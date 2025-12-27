En el contexto del equipo nacional, Giggs admitió que Bale merece la corona del mejor de todos los tiempos para su nación, diciendo a Wales Online: "Creo que habrá muchos fanáticos que no solo hablarían de mí y de Gareth. Jugadores como Ian Rush y Neville Southall también fueron de clase mundial en su mejor momento.

"Personalmente, creo que Gareth ha hecho lo más por el fútbol galés en cuanto a lo que hizo en 2016 o en los preparativos para ello, los goles que anotó, la importancia de los goles, la manera en que lo hizo."

Los comentarios de Giggs se alinean estrechamente con sus respectivos trayectos internacionales. Mientras que el primero fue a menudo visto como un casi hombre para los Dragons habiendo destacado a nivel de club, Bale fue fundamental cuando Gales llegó a las semifinales de la Euro 2016.

Giggs cree que el verdadero significado de Bale se extiende más allá de las estadísticas y los trofeos, ya que el exjugador del United cree que el jugador de 36 años reformó la cultura del fútbol galés.

"Ahora, casi 10 años después, estás viendo a tantos jóvenes jugadores dentro del sistema que también potencialmente tienen la opción de jugar para Inglaterra, eligiendo Gales por lo que hizo Gareth y el legado que dejó. Entonces, por impacto, es definitivamente Gareth por dónde estábamos y dónde estamos ahora", añadió Giggs.