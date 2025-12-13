Ruptura en la relación de Kylian Mbappé y Neymar: Exestrella del PSG arroja luz sobre la 'grieta' que se desarrolló entre dos superestrellas
Revelada la relación entre Mbappe y Neymar en el PSG
Silva fue capitán del PSG durante las tres primeras temporadas de la pareja en el club, antes de partir hacia el Chelsea en 2020 y ganar la Liga de Campeones en Stamford Bridge. Tal éxito europeo no se había repetido durante su tiempo en París, a pesar de los fichajes récord de Neymar y Mbappé, cuya relación se deterioró con el tiempo, reveló Silva.
El ahora jugador de 41 años, con Fluminense, reveló en una entrevista retransmitida por Tribuna que los dos eran cercanos al principio durante su tiempo como compañeros de equipo, en medio de una “hermosa historia” anterior a su llegada donde Mbappé le dijo a Silva que incluso si Neymar se unía al PSG, él quería fichar por el club y jugar junto a él.
La pareja era cercana, disfrutando de la compañía del otro diariamente, pero esto cambió cuando apareció una “grieta” entre ellos. Silva expresó lo desafortunado que fue esto y explicó que no tiene todas las respuestas de por qué ocurrió, ya que fue después de que él ya había partido de París hacia el oeste de Londres.
"Me entristeció" - Silva habla sobre la pelea entre Mbappé y Neymar
Silva explicó: "En el Paris Saint-Germain, Mbappé y Neymar se llevaban bien al principio, pero su relación se deterioró. ¿Por qué? Era una historia hermosa. Recuerdo el partido del Trophee des Champions contra el Mónaco, el equipo de Kylian Mbappé, en Marruecos [una victoria por 2-1 para el PSG el 29 de julio de 2017 en Tánger]. Al final del partido, Mbappé quería hablar conmigo. Dijo: 'Incluso si Neymar firma, yo también quiero venir y ser parte de este equipo. Si pudieras hablar con el presidente...' Ambos llegaron ese verano, y su relación era increíble. Eran muy cercanos, entre los que más se divertían a diario.
"No entendí por qué se distanciaron. Ya no estaba en el PSG. No sé cuál de los dos causó la ruptura, pero me entristeció. Son dos grandes chicos, y es decepcionante que terminara así."
Tanto Neymar como Mbappé se han pronunciado públicamente
Hablando en un podcast con la leyenda de Brasil Romario a principios de este año, Neymar dio su versión de los hechos.
"Tengo mis cosas con él [Mbappe], tuvimos una pequeña pelea, pero fue fundamental para nosotros cuando llegó", dijo Neymar, según lo relatado por TNT Sports.
"Solía llamarlo chico de oro. Siempre jugaba con él; decía que iba a ser uno de los mejores. Siempre ayudé, hablé con él, vino a mi casa, cenamos juntos.
"Tuvimos algunos buenos años de colaboración, pero después de que Messi llegó él estaba un poco celoso. No quería compartirme con nadie. Y luego hubo algunas peleas, un cambio de comportamiento."
Mientras tanto, el francés respondió a estas afirmaciones de celos en una entrevista con TNT Sports Brasil: "La verdad es que no tengo nada que decir. Estoy muy concentrado en lo que estoy haciendo aquí en Madrid. Tengo mucho respeto por Neymar.
"Podría hablar muchas veces sobre Neymar pero quiero recordar lo positivo, de un futbolista único en la historia del fútbol y todos los momentos que tuvimos en París.
"Ahora estoy en Madrid y quiero disfrutar estar en Madrid. Todo lo mejor para Neymar y para toda su familia y amigos."
Mbappé y Neymar apuntan al sueño del Mundial 2026
Con ambos jugadores y su ex capitán habiendo hablado, es posible que nunca se revele toda la verdad sobre por qué Neymar y Mbappé se pelearon en París.
Ambos jugadores han seguido sus propios caminos únicos en sus carreras desde entonces, ya que Neymar pasó un período en la Pro League de Arabia Saudita antes de regresar al club de su infancia Santos, mientras que Mbappé, de 26 años, está en el pico de su carrera brillando para el Real Madrid.
El internacional francés competirá en la Copa del Mundo el próximo verano a menos que sufra una lesión, mientras Neymar espera ganarse un lugar nuevamente en la selección de Brasil para tener lo que podría ser su última oportunidad de jugar en el escenario mundial.