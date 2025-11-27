Rute Cardoso rinde emotivo homenaje a Diogo Jota en el primer cumpleaños de su hija

La tragedia ocurrió apenas semanas después de que Jota ayudara a Portugal a derrotar a España en la final de la Liga de las Naciones. En lugar de ser el inicio de un nuevo capítulo en su prometedora carrera internacional, la victoria se convirtió en una de las últimas imágenes de Jota con la camiseta de la selección. Ese día, los homenajes no se hicieron esperar, con el capitán Cristiano Ronaldo encabezando las muestras de respeto.

En X, Ronaldo escribió: "No tiene sentido. Apenas estábamos juntos en la selección nacional, apenas te habías casado... A tu familia, a tu esposa y a tus hijos, les envío mis condolencias y les deseo toda la fuerza del mundo. Sé que siempre estarás con ellos."

Según el medio portugués Sic Noticias, Ronaldo colaboró con los relojeros de lujo Jacob & Co para diseñar relojes personalizados que conmemoran el triunfo de Portugal en la Liga de las Naciones. Cada pieza cuenta con una esfera esqueleto y el escudo de armas portugués. Ronaldo se aseguró de que estos relojes se entregaran a sus compañeros de selección antes del partido de clasificación para el Mundial contra Armenia, pero también se cercioró de que uno llegara directamente a la familia de Jota.

El periodista portugués Nuno Luz destacó el gesto: "Estos son detalles que se hacen sin publicidad y que muestran la manera genuina de ser de Cristiano Ronaldo. A menudo, la gente de afuera tiene una imagen de él que no corresponde."

En redes sociales, Jacob & Co describió el diseño: "Una esfera esqueleto, diseño personalizado y el escudo de armas portugués, un reloj tan excepcional como los propios campeones."