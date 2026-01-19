Getty
'No es justo detener el juego' - Sadio Mané explica la decisión de prevenir que Senegal abandonara el campo tras la controvertida concesión de penalti a Marruecos en una final de la Copa Africana de Naciones increíblemente dramática
Los jugadores se retiraron antes de que Brahim Díaz fallara un penalti a lo Panenka.
Un encuentro muy esperado que vio aparecer en juego el trofeo continental fue brevemente detenido después de que se concediera un penalti. Una decisión suave, que favoreció al equipo local, dejó a muchos miembros del personal de juego y técnico de Senegal indignados.
Los procedimientos se retrasaron mientras algunos abandonaban el campo en protesta, liderados por el entrenador Pape Thiaw. Mane, que ahora es colega de club de Cristiano Ronaldo en el equipo Al-Nassr de la Liga Pro Saudí, permaneció en el campo e interactuó con los árbitros del partido.
Pudo llamar a sus colegas de vuelta, permitiendo que se reanudara el juego. La decisión correcta fue tomada allí, ya que Díaz falló el penalti resultante - al bizarrely intentar una Panenka por el medio y directamente a Edouard Mendy - y el esfuerzo de Pape Gueye en el minuto 94 demostró ser el ganador.
Por qué Mané llamó a sus compañeros de equipo de Senegal de vuelta al campo
Después de levantar el segundo título de la AFCON de Senegal como capitán de su país, Sadio Mané explicó a los periodistas por qué decidió no causar más controversia y aconsejó a sus compañeros de equipo que jugaran a pesar de su frustración.
Él dijo: “Cuando decidieron salir y no jugar, me quedé y le pregunté a algunas personas: ‘¿Qué piensan de esto? ¿Es una buena idea o no?’ Luego decidí ir y traer a todos de vuelta al campo. Creo que es lo mejor que se puede hacer.
“Porque esto es solo fútbol, creo que el árbitro a veces puede cometer errores. La gente de todo el mundo está mirando. Podría ser un penalti o no, pero eso no es lo más importante. Lo que importa es respetar el juego. No es justo detener un partido así.”
Thiaw declaró sobre la parte en la que participó en los acontecimientos: “No aprecié en absoluto que le dijera a mis jugadores que abandonaran el campo. Pido disculpas por el fútbol. Después de reflexionar, los hice volver. A veces, uno puede reaccionar en el calor del momento. Pero aceptamos los errores del árbitro. Ofrecemos nuestras disculpas al fútbol.”
Mané demuestra habilidades de liderazgo en situación difícil
Mané continuó hablando sobre un incidente que generó titulares alrededor del mundo: “El fútbol es algo especial, el mundo estaba mirando, el mundo ama el fútbol y creo que el fútbol es un placer, así que debemos dar una buena imagen para el fútbol.
“Creo que sería una locura no jugar este partido porque, ¿qué, el árbitro dio un penal y salimos del juego? Creo que eso sería lo peor, especialmente en el fútbol africano. Prefiero perder antes de que suceda este tipo de cosas a nuestro fútbol.
“Creo que es realmente malo. El fútbol no debería detenerse ni siquiera diez minutos, pero ¿qué podemos hacer? Tenemos que aceptar que lo hicimos, pero lo bueno es que regresamos y jugamos el partido, y lo que pasó, pasó.”
El exinternacional marroquí Hassan Kachloul elogió el comportamiento de Mané mientras trabajaba como comentarista para Channel 4. Dijo: “Lo que más me gusta, el único jugador del equipo senegalés fue Sadio Mané. Eso muestra el gran hombre que es. Regresó al vestuario y trajo a esos jugadores de vuelta. Mané fue el hombre que los trajo de vuelta.”
¿Volverá Mané a participar en la AFCON? Plan de retiro
Mané, quien tiene 126 partidos internacionales a su nombre a los 33 años de edad, ha declarado que no participará en la AFCON nuevamente. Dijo: “Estoy muy feliz, pero como he dicho, para mí, en lo que respecta a la AFCON, aquí se acaba. Me quedaré con el equipo hasta el Mundial, pero después de eso, se acabó.”
Thiaw espera que Mane pueda ser convencido para cambiar su decisión. Dijo: “El país no está de acuerdo [con su decisión], y yo no estoy de acuerdo. Queremos mantenerlo tanto como sea posible. Representa a África, al mundo, y cuando decimos que es su decisión, no solo le pertenece a él, pertenece al pueblo de Senegal, y quieren verlo continuar.
“Considerando su ejemplo, necesitamos personas así en el país. Él da lecciones, su humildad, su educación, cómo da su esfuerzo por Senegal. Dio su vida para que este equipo llegara al Mundial de 2022, dio su vida para ganar la primera AFCON y conseguir la primera estrella. Si tuviera que firmar un papel para permitir que este jugador se fuera, diría 'no', y sus compañeros también dirían 'no'.”
Senegal ha sido ubicado en el Grupo I del Mundial 2026, donde se enfrentará a Francia, la Noruega de Erling Haaland y al ganador de un play-off inter-confederación.
