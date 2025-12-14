+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Man United Mainoo Amorim gfxGetty/GOAL
Richard Martin

Ruben Amorim piensa que jugar con Kobbie Mainoo es una broma, pero los fans del Manchester United no se reirán si sigue faltando al respeto a la academia de los Red Devils

Primero, Ruben Amorim vino por Marcus Rashford, pero los fanáticos del Manchester United no hablaron porque también habían cuestionado su compromiso y desempeño. Luego vino por Alejandro Garnacho y aún así no hablaron ya que la actitud del extremo se había vuelto insoportable. Pero luego vino por Kobbie Mainoo y hubo un alboroto total, suficiente para finalmente empujar a los pacientes seguidores al límite.

En la primera entrevista de Amorim como entrenador del Manchester United con el sitio web del club, dijo que lo más importante no era lograr que sus jugadores se adaptaran a su nueva formación, sino volver a las bases de lo que significaba jugar para los Red Devils.

"Lo más importante es el sentimiento de pertenencia al club. Y tenemos historia en ese departamento," dijo Amorim después de su primera semana trabajando en Carrington.

"Creo que es importante porque ahora mucha gente habla del 3-4-3 y el 4-3-3 y todas esas cosas. Pero cuando pienso como jugador o como compañero de equipo del Manchester United, no es un sistema o una formación, es como el carácter de los jugadores, la forma en que ven al club. Lo más importante para mí en este momento es crear los principios, la identidad y el carácter que tuvimos en el pasado."

Pregúntale a cualquier aficionado del United cuál es la identidad del club y surgirán dos temas: fútbol atrevido y ofensivo, y jugadores jóvenes, particularmente jóvenes de la cantera. Amorim ha dado poca prioridad a cualquiera de estos principios.

Aunque los aficionados del United han sido notablemente pacientes con el entrenador que presidió su peor campaña en 51 años, continuando cantando que el portugués "levantará a los Rojos" en los partidos, su escaso uso de Mainoo, quien es el único graduado de la academia en el equipo con una aparición en el primer equipo a su nombre, está poniendo a prueba severamente su fe...

  • Manchester United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    Doce minutos por partido

    Los sentimientos de los fanáticos del United hacia Mainoo se pudieron ver en la entusiasta ovación que recibió cuando salió del banco contra los Wolves el lunes. Pero el momento de su llegada decía todo sobre su falta de importancia en el equipo. Fue en el minuto 78 y United ya ganaba 3-1 contra el peor equipo de la liga, quizás en la historia de la Premier League. 

    Era difícil no recordar cuando Mainoo apareció en el Molineux por primera vez hace poco más de dos años, jugando todo el partido y anotando un gol de último minuto con una corrida zigzagueante y un disparo bajo curvado justo en la esquina inferior. Hubo una emoción tangible sobre Mainoo entonces después de anotar su primer gol en la Premier League contra los Wolves, que siguió con un impresionante disparo curvado contra el Liverpool y luego culminó con un increíble gol de equipo que resultó ser el ganador en la final de la FA Cup contra el Manchester City. 

    Su rápida ascensión al equipo de Inglaterra para jugar seis partidos en la Euro 2024 parecía consolidar su ascenso, pero su carrera ahora está en una encrucijada ya que todavía está esperando su primera titularidad en la Premier League de la temporada. Lo más que ha jugado fueron 45 minutos contra el Burnley en agosto cuando Mason Mount se lesionó. Está promediando 12 minutos por partido en la Premier League.

  • No es motivo de risa

    Amorim inició a Mainoo en ocho de sus primeros 13 partidos de la Premier League, principalmente en el doble pivote del mediocampo junto a Manuel Ugarte. El momento más sorprendente fue cuando lo alineó como falso nueve contra el Crystal Palace, un partido que el United perdió 2-0. Luego sufrió una lesión en el entrenamiento que lo mantuvo fuera durante dos meses y cuando regresó, Casemiro ya había reestablecido su lugar en el mediocampo, con Mainoo comenzando solo cuando Amorim quería dar descanso a los jugadores para las rondas eliminatorias de la Europa League. 

    El brillante gol de Mainoo contra el Lyon mantuvo al United en la competición, pero no fue recompensado con un papel más importante y en la final contra el Tottenham fue introducido en el tiempo añadido. Sin embargo, aún fue una sorpresa verlo no comenzar ninguno de los primeros tres partidos de la Premier League del equipo y su continua ausencia del once titular, cuatro meses en la temporada, ha llevado a que a Amorim, comprensiblemente, se le pregunte con frecuencia por qué ha utilizado tan poco a Mainoo. 

    Y cuando se mencionó el nombre de Mainoo en una rueda de prensa después del flojo empate 1-1 en casa contra el West Ham, Amorim soltó una carcajada, dejando atónitos a los periodistas en la sala y enfureciendo a muchos aficionados que lo veían en línea. Para el entrenador, parecería, Mainoo se había convertido en algo así como una broma.

    "Entiendo lo que dices, amas a Kobbie, él jugó para Inglaterra", dijo. "Pero eso no significa que deba poner a Kobbie cuando siento que no debo hacerlo, así que es mi decisión. Solo quiero ganar, no miro quién es, no me importa eso, solo trato de poner a los mejores jugadores en el campo."

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-SUNDERLANDAFP

    Guerra cultural de academias

    Sin embargo, a Amorim le faltó un punto crucial: sí importa que Mainoo sea el único jugador de la academia que queda y que apenas forma parte del equipo ya. Esto llevó a una conversación acalorada entre el entrenador y el periodista de la BBC Simon Stone, quien sugirió que Amorim no “confiaba” en los jugadores de la academia. "¿Por qué?" fue la respuesta irritable del entrenador, solo para ser informado "porque nunca escoges a ningún jugador de ella". Para resumir la grave situación, Amorim mencionó a Mainoo como un jugador de la academia que sí elige.

