fue increíble."
- Getty Images Sport
1000 goles y títulos en la mente de Ronaldo
Después de no ganar un solo trofeo importante en Arabia Saudita en sus dos años y medio, Ronaldo está decidido a terminar su espera por títulos esta temporada. Instó al club a fichar jugadores de calidad como Joao Félix y Coman, junto al exdefensor del Barcelona, Íñigo Martínez y hasta ahora la inversión ha dado sus frutos. Al-Nassr, bajo la dirección de Jorge Jesus, ha ganado sus primeros ocho partidos en la Pro League Saudita y está tres puntos por delante en la cima de la tabla.
Ronaldo también aspira a alcanzar la marca de los 1000 goles al final de la temporada, aunque será difícil lograr la hazaña en esta misma temporada ya que todavía le faltan 47 goles para alcanzar la cifra mágica. Al-Nassr se enfrentará a Al-Khaleef en la SPL el domingo.