    La falta de tiempo de juego de Mainoo ha llevado en parte a que se centre una gran atención en Shea Lacey, el joven de 18 años de Liverpool que ha sido incluido en el equipo para los últimos cuatro partidos.

    La mención de Lacey llevó a más incredulidad por parte de Amorim, quien explicó razonablemente que Amad Diallo y Bryan Mbeumo eran opciones más confiables que el adolescente sin experiencia. Los aficionados del United no están realmente al borde por la falta de minutos de Lacey. Es la ausencia de Mainoo, quien comenzó una final del Campeonato Europeo y marcó en una final de la FA Cup, y a quien muchos creen que podría mejorar su equipo intermitente, lo que la gente encuentra difícil de entender.

    Y a pesar de que Amorim habla de querer ganar, su equipo no lo está logrando con la frecuencia suficiente.

    En defensa del entrenador, tiene muchos menos partidos en los que dar oportunidades a jugadores jóvenes que la temporada pasada, cuando Chido Obi, Toby Collyer, Tyler Fredricson y Harry Amass tuvieron sus oportunidades. Mainoo, sin embargo, ya había demostrado su valía pero es víctima del sistema rígido de Amorim y su insistencia en jugar con dos centrocampistas. Significa que compite directamente con Bruno Fernandes, quien resulta ser el jugador más importante de United y alguien que nunca se lesiona.

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    'Tengo que salir de ahí'

    Amorim no ha podido dar ninguna garantía de que Mainoo jugará más cuando Mbeumo y Amad se dirijan a la Copa Africana de Naciones. Y aunque una solución obvia es jugar con Fernandes más adelantado para reemplazar a Mbeumo en el mediocampo ofensivo y traer de vuelta a Mainoo, es más probable que Mason Mount tenga una mayor participación en el equipo y el joven de 20 años permanezca en las sombras.

    Para que Mainoo reinicie su carrera, buscar un préstamo en enero es obligatorio. El hecho de que no quiera irse de forma permanente, o al menos no todavía, muestra que todavía está comprometido con el club y no quiere abandonar el barco, especialmente porque el futuro a largo plazo de Amorim en el club está lejos de estar seguro. Pero ahora exjugadores prominentes del United le instan a irse.

    "Si lo pienso y me pongo en los zapatos de Kobbie Mainoo, salgo de allí, tengo que hacerlo", dijo Rio Ferdinand en su canal de YouTube. "Ha desperdiciado 18 meses de su carrera ahora en el Manchester United. Probablemente ha estado allí seis meses más de lo que debería. Debería haberse ido y creo que su agente y, más importante, su familia a su alrededor deben protegerlo."

  • Manchester United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    No entiende el club.

    Paul Scholes expresó claramente sus sentimientos con un arrebato furioso en Instagram a principios de este mes después de que Amorim afirmara que Mainoo era titular. "P******", escribió Scholes en reacción a los comentarios de Amorim. "Están arruinando al chico, no lo están jugando en un equipo que no puede controlar un partido de fútbol. Odio ver a los jugadores formados en casa irse, pero probablemente sea lo mejor para él ahora, basta ya."

    Scholes eliminó sus comentarios, pero reiteró la misma opinión en el último episodio de The Good, The Bad and the Football podcast. "Tendrías que aconsejarle que se vaya. Si me llamara y dijera 'creo que el Chelsea está interesado en mí, ¿qué piensas?' Yo diría 'sin dudarlo'"

    Para Scholes, la saga de Mainoo es solo un ejemplo que muestra que Amorim no es el entrenador adecuado para el United. "No creo que el entrenador entienda este club, punto," dijo. "Simplemente no creo que sea el hombre adecuado. El Man United se trata de riesgos y entretenimiento más que nada, en casa, con los aficionados listos y emocionados, los extremos que superan a sus adversarios, tiros a puerta. 

    "No hay nada de eso. Sacó a cuatro defensores contra el West Ham. Si vamos ganando 1-0, el entrenador siempre decía que había que ir a por el cuello, conseguir dos, tres, cuatro. Simplemente no lo entiende, no creo que nadie en el club entienda al Man United."

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-MAN UTDAFP

    Una revuelta se avecina

    Scholes añadió: "A ellos les encantan los jugadores locales en el United, por supuesto que sí, entonces, ¿por qué Jason Wilcox, Berrada, permite que el entrenador trate a un talento local de esa manera? Si estás ganando cada semana y estás en la cima de la liga, sí, pero están en el 12º lugar de la liga."

    Y ese es el punto clave. Amorim tendría muy pocos críticos si estuviera supervisando el ascenso del United a la cima con poca influencia local. En tiempos de problemas, ver a jugadores criados localmente entrar en el equipo, como lo hicieron Mainoo y Garnacho durante la difícil segunda temporada de Erik ten Hag, puede aliviar las heridas.

    La victoria del United sobre los Wolves los llevó al sexto lugar en la Premier League, pero la verdadera prueba viene ahora en un ocupado periodo navideño cuando el United se enfrente al Bournemouth, Aston Villa y Newcastle United y tendrá que arreglárselas sin Amad y Mbeumo. Y si la temporada continúa en este patrón de un paso adelante y un paso atrás, entonces las voces disidentes sobre la forma en que Amorim está llevando al club se convertirán en una revuelta total.

